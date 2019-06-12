 При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали "банду" чиновников и полицейских, - Луценко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Следователями ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - написал он.



Фото: Луценко /Facebook

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч. ФОТОрепортаж

По словам Генпрокурора, злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс долларов.