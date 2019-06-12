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 Политика Украины
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Все про:Труба (94) Варченко Ольга (27) ГБР (352)

 Уверена, что Зеленский не давал полномочия Трубе грубо нарушать закон и узурпировать власть, - замглавы ГБР Варченко

Определенные лица пытаются втянуть ГБР в политические распри и подорвать доверие к органу.

Об написала на своей странице в Фейсбуке заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже приобрели известность и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе. Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда и не допустим ни одну группу влияния к управлению органом", - написала она.

"Приобретает огласки в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с Президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям. Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать Закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете! Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет Директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников, не всегда бывают профессиональными", - заявила Варченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор ГБР Труба переподчинил себе управление по расследованию преступлений правоохранителей, выведя его из-под контроля Варченко, - источник. ДОКУМЕНТ

"Надо брать пример с Президента, если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!" - резюмировала она.

Ранее стало известно, что директор ГБР Труба переподчинил себе управление по расследованию преступлений правоохранителей, выведя его из-под контроля Варченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3132003
 
 
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Никого они с цепи не спустят - это как раз те 73% которые выражают протест исключительно с дивана в соцсетях, они на майданы не выходят - их лозунг "Я выйду когда прийдет время", "пока и без меня справляются"....
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мелкозлобная ПЕСина Нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над ДБР і втягнути в інтриги, - заступник директора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 1698 твое место у парашенко
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73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
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"Надо брать пример с Президента, если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!



Золотые слова Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 9909


закон президент нарушил уже неоднократно - так шо вали отседа товарищ зеленский. Новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над ГБР и втянуть в интриги, - замдиректора Бюро Варченко - Цензор.НЕТ 4215
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Решение суда - в студию! Только суд своим приговором может решить - нарушил он закон, или нет! Нету? ПНХ!
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Показал бюлетень на выборах заполненный (а говорил е что если нарушит закон то уйдет), незаконно распустил Верховную Раду и еще там чота было. Вот КС скажет , что рада будет работать до осени, тогда автоматом зебил нарушил закон и ему прийдется уйти!!!
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Ти шо, вчора народився? Ти шо, розраховуєш на честь і совість зебіла?
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Щоб підірвати довіру, то спочатку її потрібно заробити...А ящо контора мишей не ловить то така й довіра
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НАБУ, АМК,СБУ, ГБР, САП,ГПУ,ГНА
може шо то одно уже оставить?
@лять у нас на каждого работающего 10 дармоедов
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понятно, ці двоє - ольгінські... або з лубянської контори, які намагаються дискредитувати інституції України; а також тих керівників цих інституцій, які на ділі протистоять хаосу в українській державі. Нагадаю, )(уло, щоб поневолити Україну, ставить саме на хаос в нашій державі.
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Ну наконец-то!
И в ГБР пересрались!
А то я уже нервничать начал!
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Прична цього скандалу, напевне, в тому, що Варченко, Холодницький та Ю.Луценко наступили на Ситника (НАБУ) в проблемі розслідувань зловживань в Укроборонпромі. Згадайте оцю прес-конференцію: https://glavcom.ua/news/varchenko-dbr-pidozryuje-detektiviv-ta-kerivnictvo-nabu-v-prihovanni-faktu-zlovzhivan-v-oboronpromi-599917.html

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює детективів та керівництво Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в прихованні факту розтрати службовими особами ДП «Харківський бронетанковий завод» державних коштів. Про це під час брифінгу щодо ситуації в «Укроборонпромі» повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко.

«У 2016 році детективи НАБУ почали здійснювати розслідування кримінального провадження за фактом розтрати службовими особами державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» державних коштів навколо проведення фіктивних закупівель військового обладнання у ряді приватних підприємств. Нам відомо, що в період з 2014 по 2016 рік з чотирма приватними підприємствами було укладено договори на постачання складників до військового майна. Це були вироби 1Г-42 - приціл-далекомір», - розповіла Варченко.

Вона підкреслила, що для виконання зазначених договорів держпідприємством було придбано 49 таких виробів на загальну суму майже 57 млн грн. В серпні 2016 року на адресу НАБУ надійшли матеріали планової ревізії, яка встановила, що значну частину цих 49 прицілів фактично поставлено не було. Перша замголови ДБР зазначила, що кожна така закупівля одного прицілу коштувала бюджету України понад 1 млн грн.

«Згідно з висновками експертів, завдано збитків державі у розмірі близько 9 млн 700 тис. грн. Тобто фактично нам вдалося встановити, що цей епізод можливо було розслідувати, що експертизу, яка була призначена, можливо було провести, але НАБУ цього не зробило», - підкреслила Ольга Варченко.

Як стало відомо під час брифінгу, в 2016 році детективом НАБУ була призначена відповідна експертиза, яку мало провести ДБР, але з незрозумілих причин вона була відкликана.

«Крім того є певний факт неслужбових стосунків, які ми дослідили. Всі учасники листування були допитані. Було встановлено що за цими 87 сторінками, які були отримані керівництвом НАБУ у Військовій прокуратурі, фактично нічого зроблено не було. Ці матеріали були зареєстровані в канцелярії, розписані на керівника детективів Калужинського, він доповідав особисто директору НАБУ Ситнику, однак замість того, щоб їх, відповідно до закону про НАБУ, скерувати до управління внутрішнього контролю, щоб там надали їм оцінку, він повернув їх детективам», - підкреслила перша замголови ДБР.

За її словами, цим детективом був Литвиненко, який фігурував у тому самому листуванні, яке показане в розслідуванні «Наших грошей».

«Тобто фактично матеріали листування отримала людина, яка була її учасником. Ці матеріали знаходились в сейфі детектива, і до цього часу жодного рішення по ним ухвалено не було. Що зроблено НАБУ? Проведена службова перевірка. Які її результати? Одне зауваження, дві догани. Для нас, як для слідчих, це непереконливо. І ми будемо давати оцінку не тільки детективам НАБУ, а й керівництву НАБУ в цій частині», - резюмувала Ольга Варченко.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/varchenko-dbr-pidozryuje-detektiviv-ta-kerivnictvo-nabu-v-prihovanni-faktu-zlovzhivan-v-oboronpromi-599917.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверена, что Зеленский не давал полномочия Трубе грубо нарушать закон и узурпировать власть, - замглавы ГБР Варченко
 
 
 
 
 
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