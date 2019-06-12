 Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "theБабелю" заявил 12 июня глава ГПУ Юрий Луценко.
"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", – сказал Луценко.
Он добавил, что представление Зеленского незаконно и в Верховной Раде не наберется голосов за отставку генпрокурора.
Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.
Луценко говорил, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля 2019 года.
Кстати, Зеленский, как оказалось, клал не только на рояль, а и на законы
прогнал по кулуарам шо за него джулиани вписался
и трамп всем за юрца жопу на немецкий крест порвёт
Июнь 12, 2019Без рубрикиКомментарии: 4
Читаю, как Зеленский опять «не того» назначил. Ужас. Опять не так
уволил. Кошмар. Опять «незаконно» отменил указ «папиредника». Ганьба.
«Мы выбирали его не для того, чтобы он нарушал законы!»
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Не ставь на зеро!
А покупал ты её по советским законам?
как раньше про Ю говорили -- небо ж не позеленело.
хотя сейчас это уже идет как излишне тонкий стеб.
"представление на увольнение " и " прокурор освобождается от должности"....
Надо бы посмотреть исходные тексты - может там собака порылась!
Це той випадок, коли вщент критикуємий Юрік, розумніший за всіма обожнюваного Вовчика )))
неблагодарные(