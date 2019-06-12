 Кабмин решил купить для семей погибших на Майдане, УБД и переселенцев около 500 квартир

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы приобретем для них около 500 квартир. И в этом году мы предоставим эти квартиры этим категориям граждан", - сказал Гройсман.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что чиновники не будут покупать квартиры указанным категориям людей, а предоставят им для этого средства.

В комментарии Цензор.НЕТ Рева рассказал, что речь идет о нескольких программах, которые предусматривают предоставление средств людям для приобретения жилья.

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По его словам, одна из программ, по которой сегодня правительство направило средства - это покупка жилья членам семей погибших в АТО или ООС, или тем солдатам, которые стали инвалидами 1-2 группы вследствие войны.

"Сегодня более 300 млн направили для того, чтобы более 260 человек получили жилье по этой программе", - отметил Рева.

Он рассказал, что также направили 200 млн грн для покупки квартир для участников боевых действий на территории других стран.

"Большая часть - это участники боевых действий в Афганистане, инвалиды, которые более 30 лет стояли в очереди на жилье. Второй год эта программа действует. В прошлом году мы направили 200 млн и сейчас тоже 200 млн распределили - там кажется 169 человек должны получить средства для приобретения жилья", - отметил министр.

Кроме того, по словам Ревы, еще 25 млн грн направили для приобретения жилья для участников боевых действий - внутренне перемещенных лиц (средства получат 24 человека). Также правительство направило 25 млн для 24 пострадавших на Майдане - участников Революции Достоинства.

"Сейчас мы средства направляем в регионы для тех людей, которые стоят на очереди, по которым уже готовы документы и они могут уже сейчас приобрести квартиры", - рассказал министр.