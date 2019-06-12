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 Политика Украины
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Все про:Газ (9088) ГТС (900) Шютте (1)

 Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте

США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году со стороны РФ, сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte).

"Украина должна быть подготовлена на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину в 2020 году, как она угрожает это сделать. Соединенные Штаты готовы помочь Украине подготовиться к этому. Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", - сказал Шютте в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил в положительном ключе ряд важных реформ в энергетическом секторе страны.

"Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, "Нафтогаз" сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе", - отметил Шютте.

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При этом он подчеркнул, что США и другие доноры готовы поддерживать украинское правительство в соответствующих усилиях.

Источник: https://censor.net.ua/n3131979
 
 
 Топ комментарии
 
Некогда ЗЕчувакам такой херней заниматься! Они готовятся, менять Конституцию, отменять мовный закон, закон про декомунизацию, и вводить уголовную ответственность нашим военным за стрельбу в ответ по повстанцам!
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ЗЕ станет на колени и чмокнет ПУ...
И газ не перекроют!))) Бо це стратегия Игрь Валерича...
Бабки косит БЕ...а сосет ЗЕ!)))
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Єдина підготовка в українського керівництва - збирати безкінечні наради і звіздіти , звіздіти і ще довго звіздіти.
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Єдина підготовка в українського керівництва - збирати безкінечні наради і звіздіти , звіздіти і ще довго звіздіти.
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як це тільки наради?! а реХверендуми з любого приводу, шаурма на пленері вже не рахується?!
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зеленский сразу побежить крим ненаш говорить
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Ой как не кошерно, ща тебя заспамят. Ты на кого покусился? )))
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Всё будет в шикаладе. Я уважаемому Петру Алексеевичу верю безгранично.
Он сказал "избавились" - значит реально и окончательно избавились!
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ты уже готов платить репарации народу Донбасса?
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Тебе репарации? Уголёк ахметовский грызи.
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кошевой Самые хвактивые хвакты вещает самый Прямой канал в мире:

Украина избавилась от газовой зависимости от России, в которую попала в 2009 году - Порошенко» (с)

Невже «кошєвой», ти такий ТУПИЙ, що не розумієш, що мова йде не про ПОСТАЧАННЯ газу, а про його ТРАНЗИТ?



«Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет ТРАНЗИТ газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте» (с)
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Порохоботы, вы реально космически недалёкие или вас заставляют такими себя выставлять?
Закупка российского газа для собственных нужд и транзит его через нас в Европу был заложен в одном и том же газовом договоре от 2009 года. От которого, по словам главбрехуна Украины, мы типа избавились.
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Репарации только после репатриации и желательно за полярный круг. Гы.
А шо такое народ Донбасса? Как их там уменьшительно - донбассота? Гы.
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ты дебил
репатриации - ето возвращение на родину
а вот тебя департировать кудато на *** надо
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зе дебил:

газ закупается в европе
это статья про деньги за транзит
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Газ - в Европе. А ахметовский донбасский уголёк прут из Роттердама. Верю. Весь мир уже об этом знает.
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коломойский РФ нефть покупает , зеленский сериальчики в РФ продает
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это ты к юльку спроси

