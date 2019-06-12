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 Политика Украины, Экономика
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 Незавершенность судебной реформы мешает экономическому росту Украины, - советник посольства США Шютте

Незавершенность реальной судебной реформы продолжает блокировать экономический рост Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью Интерфакс-Украина.

"Хотя есть длинный перечень изменений, которые нужно совершить, наибольшей преградой для экономических превращений, на мой взгляд, продолжает быть незавершенность реальной судебной реформы. Для того, чтобы достичь темпов экономического роста, которые на самом деле были бы трансформативными, Украине нужно больше прямых инвесторов. Но потенциальных инвесторов, вероятно, сдерживают представления о том, что украинские суды реально не стоят на страже сурового соблюдения контрактов, не защищают как следует личные, корпоративные и интеллектуальные права", - сказал он.

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Шютте также отметил, что для ускорения экономического роста Украина нуждается в повышении эффективности энергетического сектора, дальнейшей интеграции с ЕС в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также реформе правоохранительной системы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131968
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
На погляд більшості українців реальна судова реформа ще й не розпочиналася.
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Как достали эти советники, которые советы раздают только для зерады....
Сначала объясните зераде, что сначала законодательная реформа, а потом претворение в жизнь, и тогда говорите по-делу - что именно необходимо сделать для претворения в жизнь, а так - бла-бла-бла...
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Это кто же ее не завершил за пять(!!!) рокив, реформу эту судебную? Лизатели свинячьего зада, не подскажете, случаем? ))
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Подскажи, в каком году и с чего началась реформа?
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эх, не успел петя всех свиней туда посадить и от этого там теперь анархия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезавершенность судебной реформы мешает экономическому росту Украины, - советник посольства США Шютте
 
 
 
 
 
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