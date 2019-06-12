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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1731) люстрация (719) Петухов (11)

 Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу делегации Украины для участия в работе 22-й дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву – вместо заместителя министра юстиции Сергея Петухова, который ранее активно настаивал, что глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под люстрационную проверку, назначен посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Соответствующий указ обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить в составе делегации Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву (далее - делегация) Ченцова Всеволода Валерьевича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды - главой делегации, освободив его от исполнения обязанностей заместителя главы делегации; вывести из состава делегации С.Петухова, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части, - Рябошапка

Отметим, что ранее именно Сергей Петухов от имени министерства юстиции настаивал, что должность главы администрации президента подлежит под закон об очищении власти (люстрации), и заявлял, что Минюст проверит нового назначенного голову АП Юрия Богдана на соответствие закону.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3131971
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана - Цензор.НЕТ 7866 Відразу помітно що Зе не боїться критики.
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он еще и мелочный - вроде не по личным вопросам едет - а нет - у него ведь все профессионалы в квартале - позор
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Відразу помітно що Зе не боїться критики.
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Все будет честно, по приколу, через смартфон и чавкая шаурмой.
Не так ли, ЗЕбилы ?
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Твоє обличчя коли скінчилася шаурма. Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 8052
Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 9039
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Собача їжа.

Скажи мені що ти їси, і я скажу хто ти
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Початок репресій. Чекайте, з нашого маленького Вови ще вийде велике Ху...ло.
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100 лет тому вовчик со своими большевиками тоже нечто подобное замутил. И цже через 50 лет пролетарии ездили на жигулях, переделанных из Фиата, купленных по жребию среди стаханоцев предприятия...большевики...вовчи...хитроватое происхождение по отцу...история, трагедия, фарс... как-то много знаков подает нам природа, отдохнувшая на нынешнем вовчике
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Правильно - нечего всяким петухам, пытающимся мешать президенту назначать свою канцелярию, там делать.
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ЗЕбил может себе девок в любовницы назначать.
АП государственная контора и подпадает под закон о госслужбы.
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Уже назначил Богдана ОКОНЧАТЕЛЬНО.
Верховный Суд иск не принял, ибо опротестовать указ о своем назначении может только сам Богдан.
Смирись.
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Мне и ты, и Богдан, и твой ЗЕБЕня до одного места.
Я смотрю цирк с зелеными мартышками 😀
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Каждый сверчок, да пусть знает свой шесток.
Та нічого, у Ахмєтки для такого цєнного і сміливого кадра місце знайдеться.
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он еще и мелочный - вроде не по личным вопросам едет - а нет - у него ведь все профессионалы в квартале - позор
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зеро пытался убрать Зеркаль из судебных процессов против России (она очень вредная и профессиональная) пытался убрать изящно и незаметно - назначив (без её ведома) её в АП президента - получил отлуп !!!
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Очень поучительная история. Чтобы никому неповадно было злоумышлять против священной коровы, особы, приближенной к императору.
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Зеленський у всьому копіює свого кумира.
Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 7639
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Закон природы:
Чем мельче чмо - тем оно мелочней
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А вот это называется - политиеские репрессии...
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Тоесть когда Саакашвили с мешком на голове, то нормально....а тут Петиного Петуха бортонули, караул
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Наглядный пример руководства государством "кухарками"
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гы...вот как раз на это мы посмотрим,когда наступит время эвакуации Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 5853.кого он бросает,а кого как муму,в пруду топит
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не всякая люстрация кончается кастрацией Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана - Цензор.НЕТ 2517
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Наглядный пример руководства государством "кухарками"
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к тому же мелочными, никчемными и злобными
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Так чому та *петушня * мовчала .. коли всякі ригівські Пецикі до корита пролізли ? Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана - Цензор.НЕТ 7345
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А за анализы он тоже кого-то исключит?
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Дрібномстиве зелене лайно!
Таких навіть близько до влади підпускати не можна!
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Опитування проводили з 30 травня по 10 червня.
Зеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана - Цензор.НЕТ 9020
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Назад в 2013г
Все вернулись.
Все несправедливо попали под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушает законов...

Когда возвращается Янукович?
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Ось думаєш на російській а тут хоба, жовтоблакитна сокри в голову прилетіла. Не треба думати на російській!
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Народная мудрость -мал клоп ,да вонюч !
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Дрібне, смердюче і злопам"ятне. Це як доповнення. Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 5132
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он едет не на велосипеде и не по Киеву - едет по Москве на мотоцикле "Триумф" Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 8025
Последний триумф Голобородько!
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Шаг вперёд и два назад. Назад в прошлое. Ждём новый 37й ! 😱
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Украина очищается от оголтелых воинствующих идиотов, которые не думают о последствиях своих слов и действий. Может, в следующие 5 лет будет поменьше выстрелов себе в ногу.
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Ви, кацапи, думаєте сховатись від нас під німецьким прапором?
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яке воно пихате та мстиве чмо!!! Люди, хіба ви не розумієте, що обрали карликового піночета, як влучно підмітив Ляшко???
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Лохи повелись, а шулеры говорили, что снижение тарифов будет для их хозяйки - бабушки БениЗеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 1750
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То ще дрібниці.

Узеленського говорять про необхідність відміни субсидій.
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Богдан залишився в уряді після перемоги Віктора Януковича. У березні 2010 року став заступником міністра Кабінету міністрів України та урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 3883 Копирайт изображения UNIAN Image caption Майже усі зустрічі Зеленського після перемоги на виборах проходили за участі Андрія Богдана, зокрема, й з предстоятелем УГКЦ Святославом
Пізніше цю посаду ліквідували, однак у 2013 році прем'єр Микола Азаров знову призначив Андрія Богдана уповноваженим Кабміну в сфері антикорупційної політики.
Після Євромайдану та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.
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т.е нужны не профи...а лизоблюды!
***
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть,
Лучше кости глодать, чем прельститься страстям,
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
Омар Хайям.
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78. Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не рассказывали тебе. Все посланники показывали знамения только с дозволения Аллаха. Когда же явится веление Аллаха, будет вынесен истинный приговор, и тогда приверженцы лжи окажутся в убытке. (Переводы смыслов Кулиева Эльмира) Гийясадди́н Абу-ль-Фатх Ома́р ибн Ибрахим аль-Хайя́м Нишапури́
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зеля пресует неугодных... а какая была красивая сказка про глабибородьку на велосипеде
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наверное кто то из советников президента намекнул
шо местная братва к которой едет ЗЕ может не понять
если наши пацаны нарисуются там с петуховым
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Это признак слабости.Зачем он это делает или кто ему эти поступки советует? Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана - Цензор.НЕТ 7738
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Тут всё просто. Зеля без Богдана, как двоешник без шпаргалки ! 😂
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А как же "Конец епохи кумовства"?
"Елена Бухарева, жена новоназначенного главы украинской Службы внешней разведки (СВР) Владислава Бухарева, работает сценаристом студии "Квартал 95"."…в комментариях под постом журналистки, руководитель отдела "Мир" издания "Левый берег" Игорь Соловей сообщил, что артист "Квартала 95" Евгений Кошевой является кумом Владислава Бухарева.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский исключил из официальной делегации замминистра юстиции Петухова, который настаивал на люстрационной проверке Богдана
 
 
 
 
 
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