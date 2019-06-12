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 На Закарпатье 13 июня объявили днем ​​траура в связи с гибелью лесорубов

В Закарпатской области завтра, 13 июня, объявили днем ​​траура в связи с гибелью пяти лесорубов, которых вместе с грузовиком снес в реку селевой поток.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"13 июня в Закарпатской области объявлен день траура из-за трагической гибели пятерых жителей с. Тарасовка Тячевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на домах государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним, 11 июня вблизи села Тарасовка Тячевского района грузовик с лесорубами сорвался с горы в реку, погибли 5 человек. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли. ФОТОрепортаж (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3131999
 
 
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Ну по людски, конечно жалко людей, но по мне так в этих краях не должно быть лесорубов, нет там промышленных лесов, а губить природу не хорошо.
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Смерть человека - это всегда трагедия, исключением является смерть кацапа или моская, их не жалко, ведь то даже не люди.
Но там они сами виноваты, вернее водитель: когда они ехали там началась непогода. Просто нужно было переждать и ехать дальше. На лицо нарушение правил техники безопасности, которые, между прочим написаны кровью...
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Підлога, если бы ты не перевел так позорно гуглоковеркателем имя уважаемого Пола Маккартни, то ты бы даже вырос в моих глазах. ))
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Какой смысл переводить имя и фамилию, если они не переводятся?
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Ну так там недавно человек себя сжег из за беспредела чиновников, вот где траур нужно объявлять. Люди в дтп каждый день гибнут на разворованных дорогах - траур вообще можно не отменять. А тут пять воров ехали срубить кусок родины и толкнуть перекупам за бугор, но навернулись на лысой резине по раскисшим дорогам. А ведь они фактическм готовили диверсию - карпатский лес предохраняет от селей. И навереулись потому что колеса пожадничпли куптьь.
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Там давеча мне один зебил писал, что все природные ресурсы: газ, уголь, лес принадлежат народу Украины. Ну так вот эта пятерка граждан взяла свою долю от общака природных ресурсов
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Бог не фраер.....
Лесорубы, которые вырубили лес, который укреплял склон - погибли от сели этого склона ......
В этом шо то есть!
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Когда будет траур по "погибшему" закарпатскому лесу?
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Лес рубить незаконно и нещадно большой грех и закарпатцы рубят против природы и Бога, а потом получают такие трагедии.
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Чекаємо на "день жалоби" за мисливцями...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье 13 июня объявили днем ​​траура в связи с гибелью лесорубов
 
 
 
 
 
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