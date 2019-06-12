 Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

"Уволили Стефанишину", - сказал "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с должности замминистра здравоохранения.

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Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.