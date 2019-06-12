 Зеленский 18 июня посетит Берлин

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Другие подробности визита Зеленского в Берлин пока не сообщаются.

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