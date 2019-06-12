EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  332  9
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9180) Луценко (7522) ГБР (352)

 При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали "банду" чиновников и полицейских, - Луценко. ФОТО

Следователями ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Следователями ГБР под процессуальным руководством ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались получить от гражданина 500 тыс. долларов США за выделение ему в пользование для ведения охотничьего хозяйства земельного участка размером около 100 га, расположенного на территории Путильского района Черновицкой области", - написал он.

При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали банду чиновников и полицейских, - Луценко 01
Фото: Луценко /Facebook

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала главу ОТГ на Днепропетровщине на взятке в $25 тысяч. ФОТОрепортаж

По словам Генпрокурора, злоумышленники задержаны при получении части денежных средств в сумме 200 тыс долларов.

При вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали банду чиновников и полицейских, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131977
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Аваков после выборов остается, а Луценко идет нах!
 показать весь комментарий
 
Аваков - ловит, Луценко - спускает на тормозах, суды - отпускают.
 показать весь комментарий
 
а рядом ошивался в дупель пьяный пгокугог
 показать весь комментарий
 
поймать поймали... а результат будет ??
 показать весь комментарий
 
А слабо проверить все выделенные разрешения на земельные участки более 10 га. Куда ни копни, в любом акте есть нарушения.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри вымогательстве взятки в $500 тысяч за выделение земли поймали "банду" чиновников и полицейских, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх