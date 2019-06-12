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 Очередной российский "развод", - Климкин о визите комиссара Миятович в оккупированный Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о подготовке визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович на территорию оккупированного Крыма.

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыму. Такой визит должен согласовываться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, ищите дураков", - заявил Климкин.

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Очередной российский развод, - Климкин о визите комиссара Миятович в оккупированный Крым 01

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым, однако визит еще необходимо подтвердить.

Источник: https://censor.net.ua/n3131983
 
 
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