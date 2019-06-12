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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2268) Германия (3348) Зеленский (1731) Штайнмайер (376)

 Зеленский 18 июня посетит Берлин

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 18 июня примет в берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Другие подробности визита Зеленского в Берлин пока не сообщаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131975
 
 
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Лучше пусть в Берлин вместо зебила едет Стефанчук, но не 18 июня, а на Октобер Фест. Там он сможет победить в конкурсе по выпиванию пива. А любая победа - это в первую очередь ПЕРЕМОГА!!!
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Свиноматка рошен может ему составить там конкуренцию!
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Один Стефанчук выпьет пива больше чем два Свинарчука. Общеизвестный факт Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 5789
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Если хочет вести мирные переговоры - сделать это очень просто. Шепнуть Меркель на ушко, что рошен торпедирует любые мирные инициативы и попросить пригрозить ему санкциями, если не прекратит. Ради своих денюжек рошен быстро перестанет пропагандировать войну.
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Президент ФРН - це по впливу вища посада ніж двірник у будинку Меркель?
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Штайнмайер - самое то, жаль, что с Додоном не удастся встретиться..
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Опять будет по бумажке читать английские слова написанные рускими буквами? Зеленский 18 июня посетит Берлин - Цензор.НЕТ 6021
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новый украинский малец для пожилой германской леди
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З якою місією відвідає Берлін. Гастролі, в гості чи прохачем.?
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А как же "Конец епохи кумовства"?
"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
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Будет обговаривать как продать Украину по "формуле Штайнмайера" , формуле, в которой указаны шаги выполнения условий кремлядей по "минским договоренностям", формуле, которую Порошенко спустил в унитаз, а Зеро оттуда достал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский 18 июня посетит Берлин
 
 
 
 
 
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