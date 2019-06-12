 Исключительно на принципе взаимности, - Кучма рассказал, как нужно воплощать в жизнь Минские соглашения

Об этом его пресс-секретарь Дарья Олифер сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на принципе взаимности. Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче", - сказал Кучма на встрече с главой миссии МККК.
Стороны обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросам Минского процесса является освобождение заложников, и в рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в данном направлении и ждет конструктивной позиции противоположной стороны.
Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии столкновения. Кучма сообщил Жиллетт о недавнем совещании под председательством вице-премьера Украины Геннадия Зубко, где обсуждались вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые поднимаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны украинского правительства.
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В беседе уделялось внимание и вопросу восстановления моста в районе Станицы Луганской, который ежесуточно пересекают более 10 тыс. человек. Работа по обновлению моста возможна после разведения на этом участке сил и средств, что должно состояться в соответствии с рамочным решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте семидневного режима тишины. Помочь мирным жителям может и открытие КПВВ "Золотое", о чем лидеры нормандской четверки договорились в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и обустроен.
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В свою очередь, Флоранс Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.
Встреча Кучмы и главы миссии состоялась по просьбе делегации МККК в Украине.
Источник:https://censor.net.ua/n3131992"
Понятно - перестать стрелять, а о миротворцах можно забыть, для прежней власти это была трудная задача, а для нынешней власти это вообще неразрешимая задача...
про который медведчук 24 часа в сутки вещает?
варианта два:
- или всё остается как есть. терпим и ждём пока штаты не додавят рашку санкциями
- или мы становимся филиалом таёжного союза , а вместо чичей у нас будут сепары
тусить и барагозить
Минають дні, минають ночі,
А Кучму і сьогодні геть.
это слово не подходит к бешеной собаке
И именно на него повесят потом все п..бы!
Мол ЗЕ низнал...с какой сволочью имеет дело
Нивинаватыйон. Кучма сам усе здал...
Ты это хотел услышать?
Зачем возрождать то что не приносит никакой победы для Украины?
Нужен другой формат,где будет присутствовать США