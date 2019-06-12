 Капитана-украинца, причастного к аварии с жертвами на Дунае, разрешили выпустить под залог

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на венгерское издание 24.hu.

Оказавшись на воле, украинец будет обязан носить электронный браслет. Ему запрещено покидать Будапешт. Кроме того, дважды в неделю мужчина обязан отмечаться в отделении полиции.

Напомним, круизный теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште 30 мая. В результате аварии погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое венгров. Спастись удалось только семерым пассажирам.

Полиция Венгрии задержала капитана-украинца сразу после аварии. Суд в Будапеште арестовал его на месяц.

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