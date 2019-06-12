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Все про:Нацполиция (9535) ранение (2122) стрельба (2466)

 На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция

Житель села Пятка Чудновского района на Житомирщине ранил соседского 12-летнего парня в спину, выстрелив из мелкокалиберной винтовки в своем дворе.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает  Цензор.НЕТ.

"Около 12.30 до Чудновского отделения полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя с. Пятки с ранением спины. Сейчас парню оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

"Предварительно установлено, что 50-летний крестьянин, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе", - рассказали правоохранители.

Сейчас полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие зарегистрировано и проинформировано Государственное бюро расследований.

"Все материалы готовы для передачи по подследственности", - отметили в Нацполиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131987
 
 
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Мля, этих людей развелось и пострелять негде. )))
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Это как везде камер наставили по городу уже и нормально по-маньячить нельзя На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 85
А если серйозна, то при Порошенко такого не было!!!
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Де коректор ? Ружжо це ружжо , а гвинтівка то гвинтівка бо там нарізи .
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50-летний крестьянин

у нас какой век на дворе? На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 3175
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Не, ну не крепостной же. Вы перепутали, шановный)

Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель)- сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой На Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция - Цензор.НЕТ 2431
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Житомирщине мужчина выстрелил из ружья во дворе и попал в 12-летнего подростка, - полиция
 
 
 
 
 
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