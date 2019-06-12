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 Политика Украины
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 Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Президент Украины не имел права вносить в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "theБабелю" заявил 12 июня  глава ГПУ Юрий Луценко.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", – сказал Луценко.

Он добавил, что представление Зеленского незаконно и в Верховной Раде не наберется голосов за отставку генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.

Луценко говорил, что подаст в отставку после парламентских выборов, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не останется в должности Генпрокурора, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3131986
 
 
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Картавый, ты уху ел?
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А покуй на картавого, але скоморох ніби юридичний закінчив, він хоч колись конституцію читав?
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Он ее менять собрался... На сало наверное...


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может быть... а вот Зеля уху ел - ТОЧНО!
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Ага, на концерте квартала когда маэстро х..м исполнял

Кстати, Зеленский, как оказалось, клал не только на рояль, а и на законы


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стопудово
прогнал по кулуарам шо за него джулиани вписался
и трамп всем за юрца жопу на немецкий крест порвёт
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Внимание ! ❕ Смотрите Shaposhnikov news на ютубе ! 😱 👍
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Предлагаю ********** вообще упразднить законы Украины. Раз и навсегда.
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ПЕСина давно их упразнил но пришло время и народ упразнил его самого
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На зелесос, срать хотел на Законы Украины и Конституцию. Ему пох, он же клоун Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко - Цензор.НЕТ 7686
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Сразу видно - человек не держится за власть. От слова совсем
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Сразу видно - человек не понял куда он попал. От слова булава
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Гениальеый плокугор не добрал на пенсию!
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Порохоботская свора: «Да! Мы - твари, сволочи и подонки. Но будем искать в вашем глазу соринку под микроскопом».
Июнь 12, 2019Без рубрикиКомментарии: 4


Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко - Цензор.НЕТ 9807

Читаю, как Зеленский опять «не того» назначил. Ужас. Опять не так
уволил. Кошмар. Опять «незаконно» отменил указ «папиредника». Ганьба.
«Мы выбирали его не для того, чтобы он нарушал законы!»

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Наглое нарушение всех Законов и Конституции, это по вашему "соринка"?!
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законник )) а вносить предложение вынести козла, имеет право?
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а обезьяна пашиньский назвал югу пассивным гомиком. сила в правде, брат! Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко - Цензор.НЕТ 6448
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Так Зеро такой же юрист, как все российские чекисты - юристы, его кураторы, т.е. юридические нули = зеро.
Не ставь на зеро!
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Югик, ты вообще не имел права быть генпрокурором, это тебя твой кум пристроил, изнасиловав при этом Конституцию в особо извращенной форме.
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Франческа - ну так пускай зеленая сопля вносит в Раду заявление об увольнение Югика, а не занимается произволом
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Это, наверно, Вы перепутали с главой СБУ при Зеленском
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Югика можна винести лише з кріслом і при цьому потрібно буде ще віддерти його руки від клямки дверей, за яку він вхопиться.
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Богдан сказал, что Луценко кристально честный прокурор, забыли?


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и почему я не удивлен, что у ЗЕ снова накосячили
как раньше про Ю говорили -- небо ж не позеленело.
хотя сейчас это уже идет как излишне тонкий стеб.
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Дети мои, обратите внимание на некоторую терминологическую тонкость!
"представление на увольнение " и " прокурор освобождается от должности"....
Надо бы посмотреть исходные тексты - может там собака порылась!
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Я смотрю клоуна легче вынести вперед ногами......
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А недовіра народу України, що нічого не значить...
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До кишенькового Порошенкового електропрокурора!!!
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Зеленский не знає законів і крапка.
Це той випадок, коли вщент критикуємий Юрік, розумніший за всіма обожнюваного Вовчика )))
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Єдина дія Зеленського, яку можна сприйняти, ну який з цього прокурор.
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Примерно такой же, как с Зеленского президент


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Кружку крадену помив? Збирайся. Такою відвертою наволоччю навіть пшонка "бикоко" не був.
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Якщо ввесь час кивати на попередників і казати "Так подивіться вони робили так само" то і закінчить зебіл ще гірше за пороха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко
 
 
 
 
 
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