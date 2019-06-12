 Террориста из Луганской области приговорили к 8 годам заключения

Приговор вынес Новоайдарский районный суд Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники украинской спецслужбы установили, что на началу 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Пройдя специальную подготовку, он служил на различных должностях в так называемом "2-м армейском корпусе" оккупационных войск, где принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали в марте этого года на линии разграничения и передали сотрудникам СБУ.

"Задержанный дал подробные показания относительно своего участия в незаконных вооруженных формированиях, а также о присутствии кадровых военных ВС РФ на оккупированной части Донбасса", - сообщили в пресс-службе.

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Суд признал террориста виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.