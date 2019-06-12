 Сын олигарха Коломойского Григорий едет в Украину играть за баскетбольный клуб "Днепр"

Об этом "КП" в Украине" рассказал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такой командой стал БК "Днепр". Сейчас он ненамного усилит команду. Он еще молод, но очень сильно любит баскетбол. И очень много работает над собой", - сообщил Бродский.

На данный момент Григорий Коломойский выступает за израильский клуб "Маккаби Ришон ле-Цион".

Как утверждает издание, оценивать Григория Коломойского как игрока сложно, ведь игрового времени у него в этом сезоне едва набралось в общей сложности чуть больше 10 минут: за "Маккаби Ришон ле-Цион" он сыграл 9 минут в суммарной сложности, за них сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка. Еще четыре минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где тоже ничем не отметился, кроме промахов.

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