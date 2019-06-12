 На Закарпатье 13 июня объявили днем ​​траура в связи с гибелью лесорубов

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"13 июня в Закарпатской области объявлен день траура из-за трагической гибели пятерых жителей с. Тарасовка Тячевского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.
Напомним, 11 июня вблизи села Тарасовка Тячевского района грузовик с лесорубами сорвался с горы в реку, погибли 5 человек.
Но там они сами виноваты, вернее водитель: когда они ехали там началась непогода. Просто нужно было переждать и ехать дальше. На лицо нарушение правил техники безопасности, которые, между прочим написаны кровью...
Лесорубы, которые вырубили лес, который укреплял склон - погибли от сели этого склона ......
В этом шо то есть!