EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  469  13
Все про:МИД (5016) Молдова (1019) Зеленко (23)

 Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко

Министерство иностранных дел Украины пристально следит за ситуацией в Молдове. Ослабление Кишинева может создать благоприятные условия для распространения российского гибридного влияния.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что кремлевский режим "тиражирует" практику федерализации относительно других государств. Поэтому для нас важно, чтобы политические силы в Молдове смогли, действуя в рамках правового поля, найти общее решение, каким бы тяжелым оно ни было, ведь политическое ослабление Молдовы может создать благоприятный "плацдарм" для распространения российского гибридного влияния и вмешательства во внутренние процессы как внутри Республики, так и за ее пределами", - сказала Зеленко.

Она сообщила, что Киев внимательно следит за ситуаций. Так, по словам спикера МИД, глава ведомства Павел Климкин находится в постоянном взаимодействии с западными партнерами в ЕС и США относительно развития ситуации в Молдове. Украинский дипломат, представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский находится в Кишиневе, где проводит встречи с участниками политического процесса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Усиленные наряды и служебные собаки, - Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Молдовой

"Мы также видим усиление присутствия РФ на территории Приднестровья. Если сейчас позволить кремлевскому режиму развернуть свой гибридный маневр внутри Молдовы, то в будущем это будет представлять опасность и для украинского юга", - резюмировала Зеленко.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Также на Цензор.НЕТ: Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных россиян, - СБУ

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3131970
 
 
 Топ комментарии
 
Это реально рождение нового мема "обочина истории, как Балтийские страны" Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5348
 показать весь комментарий
 
кацапа,не суетись...ничего радостного для тебя не происходит...то кормили одно приднестрофье-теперь будете кормить всю молдову Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 7246.кстати,за газ уже 5 лярдов отдали?отож...уже можешь не ждать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну все рошено-мид теперь по полной будет эту тему юзать! Российский реванш захватывает мир!11 Верните меня к корыту!11
 показать весь комментарий
 
кацапа,не суетись...ничего радостного для тебя не происходит...то кормили одно приднестрофье-теперь будете кормить всю молдову Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 7246.кстати,за газ уже 5 лярдов отдали?отож...уже можешь не ждать
 показать весь комментарий
 
 
Я щирий українець - ходжу до авдиторій та на катедри, а ще я членкиня всього і всея!
 показать весь комментарий
 
так ты ,питух,еще и членкиня Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 9242.и чего я не удивлен?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто мир меняется. Русофобия это уже далеко не так выгодно, как 10-15 лет назад. Русофобы начинают оставаться на обочине истории. Как Балтийские страны.
 показать весь комментарий
 
Это реально рождение нового мема "обочина истории, как Балтийские страны" Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5348
 показать весь комментарий
 
 
остро не хватает русофилов

"на тот больша-ак,
на перекресток
уже не надо
больше мне спешить...
жить без любви
совсем не просто...
но как на свете
без любви прожить."
 показать весь комментарий
 
З таким призвіщем спікера у МЗС напевно змінювати не будуть.
 показать весь комментарий
 
мне интересно если вдруг братья молдаване захотят завтра вернуть взад приднестровье
мы пропустим через свою территорию военные сединения и гомконвои орков?
и кстати снабжение 14-ой армии орков сейчас через территорию Украины идёт, или молдаване их сами кормят? как там ротации осуществляются? российские военнослужащие через Украину или Молдавию едут?
 показать весь комментарий
 
Конечно пропустите. По-тихому и в обмен на какие-нибудь ништяки по газу напрмер. Гибридная война она такая.
 показать весь комментарий
 
павлухе давно пора обрезать джинсы до колен,купить сланцы,панамку и в отпуск
 показать весь комментарий
 
 
к тестю)
пахловой на пляже торговать))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОслабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко
 
 
 
 
 
 вверх