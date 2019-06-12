 Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке, до оккупированного Донецка несколько сотен метров, - 24-я ОМБ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире радиостанции "Армія FM" 12 июня сообщил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.
"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение – отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", – сказал Ильницкий.
По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций – 100–250 метров.
Эту информацию подтвердил в Фейсбуке военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.
"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район. Благодаря продвижению "королевской" пехоты жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "Перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед, – в Мариуполе, Славянске, Лисичанске – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", – написал он.
Хочешь сказать что-то толковое и поддержать ребят на передовой - пожелай им удачи.
не надо тупить.
То не сепары, то оккупанты и коллаборанты.
Самое время уголовный кодекс начинать читать... Кстати, у Луценко точно есть
Все приезды Лени в Донецк не обходились, без посещения шахты,и его кореша Стрельченко...
а еще на Арсена гнали неблагодарные
до донецка 100 м осталось
на самом деле не пойму, хорошая новость или плохая
зачем в открытую давать повод для обвинений в наш адрес нарушений пециных соглашений ?
имхо или делаем всё молча, как евреи в секторе газа, или официально кладём на минские соглашения, а там как карта ляжет
Есть квартал Трудовские:
https://yandex.ua/maps/142/donetsk/?l=map&ll=37.550890%2C47.949765&mode=search&sll=37.553810%2C47.947496&source=wizgeo&text=Украина%2C%20Донецк%2C%20квартал%20Трудовские&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=13
еще бы , "крокодила" вернуть.