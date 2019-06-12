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 Политика Украины, Здоровье
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 Кабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички, - Минздрав

Кабинет министров Украины перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг первичной медицинской помощи.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения в Facebook, по состоянию на середину июня 2019 года более 27,8 млн деклараций, что составляет 65% общего количества населения, передает Цензор.НЕТ.

"При формировании бюджета на первичное звено на 2019 год прогнозировалось, что такое количество деклараций будет на конец года. Чтобы поддержать такой высокий темп трансформации на первичке и закрепить те положительные изменения, которые уже почувствовали врачи и пациенты, возникла необходимость в перераспределении средств", - процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Безоплатная диагностика".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% подписавших декларации украинцев довольны семейными врачами. Такого никогда не было, - замминистра Ковтонюк

Источник: https://censor.net.ua/n3131961
 
 
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А как насчет проверок на фальшивость деклараций?
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Перераспределение средств произошло за счет бюджетной программы, предусмотренной для реализации пилотного проекта "Безоплатная диагностика".

лишние остались? или проект похерили чтобы народ булки не расслаблял?
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Ну, направил, а передавать когда будет?
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Чим ви всі невдоволені? Не виділяють коштів - зрада, виділили - теж зрада. Ви самі не знаєте що вам потрібно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин дополнительно направил 1 млрд грн на медучреждения первички, - Минздрав
 
 
 
 
 
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