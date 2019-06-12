 Зеленский 17 июня посетит Париж, а 18 июня - Берлин (обновлено)

Об этом говорится в расписании немецкого президента, которое в среду распространила пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно расписанию, у Штайнмайера запланированы "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".
"Канцлер тоже примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт.
По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.
"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.
Вместе с тем, как пишет издание, 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
в Украине все процессы идут с реактивной скоростью. боюсь срок для Голобородько пролетит как 1 день за 10, и все кончится уже к НГ.
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"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
Зачем портить себе здоровье и ауру слишком сильными чувствами к недостойным их?
Можно больше конкретики по поводу "сказочно обогатился на горе людей"?