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 Политика Украины
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Все про:помощь (3032) США (15037) Шютте (1)

 США до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство

США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte) в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131982
 
   
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Главное -выбрать Рабиновича или Свинарчуков и поток американских денег сразу иссякнет.Под Гройсмана денег не дадут,а подЗЕ -дают
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Твой Стефанчук будет красть вдое больше чем Свинарчуки. Ты на рожу его, противную, глянь... Там куча комплексов и обид с детства еще, что его кликали свинопотамом это я тебе как дипломированный психолог говорю. Так что он оторвется еще на корыте Украины когда дорвется США до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство - Цензор.НЕТ 7571
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петрлексеич, опять своим дерьмом чужие ворота метишь?
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так свинарчук вторым номером идёт в списках слуги урода А деньги дают под Пороха он настоящий президент Настоящей страны.
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США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

Жаль, что на борьбу за завышенные тарифов никто не присылает денег. И в чем будет выражена гуманитарная помощь?
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...Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь"Источник: https://censor.net.ua/n3131982
корочше ...БЛА ... БЛА ... БЛА ...на "свыше" свыше $695 млн ...віддавати "помощь" чим будемо ?
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лучше бы на эти деньги построили
типа маленькую американскую военную базу
где нибудь под Бердянском
станции радиоэлектронной разведки в составе 50 человек с ушами бы хватило
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство
 
 
 
 
 
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