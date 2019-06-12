 Украина и ЕБРР могут работать эффективнее, - Зеленский впервые встретился с главой банка Чакрабарти

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Владимир Зеленский также поблагодарил президента банка Суму Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.
"Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", – сказал Президент.
Он подчеркнул, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам нашего государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Также Глава государства добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.
Президент напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, и в ходе встречи был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Владимира Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества.
Глава государства также отметил, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого необходимы парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.
1946 год. Средняя школа. Учительница спрашивает чем дети занимались во время войны.
Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
Зебилы переведите, что он имел в виду, что не будет отдавать долги или этот нехороший человек хочет взять еще кредитов?!
извините..
это прекрасная но тяжелопроизносимая фамилия этого достойного человека навеяла )))))