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 Политика Украины, Общество
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 Я не буду говорить, что ставить на место снесенных лениных. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович

Закон о декоммунизации прописан таким образом, что ответственность за новые названия улиц или заполнение места, на котором ранее стоял снесенный памятник, возлагается на местные общины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"... В процессе декоммунизации обвиняли, что все улицы Ленина мы заменим на улицы Шевченко или Бандеры. Ничего подобного! Мы сознательно прописали закон таким образом, что у нас нет полномочий указывать, каким должна быть новое название. Название предлагают местные общины. Да, сейчас украинское общество не всегда готово к тому, что новые названия улиц будут посвящены истории. Поэтому мы целый "гербарий" на улицах - Васильковых, Кленовых ... Но я думаю, что это переходный этап, и украинцы узнают свою историю и будут иметь отвагу чествовать своих героев, местных и национальных. Меня часто упрекают: принесли лениных, а что на их место? Я не буду отвечать, что на их место. Ответ должны дать все украинцы. Именно в дискуссиях, что должно быть на месте лениных, мы и начнем формировать общее представление о прошлом. Национальная память - это набор общих представлений о прошлом...

Проспект Бандеры и Шухевича возникает как инициатива снизу. Если говорить о проспекте Бандеры в Киеве, то это местная общественная инициатива, которая прошла все круги ада общественного обсуждения. И это общественное обсуждение было одним из самых масштабных. Больше - только бульвар Вацлава Гавела. Оно дольше затянулось, потому что были попытки вбрасывания информации. То есть тысячи людей приняли участие в этих обсуждениях и тысячи людей считали, что в Киеве должна быть улица Бандеры. Это пример, когда люди ставят перед собой цель и объединяются, учатся лоббировать свои решения. Если власть начинает делать махинации, как это было с бульваром Гавела, то люди учатся защищать свой выбор и разоблачать эти махинации. Поэтому реванша в декоммунизации не будет, потому что это не я давал указания. Это то, что сделали люди самостоятельно", - сказал он.

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Также Вятрович объяснил, почему в законе предусмотрены короткие сроки декоммунизации:

"... Скорость внедрения декоммунизации считают примером радикальности. Я так не считаю. Да, она была быстрой. Как человек, который немножко поработала в органах государственной власти, считаю, что единственный вариант внедрения реформы в Украине - это быстрый. Если реформу растянуть на несколько лет, то она затормозит. Уровень сопротивления системы на всех уровнях очень высок. Поэтому в законе о декоммунизации мы заложили очень четкие сроки. И так или иначе в короткий период это должно быть реализовано. Я вижу в этом нормальный решительный прогресс".

"То, что мы делаем, наоборот направлено на максимальную открытость. Одним из крупнейших своих достижений я считаю закон об открытости архивов КГБ. Там каждый желающий теперь может работать. Если вы хотите доказывать, что, например, мылая моему сердцу УПА - это преступники, то вперед, идите в архив. Есть огромный архивный фонд, который собирался как раз для компрометации УПА, потому что собирался той структурой, которая как раз с ней боролась. Почему мы не видим развенчивающих материалов, построенных на этих архивах. Соответственно, говорить, что мы навязываем какую-то одну оценку, неправильно", - уточнил историк.

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Полное интервью с Владимиром Вятровичем читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131996
 
 
 Топ комментарии
 
Вот кого будут ставить вместо памятников Ленину:
Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7372

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Вот кого будут ставить вместо памятников Ленину:
Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7372

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Я не против, если посадят хряка-мародера.
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ЗЕльцмана посадят раньше, так что не переживай! Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 9221
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Ага, значит против хряка-мародера возражений нет. Я так и знал.
Будет за что и ЗЕ посадим, а пока, что ему до мародера еще очень далеко. Будем садить по порядку. Первый на очереди хряк-мародер.
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...сажалку-то себе отрастил уже, вася? Я не буду говорити, що ставити на місце знесених ленінів. Відповідь мають дати самі українці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2614 "...мы пахали - я и трактор..."(с) Я не буду говорити, що ставити на місце знесених ленінів. Відповідь мають дати самі українці, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2495
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чувиха! такие как ты сидят тихо, никогда и никуда не суют нос, кроме монитора и промежностей. куда тебе кого то садить! ))) порепетируй в ЖЭКе, повысить голос, сразу получишь под срань, и пойдешь по указанному направлению быстрыми шагами. Революции и Майданы делают люди, а не чернь сЦикливая.
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Проглоти зеленую соплю для аппетита и сразу беги сажать!
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твой хряк. тоби и долю виришувати. на свижину поклич.
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Он не мой, я за него не голосовал. И не верю до сих пор, что его могли выбрать в первом туре.
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Реквием по хряку-мародеру. Для таких особей руками исполять не кошерно.
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колы. и каждое утро на них бойко, новый )
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Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 3636
памятник неизвестному свинарчуку в Ромнах

2014 - 2015
раньше владимир ильич там был, теперь петр алексеич
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Нее, эта красивая свинюшка совсем на хряка-мародера не похожа, не обижай её. )))
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Росія агресор? Та нє, то Володимир Санич шутіл так. Шютка.
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Зеленые лингамы Зеленина ставить Я не буду говорить, что ставить на место снесенных ленинов. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8715 И сажать на них не смешных комиков...вместе с сепарьем приучать к миру рузкому.
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Что это за заголовок пораженческий? Какой членин, але? Мы в Украине вообще то
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А почему ставить памятник?
А почему не сквер и пару дубков, платанов и скамеек?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не буду говорить, что ставить на место снесенных лениных. Ответ должны дать сами украинцы, - Вятрович
 
 
 
 
 
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