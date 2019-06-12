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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2268) Германия (3348) Зеленский (1731) Штайнмайер (376)

 Зеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 18 июня примет в берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт.

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По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.

Вместе с тем, как пишет издание, 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: https://censor.net.ua/n3131975
 
 
 Топ комментарии
 
Опять будет по бумажке читать английские слова написанные рускими буквами? Зеленский 18 июня посетит Берлин - Цензор.НЕТ 6021
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Один Стефанчук выпьет пива больше чем два Свинарчука. Общеизвестный факт Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 5789
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Лучше пусть в Берлин вместо зебила едет Стефанчук, но не 18 июня, а на Октобер Фест. Там он сможет победить в конкурсе по выпиванию пива. А любая победа - это в первую очередь ПЕРЕМОГА!!!
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Свиноматка рошен может ему составить там конкуренцию!
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Один Стефанчук выпьет пива больше чем два Свинарчука. Общеизвестный факт Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 5789
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Навіть боюся уявити, якощо Стефанчук і Юзік (95й квартал) у Верховній Раді дременуть у їдальню. Бідні депутати лишаться голодними Зеленський 17 червня відвідає Париж, а 18 червня - Берлін (оновлено) - Цензор.НЕТ 1916
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Если хочет вести мирные переговоры - сделать это очень просто. Шепнуть Меркель на ушко, что рошен торпедирует любые мирные инициативы и попросить пригрозить ему санкциями, если не прекратит. Ради своих денюжек рошен быстро перестанет пропагандировать войну.
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Заспокойтесь, всі зрозуміли , що ви ПІТУХ. Ваша тема ку-ка-рі-ку
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Президент ФРН - це по впливу вища посада ніж двірник у будинку Меркель?
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Штайнмайер - самое то, жаль, что с Додоном не удастся встретиться..
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))) это пипец! написано: клоун, шнырь, шут, чмошник, буратино, вонючка, лакей, слуга, шмаркля, шестой... и ни у кого не возникает вопроса о чем речь. как в анекдоте. "ало кремль?". "да" "позовите ху@ло". "а кто спрашивает?". "а кто ху@ло понятно сразу?"
в Украине все процессы идут с реактивной скоростью. боюсь срок для Голобородько пролетит как 1 день за 10, и все кончится уже к НГ.
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Опять будет по бумажке читать английские слова написанные рускими буквами? Зеленский 18 июня посетит Берлин - Цензор.НЕТ 6021
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Треба підказати Юлі Мендель, щоб він у своїй промові торкнувся таких важливих тем: Rinderkennzeichnungs-und Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (Зaкoн прo pозподіл oбов'язків щодо нагляду зa мapкуванням великої poгaтoї худоби та яловичини), Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (Пocтaнoва прo пepeдaчу oбов'язків за юридичними контрактами, пов'язаними з зeмeльними ділянкaми), Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen (кoмпaнії, що надають поcлуги мacoвиx кoмунікaцій) та ***************************************** (приcкopeння плaнувaния транспортних шляхів)
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Google translator is a great thing:
Beef identification and beef labeling surveillance task transfer law
Land transaction approval transferring responsibilities Regulation
Mass communication service company
Transport Infrastructure Planning Acceleration Act

Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 8277

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ниметцкие Зеленський 18 червня відвідає Берлін - Цензор.НЕТ 1730.до берлину ж едет,как вата на всех драндулетках писала...
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новый украинский малец для пожилой германской леди
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З якою місією відвідає Берлін. Гастролі, в гості чи прохачем.?
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А с Меркель будет встреча или много чести?
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А как же "Конец епохи кумовства"?
"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
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Будет обговаривать как продать Украину по "формуле Штайнмайера" , формуле, в которой указаны шаги выполнения условий кремлядей по "минским договоренностям", формуле, которую Порошенко спустил в унитаз, а Зеро оттуда достал
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Причём оба крыла. Так сказать, "с крылышками".
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Читая комментарии, кажется, что вся Украина против Зеленского. Но результаты голосования показыают, что это просто крикливое невоспитанное меньшинство. Нормальные люди хотят хорошо жить, а не не ненавидеть кацапов и воевать на Донбассе.
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Хорошо жить и не любить кацапов невозможно?
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Смотря что вы на первое место ставите. Если ненависть к кацапам и бесконечная война для вас важнее процветания страны,то нет. Порошенко ненависть ставил выше благополучия Украины (не своего, он то сказочно обогатился на горе людей).
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Я вообще не писала о ненависти. Как по мне, достаточно нелюбви.
Зачем портить себе здоровье и ауру слишком сильными чувствами к недостойным их?
Можно больше конкретики по поводу "сказочно обогатился на горе людей"?
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Скандала с ленинской кузней мало?
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Я аж слезу пустил. Не мы эту войну начали. И не мы у ********* отхапали территорию
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Не Турчинов ли назвал захват ОГА терактом и не он ли двинул танки на Донбасс? Не местные ли жители останавливали эти танки голыми руками и не они ли потом кричали, Путин введи войска?
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Цікаво, як продовжиться зустріч після привітання Зеленського - "Зіг хайль, майн лібе герр Франк-Вальтер Шелленберг"?
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купите ему билет в одну сторону. обратный не покупайте
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)
 
 
 
 
 
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