EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  484  11
Все про:Луганщина (4070) приговор (767) СБУ (13516) терроризм (18051)

 Террориста из Луганской области приговорили к 8 годам заключения

Житель Стаханова вступил в ряды террористов в 2016 году. Его задержали в марте этого года на линии разграничения.

Приговор вынес Новоайдарский районный суд Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники украинской спецслужбы установили, что на началу 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Пройдя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали в марте этого года на линии разграничения и передали сотрудникам СБУ.

"Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса", - сообщили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Российский спецназ заснял на видео атаку на грузовик ВСУ. ВИДЕО

Суд признал террориста виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131947
 
 
 Топ комментарии
 
круто
признался что убил кого то?
по минским соглашениям такого амнистировать надо
еще и денех дать на первое время
псы. чёс какой то
 показать весь комментарий
 
Вбивав українців 8 років,вирощував коноплі та мак 9 років,суддів на шкіру для крісел.
 показать весь комментарий
 
Да здравствует самая либеральная к террористам, убийцам и казнокрадам страна в мире. Даже на Рашке за аналогичны преступления дают от 20 до пожизненного. Но в Украине террористов любят и даже уважают. Потому что если посадить всех террористов и убийц народ возьмется за казнокрадов и коррупционеров.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
круто
признался что убил кого то?
по минским соглашениям такого амнистировать надо
еще и денех дать на первое время
псы. чёс какой то
 показать весь комментарий
 
 
Видать его судили не печерско- басманном суде, а в Украинском
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если мы хотим мира на Донбассе то таких как он в последствии надо амнистировать, ето ведь гражданин Украины и в подобных решениях суда Международный суд по правам человека может усмотреть признаки гражданской войны на Донбассе. Сажать в тюрьмы надо только приезжих россиян, они являются наемниками и оккупантами.
 показать весь комментарий
 
Справа в тому що в тих же мгб працюють отакі покидьки, а не кацапня. кацапня приїхала, повбивала, помародерила і на ротацію, там мало хто сидить 5 років, а ці шимпанзе не потрібні ні Україні ні московитам.
 показать весь комментарий
 
 
потому что оно может скоро стать "новым лицом"
 показать весь комментарий
 
Тебе чекае дома восимь рокив.) Хтож туды звертаеться?
 показать весь комментарий
 
Да здравствует самая либеральная к террористам, убийцам и казнокрадам страна в мире. Даже на Рашке за аналогичны преступления дают от 20 до пожизненного. Но в Украине террористов любят и даже уважают. Потому что если посадить всех террористов и убийц народ возьмется за казнокрадов и коррупционеров.
 показать весь комментарий
 
 
Повесить и закопать убийцу-- что бы падло здохло в лагере
 показать весь комментарий
 
Вбивав українців 8 років,вирощував коноплі та мак 9 років,суддів на шкіру для крісел.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррориста из Луганской области приговорили к 8 годам заключения
 
 
 
 
 
 вверх