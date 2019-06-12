 Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана

Соответствующий указ обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.
"Утвердить в составе делегации Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву (далее - делегация) Ченцова Всеволода Валерьевича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды - главой делегации, освободив его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации; вывести из состава делегации С.Петухова, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе.
Отметим, что ранее именно Сергей Петухов от имени министерства юстиции настаивал, что должность главы администрации президента подлежит под закон об очищении власти (люстрации), и заявлял, что Минюст проверит нового назначенного голову АП Юрия Богдана на соответствие закону.
Ранее заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.
В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.
Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).
Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",
Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.
Не так ли, ЗЕбилы ?
Скажи мені що ти їси, і я скажу хто ти
АП государственная контора и подпадает под закон о госслужбы.
Верховный Суд иск не принял, ибо опротестовать указ о своем назначении может только сам Богдан.
Смирись.
Я смотрю цирк с зелеными мартышками 😀
Та нічого, у Ахмєтки для такого цєнного і сміливого кадра місце знайдеться.
Чем мельче чмо - тем оно мелочней
Таких навіть близько до влади підпускати не можна!
Все вернулись.
Все несправедливо попали под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушает законов...
Когда возвращается Янукович?
Последний триумф Голобородько!
Узеленського говорять про необхідність відміни субсидій.
Пізніше цю посаду ліквідували, однак у 2013 році прем'єр Микола Азаров знову призначив Андрія Богдана уповноваженим Кабміну в сфері антикорупційної політики.
Після Євромайдану та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.
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Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть,
Лучше кости глодать, чем прельститься страстям,
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
Омар Хайям.
шо местная братва к которой едет ЗЕ может не понять
если наши пацаны нарисуются там с петуховым
"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.