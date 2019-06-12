 "Конституция будет изменена", - представитель Зеленского в Раде Стефанчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии. Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику", - сообщил Стефанчук.
Он отметил, что "раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан".
"Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", - подчеркнул Стефанчук.
Руки геть від Конституції!!!
Пока Маркс со всей очевидностью не доказал (что потом аж через 70 лет его мрачные пророчества подтвердились мировым кризисом и 2-мя мировыми войнами за рынки сбыта) , что полный либерализм в экономике и отказ госудраства от вмешательства в неё ведет к монополизации , демпингу и поглощению мелкого бизнеса крупными корпорациями . Кризису перепроизводства и массовой безработице . К миллитаризации и мировым войнам .
Лишь социализация , национализация критических общественноважных инфраструктур спасло мир от бесконечного ада 30х годов 20 века !
Все эти антимонопольные, антидемпинговые законы , установка минимальной зарплаты , выплата пособий малоимущим и по безработице , маниципальная медицина , закон о гарантиях вкладов , лицензирование бизнеса -- всё это ничто иное , как прямое и грубое вмешательство государство в бизнес и экономику . Я уже не говорю про драконовские налоги на роскошь , налоги стимулирующие тратить заработанное на не себя , а вкладывать свободный капитал в развитие своего бизнеса -- опять же отступление от либеральных идеалов ... Их полное предательство .