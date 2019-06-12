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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1775) Красный Крест (246) минские соглашения (2585) Трехсторонняя контактная группа (109)

 Исключительно на принципе взаимности, - Кучма рассказал, как нужно воплощать в жизнь Минские соглашения

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма на встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт отметил важность реализации Минских соглашений на принципах взаимности, особенно в контексте реализации блока по безопасности.

Об этом его пресс-секретарь Дарья Олифер сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на принципе взаимности. Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче", - сказал Кучма на встрече с главой миссии МККК.

Стороны обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросам Минского процесса является освобождение заложников, и в рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в данном направлении и ждет конструктивной позиции противоположной стороны.

Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии столкновения. Кучма сообщил Жиллетт о недавнем совещании под председательством вице-премьера Украины Геннадия Зубко, где обсуждались вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые поднимаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны украинского правительства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины

В беседе уделялось внимание и вопросу восстановления моста в районе Станицы Луганской, который ежесуточно пересекают более 10 тыс. человек. Работа по обновлению моста возможна после разведения на этом участке сил и средств, что должно состояться в соответствии с рамочным решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте семидневного режима тишины. Помочь мирным жителям может и открытие КПВВ "Золотое", о чем лидеры нормандской четверки договорились в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и обустроен.

Также на Цензор.НЕТ: "Нет капитуляции": под Администрацией Президента проходит акция протеста. ФОТОрепортаж

В свою очередь, Флоранс Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

Встреча Кучмы и главы миссии состоялась по просьбе делегации МККК в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3131992
 
 
 Топ комментарии
 
Леонид Куча, по мнению зеленского, новое лицо в политике. По-этому он отправил его сдавать интересы Украины в Минск Исключительно на принципе взаимности, - Кучма рассказал, как нужно воплощать в жизнь Минские соглашения - Цензор.НЕТ 7330
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Исключительно на принципе взаимности = любовь взасос. Но не все в Украине извращенцы = говно и убийц не целуют
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Леонид Куча, по мнению зеленского, новое лицо в политике. По-этому он отправил его сдавать интересы Украины в Минск
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Кучма давно должен был бы прозябать в тюрьме за коррупцию, накрал миллиарды,сделал зятя олигархом, смерть Гонгадзе на нем. И вместо этого ему дают роль переговорщика. Страна дураков.
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Взаємність може бути тільки одна: на постріл з боку терористів відповідь- повна "зачистка" усієї території з якої було зроблено постріл (гектар, 2, 10,100...).
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По твоей логике выходит ,что пеца сдавал Украину,а зе продолжил сдавать отправляя чучму на соглашение
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Исключительно на принципе взаимности = любовь взасос. Но не все в Украине извращенцы = говно и убийц не целуют
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уже сколько раз мы прекращали огонь, но параша продолжала стрелять, а он про вывод техники мечтает добровольный
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"Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники.
Источник:https://censor.net.ua/n3131992"

Понятно - перестать стрелять, а о миротворцах можно забыть, для прежней власти это была трудная задача, а для нынешней власти это вообще неразрешимая задача...
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_Предполагаю, как это видят чучма и пославший его Асисяй: расия выводит войска из Украины. И Украина выводит войска из Украины.
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У меня нет сомнений, что Кучма и Зеро сдают Донбасс России . Что надо было делать если был бы украинский президент в Украине? Надо было говорить о миротворцах на границы Украины и России . Если бы Россия шла в отказ , тогда через Запад давить на Россию санкциями . А так о чем договариваться с Россией кроме как сдать Донбас ?
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О миротворцах пеца целых пять лет говорил и ничего не изменилось
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Нема слів. Ось що таке непокаране зло в рафінованому вигляді. От мені цікаво, якби я з поплічниками вдерся до чучми в хату, забрав собі спальню і кухню, все там к хєрам розтрощів, а потім сказав йому - давай домовлятися, платити я не буду, а от на яких умовах я у тебе буду жити - то теж мусять бутьи взаємні поступки. Чи та руда падлюка так само реагувала б як тепер?
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а шо там про особый статус Данилыч?
про который медведчук 24 часа в сутки вещает?
варианта два:
- или всё остается как есть. терпим и ждём пока штаты не додавят рашку санкциями
- или мы становимся филиалом таёжного союза , а вместо чичей у нас будут сепары
тусить и барагозить
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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Просто два рядки:

Минають дні, минають ночі,
А Кучму і сьогодні геть.
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какая может быть взаимность...
это слово не подходит к бешеной собаке
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Кучму на старості років, перед вічністю, таки потрібно було тицьнути у власне лайно. Він підписав відмову від ядерного озброєння і Будапештський меморандум. Тільки тепер хай не звіздить про взаємність, а розрулює юхню створену власними руками.
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За предательство расстреливают,а у нас развели Шалман Олигархов.
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Коли ці падлюки кажуть, що тоді не було ніякого вибору - зло бере. Як собі активи країни присвоїти, порізати заводи, людей на вулиці, науковців на базари -так це аж бігом. Зато нерухомості і рахунків у банках у дітей за кордоном як у арабських шейхів. А як підняти і підтримати потенціал (один з кращих в Європі на 1995) - так ні за що було. Горіти вам всім у пеклі.
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как должно быть, вам расскажет любой таксист в Кучмосранске или Зелупинска, за 10 минут от вокзала до гостишки. языком чесать, не мешки ворочать. сделай, а потом доложишь!
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Ти дивись, кацапські боти вже не стісняються на Цензорі. Відпрацьовують рошенки.
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Это все работа Медведчука,а Кучма сам по себе в сторонке - по Капитуляции Украины?
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На этого Рыжего ЧОРТА у Бени есть компромат...
И именно на него повесят потом все п..бы!
Мол ЗЕ низнал...с какой сволочью имеет дело
Нивинаватыйон. Кучма сам усе здал...
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Кучма,будет не при Делах,опыт есть в сдаче ЯО - Параше.
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Кучма не вылез из 90-х когда сидение на двух стульях приносило определенные плоды, для того чтобы выиграть время - возможно, имело смысл. Теперь от этого сидения только вред. Западный вектор - точка. заигрывание с рашкой - это стагнация страны. Убирать его надо из переговорщиков!
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а до сих пор как было?что нового принес зелебеня и старо-новый кучма?
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А до сих пор было потрох и староновый кучма
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так изза чего этот весь сыр-бор был со "зробимо їх разом"...с 73%...чего хотели то?хоть помните? Винятково на принципі взаємності, - Кучма розповів, як потрібно втілювати в життя Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9654
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Украине ещё не надоело это минское гавно жрать?🤔 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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Минские соглашения мертвы...
Зачем возрождать то что не приносит никакой победы для Украины?
Нужен другой формат,где будет присутствовать США
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А вот о другом формате с участием стран Будапештского меморандума надо было думать в 2014 году. Но видать торговля между олигархами не позволила - они же братья.
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Взаимность...угу. Вот уж кого на кол. Рыжая **** зятя Пинчука кормила и у рашки сосала, пока в Польше реформы шли болезненные. И вот результат.
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По ходу у нас все презики сыкливые,но свою порцию бабла они забирают с собой
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Я повірю в реформи тільки тоді,як тато олігархічної мафії Кучма сяде до буцегарні на пожиттєво.
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Посмотрите на Абхазию, 30 лет прошло, на Приднестровье, вот что нужно московитам, и начхать им на весь Мир. Можете выдумывать любые форматы. Только ВСУ могут восстановить территориальную целостность страны, все остальное пустой треп.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсключительно на принципе взаимности, - Кучма рассказал, как нужно воплощать в жизнь Минские соглашения
 
 
 
 
 
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