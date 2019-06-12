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Все про:Будапешт (24) Венгрия (821) залог (341) украинцы (2963)

 Капитана-украинца, причастного к аварии с жертвами на Дунае, разрешили выпустить под залог

Суд в Будапеште разрешил выпустить 64-летнего украинца под залог в 15 млн форинтов (около 1 млн 400 тыс гривен). Ожидается, что он выйдет на свободу сегодня или завтра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на венгерское издание 24.hu.

Оказавшись на воле, украинец будет обязан носить электронный браслет. Ему запрещено покидать Будапешт. Кроме того, дважды в неделю мужчина обязан отмечаться в отделении полиции.

Напомним, круизный теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште 30 мая. В результате аварии погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое венгров. Спастись удалось только семерым пассажирам.

Полиция Венгрии задержала капитана-украинца сразу после аварии. Суд в Будапеште арестовал его на месяц.

Также на Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Польше: 6 погибших, пострадавших спасал гражданин Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3131984
 
 
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А кто из украинских юристов работает с капитаном в суде?
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Круизная компания " Viking river kryises" создана якобы самой морской страной Швейцарией в 1998 году. С покупки 4 речных русских( украинских? ) теплоходов.
ЭТОТ ЖЕ КАПИТАН В АПРЕЛЕ совершил столкновение в Нидерландах
СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ
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вот
был бы виноват
хер бы кто его выпустил
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКапитана-украинца, причастного к аварии с жертвами на Дунае, разрешили выпустить под залог
 
 
 
 
 
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