 Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана

Соответствующий указ обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить в составе делегации Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву (далее - делегация) Ченцова Всеволода Валерьевича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды - главой делегации, освободив его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации; вывести из состава делегации С.Петухова, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе.

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Отметим, что ранее именно Сергей Петухов от имени министерства юстиции настаивал, что должность главы администрации президента подлежит под закон об очищении власти (люстрации), и заявлял, что Минюст проверит нового назначенного голову АП Юрия Богдана на соответствие закону.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.