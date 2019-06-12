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 Общество
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 Активисты, занимающиеся охраной окружающей среды, потребовали у промпредприятий доступ к системе экологического мониторинга

Активисты, занимающиеся охраной окружающей среды, потребовали у украинских промышленных предприятий доступ к системе экологического мониторинга в городах, где они работают.

Об этой инициативе написала глава общественного фонда "Экопатруль" Татьяна Лампика на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что в Украине крайне необходимо внедрить достоверную, правдивую онлайн-передачу данных об экологическом мониторинге. Это позволит обрабатывать и анализировать их для формирования требований к промышленным предприятиям на всех уровнях, пишет Обозреватель.

По словам Лампики, только показания сертифицированного оборудования буду приняты контролирующими органами. Однако пока Министерство экологии и природных ресурсов Украины только думает над этим вопросом, в государстве отстраивается система общественного экологического мониторинга.

"Поэтому мы собрали подписи в Мариуполе для обращения к "Метинвесту" с требованием: предоставить свободный доступ к системе экологического мониторинга всех металлургических предприятий холдинга в Кривом Роге, Запорожье, Мариуполе. Аналогичные запросы мы направим всем промышленным предприятиям (DCH, Arcelor, Interpipe, Ferrexpo). Запрос направим официально, с курьером", – написала эколог.

Источник: https://censor.net.ua/n3131993
 
 
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Лозунг партии "слуга народа" - "После нас хоть потоп!!!"
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"Слуга народа" звучит как-то скучно, мне больше нравятся варианты: «партия веселых слуг» или «по приколу 95».Активисты, занимающиеся охраной окружающей среды, потребовали у промпредприятий доступ к системе экологического мониторинга - Цензор.НЕТ 6387
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Заводы фсе под олигархатом и никто не смеет им перечить
Как мусорили ,гадили так и будет дальше
Произвол не остановишь
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а к директорским барам и бухгалтерским сейфам...они не потребовали доступа?))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивисты, занимающиеся охраной окружающей среды, потребовали у промпредприятий доступ к системе экологического мониторинга
 
 
 
 
 
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