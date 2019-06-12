EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  14676  111
Все про:Конституция (2022) Стефанчук Руслан (25)

 "Конституция будет изменена", - представитель Зеленского в Раде Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что нужно изменить Конституцию и восстановить конституционную комиссию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии. Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику", - сообщил Стефанчук.

Он отметил, что "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В языковой закон могут внести правки, - Стефанчук

"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", - подчеркнул Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3131964
 
 
 Топ комментарии
 
Щуки на букву С стали на шлях Яника. Куди бігти будете, неосвинарчуки? "Конституция будет изменена", - представитель Зеленского в Раде Стефанчук - Цензор.НЕТ 7972
 показать весь комментарий
 
Стефанчук! Смотри чтоб мы тебе пол не сменили.Гимн им не нравится,конституция не нравится. Вы сначала обещаное сделайте.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Зелебенські дегенерати!!!
Руки геть від Конституції!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ето скажи Пете Мародеру который изменил Конституцию и постановил что теперь Генеральный прокурор может быть уголовником и без образования.
 показать весь комментарий
 
 
ТВОЮ МАТЬ! ВСЕ ПОНЯТНО!!!!!!!! а я то думаю, чего так мало дерьма на сайте? нету завсегдатай серунов плевателей на вентилятор! все благородные люди, почти все патриоты! А СЕГОДНЯ НА РАШКЕ ВЫХОДНОЙ! РЕКОЙ ЛЕЙСЯ СТЕКЛОМОЙ!
 показать весь комментарий
 
Насчет прав граждан уточните. А то вроде украинцы имеют право ездить на *евробляхах* по Стамбульской конвенции а в реально сосет йух. Имеет право гражданин Украины на свою часть земных и енергетических ресурсов а в реальности сосет йух. Имеет право гражданин на частную собственность и самозащиту себя и своей собственности, а в реальности стоит раком и сосет йух.
 показать весь комментарий
 
Лібертаріанство може бути в Швеції,або ще в якійсь подібній країні,в якої вже тривалий час все в порядку.Але ніяк не в воюючій країні,в якої ворог сильніший в рази.
 показать весь комментарий
 
 
Лебетарианство было мейнстримом в Европе лишь в начале 19 века в домарксисткий период .
Пока Маркс со всей очевидностью не доказал (что потом аж через 70 лет его мрачные пророчества подтвердились мировым кризисом и 2-мя мировыми войнами за рынки сбыта) , что полный либерализм в экономике и отказ госудраства от вмешательства в неё ведет к монополизации , демпингу и поглощению мелкого бизнеса крупными корпорациями . Кризису перепроизводства и массовой безработице . К миллитаризации и мировым войнам .
Лишь социализация , национализация критических общественноважных инфраструктур спасло мир от бесконечного ада 30х годов 20 века !
Все эти антимонопольные, антидемпинговые законы , установка минимальной зарплаты , выплата пособий малоимущим и по безработице , маниципальная медицина , закон о гарантиях вкладов , лицензирование бизнеса -- всё это ничто иное , как прямое и грубое вмешательство государство в бизнес и экономику . Я уже не говорю про драконовские налоги на роскошь , налоги стимулирующие тратить заработанное на не себя , а вкладывать свободный капитал в развитие своего бизнеса -- опять же отступление от либеральных идеалов ... Их полное предательство .
 показать весь комментарий
 
Почему как только до власти дорываеться какое нибудь необразованные ....,оно пытается менять конституцию?
 показать весь комментарий
 
 
Наша идеология в целом - оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель - украинская либеральная экономика", - подчеркнул Стефанчук. Источник: https://censor.net.ua/n3131964дословно:нам ботанический сад с шаурмой!! и прочие ,,няшки"от власти, а вы ипитесь как хотите!!(как вариант мы с вами пошутили) "Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук - Цензор.НЕТ 5190 "Конституцію буде змінено", - представник Зеленського в Раді Стефанчук - Цензор.НЕТ 224
 показать весь комментарий
 
Смените себе страну проживания кастраты зелёные.
 показать весь комментарий
 
А г. Стефанчук что может ответить на вопрос: почему в Херсоне и области вдруг внезапно практически не работает т-к "Прямой, 5-й канал? То есть вводится прямое правление Зе по типу Путина? Запретить все каналы, которые о Зе отзываются объективно? А как же свобода слова???. Как Пороха обгаживать на Г+Г вы первые, а слова вам сказать-зась. Извините, вы не юристы и не политики. ВЫ СВОЛОЧИ
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Конституция будет изменена", - представитель Зеленского в Раде Стефанчук
 
 
 
 
 
 вверх