с которой зеленский обьединятся собрался
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Референдум - это правильно, а его отсутствие - это плохо. У хряка даже не намекали на референдум. Как это быдло будет что то решать? ЗЕ хоть намекает. Пора возрождать народовластие.
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Хряковластие мы уже победили мирным путем, а это значит, что украинская нация уже дозрела до элементов народовластия.
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спрыгнул с обрыва - победил гравитацию
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На пару дней-неделю могЁт, а на больше это "рашке" как самой себе в ногу выстрелить, можно и кровью истечь
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***** себе и рашке и в жопу выстрелит, лишь бы назло....
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Своим имиджем надежного поставщика газа они дорожат? В чем тогда будет преимущество дешевого российского трубопроводного газа по сравнению с альтернативным ...
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Некогда ЗЕчувакам такой херней заниматься! Они готовятся, менять Конституцию, отменять мовный закон, закон про декомунизацию, и вводить уголовную ответственность нашим военным за стрельбу в ответ по повстанцам!
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бери выше, новый офис с пинг-понгом делать надо
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баба Йуля на Мацкве все порешает, она у шлепера на подхвате.
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А хіба за 5 років "свинарчукування по новому" ще не підготувались ?
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Приготувались. Родовища державні поділили.
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транзит газа через трубу исчезнет, транзит воздуха через атмосферу останется
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ЗЕ станет на колени и чмокнет ПУ...
И газ не перекроют!))) Бо це стратегия Игрь Валерича...
Бабки косит БЕ...а сосет ЗЕ!)))
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Да, и тарифы уменьшат за долю малую - надо ввести главарей лугандона в Раду и всё! даже юбка не помялась...
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Это слишком сложно. Народ на самом деле к тарифам привык, а такой клондайк как "чем больше газа спалишь, тем больше доплата налом из бюджета" нереально для основной массы замутить, это только для олигархов такие привилегии. Поэтому тарифы тупо увеличат, ну и обоснование какое-нить веселое придумают.
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Не сложно.
Схема такая.
Референдум о примерении с пуйлом - лугандоны в Раде - Украина превращается в сплошной лугандон нападобие Беларуси - пуйло премирует дешевым газом примерно на год. Затем же резкое повышение Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 4833
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Причем тут референдум? У вас комплексы, тяжелое событие в кабинке для референдума произошло? Зачем то Белорусь приплели. Что в Белоруси за использованный газ "бацька" доплачивал?
Тут же вопрос принципиальный. Газ должен быть не просто дешевый, а так что с доплатой налом за то что много используешь, ну хоть бы чтоб один отопительный сезон самый последний ханурь как граф пожил.
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референдум при том, что это та цена (независимость Украины), за которую зеробеня хочет получить дешевый газ из РФ
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Та пиши,что уже встал
Ваши порохоботские штучки никто не принимает всерьез,что на западе,что здесь в Украине
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благодаря Ю.Тимошенко, всю жизнь выступавшей за запрет на отчуждение украинской ГТС западным партнерам (народное мол достояние...) , кремлядям удалось превратить ГТС в груду бесполезного металла и лишить Украину 3 млрд$ доходов в год.
Считаю, что за успешную работу, путлер обязан наградить Юлю по первому разряду - тем более, что Беня сделает её скоро премьером Украины.
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хороший совет
****** в два раза цены для населения прямо завтра
псы. при желании население могло бы отапливаться электричеством
жаль шо Данилыч его в своё время братве задарил(
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Свой газ продавать,но дороже...нужны терминалы,которых нет
В итоге або подорожает газ або идти на поклон к пу
Но так как на поклон Украина не пойдет будет апокалипс
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Параша должна знать, что одновременно с перекрытием транзита газа перекроется и транзит её нефти в Европу. Разумеется, Зеля этого не сделает, но есть и другие методы. Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 9245
Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 1684
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Транзит газа в Балтике вообще беззащитен - а там мины со времен войны! Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 448
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а ще як "рубильники" назахід вимкнути ...
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имея все козыри на руках (потоки не успели достроить), переговоры слить сможет только такой уникум как зеля
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Какие козыри? Газ прежде всего нужен ЕС (у рашки он есть и будет), поэтому давить будут оттуда.
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это и есть козырь, газ нужен ес, время контракта подошло, а качать надо через нас и наши хранилища
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Комментарии на сайте последнее время это Д.Н.О. жёлтой прессы.
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Параша погонит свой дешевый газ в Европу, США погонит свой не такой дешевый газ в Украину и Польшу, оба продавца в выигрыше, чего не скажешь о покупателях.
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кловану пофиг.... он уже в коленнологтевую позу становится перед пуйлом. Киев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте - Цензор.НЕТ 2008
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о ...таки почали казати очевидні речі ...дивись скоро скажуть що будапештський розводняк був тільки для того щоб позбутися третього у світі ядерного потенціалу а не задля якихось там гарантій українським КАЗЛАМ ...а ще далі прямо скажуть що ви КАЗЛИ маєте здохнути щоб звільнити землю для "джондірів" "дойців" та іншої "інвестиційної" шобли
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То что газ перекроют, это очевидно и готовиться к этому нужно начинать уже сейчас.
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Ну и?..
Всё равно деньги за транзит разворовывала верхушка. Она поменялась? Нет.
Кого жалеть?
Тех кто разворовывал деньги за транзит и говорил что на бесплатные американские истребители Ф-18 из Канады "грошэй нэма"?!
Та хай они все повыздыхают в том киеве, предатели.
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А ведь еще ПРи Азарове,или в ноябре 2012 года,был подписан договор-контракт- с Лыжным Инструктором Харди Бонвехи о строительстве в море у Одессы терминалов по приему сжиженного газа-LNG -Natbral Gas или СПГ....Владислав Касьеів тогда доказывал,что это верное дело,но как всегда кто то кого то кинул и обманул???
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Бабки замутили,а проэкт в мусорку
Как раз по регионо- бппсовски
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Виходячи з 30-градусної спеки у червні, за народними прикметами взимку буде -30. І що нова команда думає про забезпечення Українців газом, про тарифи, комуналку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев должен быть подготовлен на случай, если Россия перекроет транзит газа через Украину, - экономический советник посольства США Шютте
 
 
 
 
 
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