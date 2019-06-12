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 Экономика
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Все про:энергетика (1080) НКРЭКУ (276)

 НКРЭКУ определила механизм функционирования возобновляемой энергетики в условиях нового рынка

До начала работы государственного предприятия (ГП) "Гарантированный покупатель" осуществлять выкуп всей электроэнергии, производимой по "зеленому тарифу", будет ГП "Энергорынок".

Об этом говорится в сообщении на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишут Українські новини.

"В соответствии с частями 2, 3 и 9 ст. 65 Закона Украины "О рынке электроэнергии", Кабмин с целью обеспечения общественных интересов и выполнения гарантий государства по покупке всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (а с использованием гидроэнергии - произведенную лишь микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), по установленному "зеленому" тарифу или по аукционной цене, определяет государственное предприятие для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии", - напомнила НКРЭКУ.

До начала полноценной работы ГП "Гарантированный покупатель" функции выкупа электроэнергии, производимой по "зеленому тарифу", должен выполнять ГП "Энергорынок".

"Учитывая то, что гарантированный покупатель может не работать в полном объеме до начала действия нового рынка электрической энергии, с целью обеспечения начала функционирования нового рынка электрической энергии в установленные законом сроки ГП "Энергорынок", как лицензиат по оптовой поставке электрической энергии обязан временно до начала деятельности гарантированного покупателя как отдельного предприятия, осуществлять деятельность по осуществлению функций гарантированного покупателя, в том числе соблюдать лицензионные условия и другие нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование рынка электрической энергии", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 №324 было создано ГП "Гарантированный покупатель" на базе филиала "Гарантированный покупатель" ГП "Энергорынок". Кабмин постановлением от 22 мая 2019 №455 утвердил Устав ГП "Гарантированный покупатель". На него, согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии" возложены функции выполнения обязательств государства по оплате возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу, то есть покупка всей электроэнергии, вырабатываемой из альтернативных источников энергии.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля 2019 года стартует второй этап реформы рынка электроэнергии - либерализация оптового рынка. Закон Украины "О рынке электроэнергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета.

Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3131995
 
 
 Топ комментарии
 
Походу нас опять наебали.
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... и вые@али ... весь покрытый зеленью, абсолютно весь ...(с)
Здійснювати викуп електроенергії, виробленої за "зеленим тарифом", до початку роботи ДП "Гарантований покупець" буде ДП "Енергоринок", - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5594
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Давно уже пора закрыть лавочку с зелеными тарифами. Владельцы солнечных офонарели. Все должны работать в одинаковых условиях.
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ты пишешь это потому что-то жаба душит? к примеру, у меня нет, машины, у тебя вероятно она есть, ты засираешь окружающую природу, а я борюсь с такими как ты. ты думаешь я вложил в станцию на 10квт на 10$ долларов за просто так? где ты виде что инвестиции были без прибыли, тогда запрети всё что можно, будешь как в средневековье! дети м внуки спасибо скажут, а за 10 лет ты бедолага не обеднеешь.
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При чем тут окружающая среда вообще? Тут дело в бабле.
Ты отдаешь в сеть по зеленому тарифу, а на свои нужды берешь електричество из общей сети по дешевому тарифу.
Никогда владелец фермы свою драгоценную электроенергию не будет юзать на собственные нужды. Он лучше купит ее у обленэрго...
Да и % таких солнечных станций в руках пересечных громадян мизерный. 95 % мощностей это олигархи, которые на этом самом тарифе будут и дальше доить страну...
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самым крупным владельцем солнечных станций является охметов вот он и офонарел
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Гыг,не фони. Я на ольгинца похож? В сосну врезался?
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гыг привет друже
а ты субсидию получаешь?
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неа... НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку - Цензор.НЕТ 1753так шо лелебене не удалось тут меня взуть
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так ты богатiй друже?
в смысле? каким образом?
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... и вые@али ... весь покрытый зеленью, абсолютно весь ...(с)

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очередное ************* от гройсманов
в швеции например нет ни нефти ни газа
зато весь энергетический комплекс под контролем государства
в отличаи от некоторых
уверен на сто процентов, если бы у нас и нефти и газа как в эмиратах
мы были все равно в такой же сраке как сегодня
... доказательство тому наши " братья" за поребриком с похожим устройством государства
как у нас
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он никак не мог попасть в глаза зелебенцам...потому шо они по очереди раскрыв рты внимали йуляхе,михуэлю и прочим разным вождикам и вождюхам...довнимались до зелебени с коломойшей НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку - Цензор.НЕТ 5576.с чем вас и поздравляю...
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ты уже под пивом?)
за кого голосовать планируешь 21.07?
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Интересно, как согласуются "рыночные цены" и "зеленый тариф"?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНКРЭКУ определила механизм функционирования возобновляемой энергетики в условиях нового рынка
 
 
 
 
 
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