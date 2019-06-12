 Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим, что кремлевский режим "тиражирует" практику федерализации относительно других государств. Поэтому для нас важно, чтобы политические силы в Молдове смогли, действуя в рамках правового поля, найти общее решение, каким бы тяжелым оно ни было, ведь политическое ослабление Молдовы может создать благоприятный "плацдарм" для распространения российского гибридного влияния и вмешательства во внутренние процессы как внутри Республики, так и за ее пределами", - сказала Зеленко.

Она сообщила, что Киев внимательно следит за ситуаций. Так, по словам спикера МИД, глава ведомства Павел Климкин находится в постоянном взаимодействии с западными партнерами в ЕС и США относительно развития ситуации в Молдове. Украинский дипломат, представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжанивский находится в Кишиневе, где проводит встречи с участниками политического процесса.

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"Мы также видим усиление присутствия РФ на территории Приднестровья. Если сейчас позволить кремлевскому режиму развернуть свой гибридный маневр внутри Молдовы, то в будущем это будет представлять опасность и для украинского юга", - резюмировала Зеленко.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

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ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.