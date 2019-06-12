EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  521  9
Материалы по теме:
Все про:выборы (22512) Голос партия (22)

 Журналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку"

Общественная активистка Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаровская баллотируется в Верховную Раду от партии "Голос" по мажоритарному избирательному округу №95 и собирает команду единомышленников.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я пошла на эти выборы от партии "Голос", потому что ключевые политические игроки не выдвинули на округ №95 кандидатов, которых действительно готова выбрать я сама и мое окружение.

Мы считаем, что люди нашего округа должны выбирать не застройщиков за "гречку", а делегировать депутата, который имеет четкие убеждения, придерживается определенных принципов и имеет план действий, который можно будет проверить через 5 лет", - написала Скорик.

Читайте также: "Голос" убрал из своего списка двух мажоритарщиков из-за связей с пророссийскими силами

По словам активистки, ей потребуется помощь в выполнении "тактических задач" на округе.

"Нужны 10 мобильных людей - на своих машинах или мотоциклах, в районе Ирпеня, Боярки и Вишневого, которые смогут ближайшие 40 дней участвовать в тактических задачах", - сообщила Скорик.

Следует добавить, что по 95-му округу также будет баллотироваться одиозный экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который уже зарегистрировался в ЦИК, а также председатель Киево-Святошинской РГА Мирослава Смирнова, которая выдвигается от партии "УДАР".

Журналистка Скорик баллотируется от партии Голос на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за гречку 01
Журналистка Скорик баллотируется от партии Голос на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за гречку 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131980
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
С такой пропитой мордой за неё никто не проголосует. Эх Вакарчук, на кого ставишь?
 показать весь комментарий
 
Кацап, ты на свою жену посмотри - ценитель женской **********.
 показать весь комментарий
 
 
Ох і важко буде відучувати лєкторат голосувати не за гречку.
 показать весь комментарий
 
Эта местность - вторая Конча-Заспа, еси кто бывал.
 показать весь комментарий
 
Внимание ! ❕ Смотрите Shaposhnikov news на ютубе ! 😱
 показать весь комментарий
 
хорошо, пускай идёт
выборы по спискам и мажоритарке в один день будут? никто не в курсе?
 показать весь комментарий
 
Поклонники Слуги уже рассматривают кандидатуры Голоса. Что-то случилось?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналистка Скорик баллотируется от партии "Голос" на округе экс-мэра Ирпеня Карплюка: Люди должны выбирать не застройщиков за "гречку"
 
 
 
 
 
 вверх