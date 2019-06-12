 Зеленский 18 июня посетит Берлин

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".
Другие подробности визита Зеленского в Берлин пока не сообщаются.
"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.