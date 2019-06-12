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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (208) Зеленский (1731)

 Украина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Владимир Зеленский также поблагодарил президента банка Суму Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", – сказал Президент.

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Он подчеркнул, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам нашего государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Также Глава государства добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Президент напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, и в ходе встречи был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Владимира Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.

Глава государства также отметил, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого необходимы парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.

Источник: https://censor.net.ua/n3131990
 
 
 Топ комментарии
 
Так мы с вами их и не получим, а Бене и Вове без кредитов никак нельзя!
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Клоун лично провел с главой юанко профессиональную,дедов беседу,и они как профи друг друга поняли! И глава банка так был в захвате ,и заказал клоуна на корпоратив
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а гладибородька всех посылал и городо на велосипеде ездил
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Гут, гут. Вольдемар! Україна і **** можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті - Цензор.НЕТ 2140

1946 год. Средняя школа. Учительница спрашивает чем дети занимались во время войны.

Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
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Так мыж , типа, без ихних кредитов можем?
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Так мы с вами их и не получим, а Бене и Вове без кредитов никак нельзя!
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Эффективнее - это чтобы ещё и прапрапрапраправнуки расплачивались за кредиты? Украина и **** могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти - Цензор.НЕТ 6618
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Гаврила шел кудрявым лесом, Бамбук Гаврила порубал.
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"....и заверил в готовности развивать сотрудничество"
Зебилы переведите, что он имел в виду, что не будет отдавать долги или этот нехороший человек хочет взять еще кредитов?!
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беня-зе:"долгі отдают только дуракі і труси"
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Внимание ! ❕ Смотрите Shaposhnikov news на ютубе ! 😱
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Клоун лично провел с главой юанко профессиональную,дедов беседу,и они как профи друг друга поняли! И глава банка так был в захвате ,и заказал клоуна на корпоратив
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Чупакабра и Чакрабарти ( Україна і **** можуть працювати ефективніше, - Зеленський вперше зустрівся з главою банку Чакрабарті - Цензор.НЕТ 1337 )

извините..
это прекрасная но тяжелопроизносимая фамилия этого достойного человека навеяла )))))
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Indus on tocnej s angliskim pasportom.Drugom godu budet novyje vybory prezidenta
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Nadejus litovec vygrajet u nego familija po legce Sapoka ,on teper jest vicepredsedatel i budet ucastvovat vyborax
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пусть повезет литовцу...! (хотя бы из-за легкости произношения его фамилии))))
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