 Исключительно на принципе взаимности, - Кучма рассказал, как нужно воплощать в жизнь Минские соглашения

Об этом его пресс-секретарь Дарья Олифер сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на принципе взаимности. Прежде всего, должен быть выполнен блок Минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод с Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче", - сказал Кучма на встрече с главой миссии МККК.

Стороны обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросам Минского процесса является освобождение заложников, и в рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в данном направлении и ждет конструктивной позиции противоположной стороны.

Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии столкновения. Кучма сообщил Жиллетт о недавнем совещании под председательством вице-премьера Украины Геннадия Зубко, где обсуждались вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые поднимаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны украинского правительства.

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В беседе уделялось внимание и вопросу восстановления моста в районе Станицы Луганской, который ежесуточно пересекают более 10 тыс. человек. Работа по обновлению моста возможна после разведения на этом участке сил и средств, что должно состояться в соответствии с рамочным решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте семидневного режима тишины. Помочь мирным жителям может и открытие КПВВ "Золотое", о чем лидеры нормандской четверки договорились в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и обустроен.

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В свою очередь, Флоранс Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

Встреча Кучмы и главы миссии состоялась по просьбе делегации МККК в Украине.