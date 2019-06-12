 Сын олигарха Коломойского Григорий едет в Украину играть за баскетбольный клуб "Днепр"

Об этом "КП" в Украине" рассказал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Такой командой стал БК "Днепр". Сейчас он ненамного усилит команду. Он еще молод, но очень сильно любит баскетбол. И очень много работает над собой", - сообщил Бродский.
На данный момент Григорий Коломойский выступает за израильский клуб "Маккаби Ришон ле-Цион".
Как утверждает издание, оценивать Григория Коломойского как игрока сложно, ведь игрового времени у него в этом сезоне едва набралось в общей сложности чуть больше 10 минут: за "Маккаби Ришон ле-Цион" он сыграл 9 минут в суммарной сложности, за них сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка. Еще четыре минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где тоже ничем не отметился, кроме промахов.
мойшаГойша... Гойша...
Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» - и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас».
(М.Е.Салтыков-Щедрин)
Тяжело мальчику будет в Украине после жизни в Швейцарии и Америке.
- Сыначка, иди домой!
- Я уже хочу писять?
- Нет, ты хочешь кушать.
(пока коломойше не надоело из себя мецената корчить...)
есть у Днепра баскетбольный клуб "Днепр"... хороший, наверное...)))) есть
Спортивные достижения Гришы за сезон поражают воображение
Ну ничего...папа отожмет тебе клуб малыш))))
Yuri Gromov
Так Беня і є господарем БК "Дніпро".
Мы что-то пропустили ?
Он мог бы возглавить федерацию валютных обменников.
Или федерацию производителей матрасов.
Вот бы нам такого патриота, как Пау Газоль. Каталонец, звезда NBA, гордость Испании.
- Хлопці! Чого ви не граєте?!
Хлопці:
- Хай син Бєні грає!