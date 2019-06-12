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 Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке, до оккупированного Донецка несколько сотен метров, - 24-я ОМБ

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире радиостанции "Армія FM" 12 июня сообщил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение – отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", – сказал Ильницкий.

По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций – 100–250 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попадание из миномета по российской БМП и впечатляющий взрыв - точный огонь в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Эту информацию подтвердил в Фейсбуке  военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.

"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район. Благодаря продвижению "королевской" пехоты жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "Перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед, – в Мариуполе, Славянске, Лисичанске – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 24 раза атаковал позиции ОС на Донбассе: ранены трое украинских воинов, уничтожены 2 и ранены 7 наемников РФ, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3132005
 
   
 Топ комментарии
 
Кучму без оружия в блиндаже посадили?
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При Пете освободили 2/3 Донбасса.
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Кучму без оружия в блиндаже посадили?
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Новоиспеченный лейтенант Баканов
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Очень хорошо, что наши потихоньку продвигаются к границе.Это радует.
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Это же надо, к чему ведет строгое соблюдение перемирий и минских соглашений!
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если они последуют твоему совету - то им надо спрятаться подальше от передовой и перестать рисковать жизнями.

Хочешь сказать что-то толковое и поддержать ребят на передовой - пожелай им удачи.

не надо тупить.
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слава Богу, что армия еще по инерции работает. если там зависнет, то будет ПЗДЦ!
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"Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", - написал он."
То не сепары, то оккупанты и коллаборанты.
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Конституцию уже поздно...

Самое время уголовный кодекс начинать читать... Кстати, у Луценко точно есть
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По моему мнению зеленский - асисяй.
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Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР
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При пеце все стояло и даже победа над противником
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Все время на этом ресурсе за мир топил но видимо большой войны таки не избежать! *Серая зона* закончилась и дальше уже замес с вероятным ударом армии РФ, пусть будет война и это быстрей закончится.
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РФ не полезет больше никуда желающих всё меньше в окопах торчать...так что если Украина сама всё зделает то РФ скажет во видите мы же говорили мы здесь не причём, вопрос как это бл№ть всё восстановить потом...
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Там от одного желающего в Кремле все зависит.
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Не шаришь ты в геополитике мой друг совсем Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ - Цензор.НЕТ 4067
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Так по-немногу, до украино-российской границы, а потом и далее...
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Аж до самой мацквы, там тоже украинцы имеются.
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Любимая шахта "Трудовская" у Брежнева.....
Все приезды Лени в Донецк не обходились, без посещения шахты,и его кореша Стрельченко...
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Українські військові зайняли нові позиції в Мар'їнці, до окупованого Донецька кілька сот метрів, - 24-та ОМБ - Цензор.НЕТ 5291
а еще на Арсена гнали неблагодарные
до донецка 100 м осталось
на самом деле не пойму, хорошая новость или плохая
зачем в открытую давать повод для обвинений в наш адрес нарушений пециных соглашений ?
имхо или делаем всё молча, как евреи в секторе газа, или официально кладём на минские соглашения, а там как карта ляжет
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засунь собі яндекс сам знаєш куди...
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и шо? это как-то принципиально меняет ситуацию?
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Да, до границы Петровского района г.Донецка - там действительно 150-200 метров навпростець! Но как их пройти - вот вопрос!
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не надо их проходить. Должна быть хорошая свободная от зданий зона обзора.
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Федорович, молодца!!,
еще бы , "крокодила" вернуть.
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До Донецка считанные метры... Вот их пройдут и всё встанет. Задача идти дальше не стоит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские военные заняли новые позиции в Марьинке, до оккупированного Донецка несколько сотен метров, - 24-я ОМБ
 
 
 
 
 
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