 Сотрудник полиции задержан на Волыни за систематические взятки от лесозаготовителя, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский наладил механизм вымогательства денег от представителя коммерческой структуры, которая занимается заготовкой и переработкой лесосырья. За сумму от тысячи до полутора тысяч гривен взятки за транспортировку куба древесины полицейский обещал предпринимателю не чинить искусственных препятствий при перевозке дубовых пород через территорию района.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Также проверяется информация о причастности взяточника к другим фактам противоправной деятельности.