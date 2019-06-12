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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1936) увольнение (1589) Розенко (623) Стефанишина_Ольга (10)

 Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Украины по европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

"Уволили Стефанишину", - сказал "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.

7 июня Стефанишина подала заявление об увольнении с должности замминистра здравоохранения.

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Стефанишина работала в Минздраве Украины в должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Источник: https://censor.net.ua/n3131954
 
 
 Топ комментарии
 
Когда эту И.О. уже уволят и в тюрьму посадят?
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Какой зашквар? Она сама заявление подала.
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"почитать"? Вам бы хоть новость осилить "почитать"
Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.
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Какой зашквар? Она сама заявление подала.
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Интересно почитать бы причину указанную в заявлении.
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"почитать"? Вам бы хоть новость осилить "почитать"
Ранее Стефанишина заявила, что баллотируется в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука "Голос" под десятым номером в списке.
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А зачем читать? Вот пришла помощь зала ... хотя никого и не просил. Гы.
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ну да...сорвали залом фейкометательство Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 5019.шо теперь делать будешь?
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... посылать таких как ты на йух. Для того, что бы баллотироваться увольняться не надо. А если Вакарчук пролетит что тетка будет делать? Можно уволиться и после выборов. Ты поняло?
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а от вас пять лет только йухи и слышу Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 6667.и хорошо посмеюсь ,когда вам,любителям отнять и поделить приключится женский орган.а засим-займись своими кирпичными делами...
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Когда эту И.О. уже уволят и в тюрьму посадят?
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евроинтеграция -це шоколадная жила,которая иссякла
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Давно пора разогнать И.О реформаторов! На всю больницу в Виннице - на Старом Городе -один хирург,и тот ушел в Отпуск...!! Людей направляют к Стадиону,где запись к Хирургу по меньшей мере человек 200...Шо ж это Петя наделал??
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Это только начало. Скоро узких специалистов всех изгонят и будут одни пилюлькины.
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а ты в крым сьезди...може там очереди поменьше? Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину - Цензор.НЕТ 8025
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину
 
 
 
 
 
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