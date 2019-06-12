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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин решил купить для семей погибших на Майдане, УБД и переселенцев около 500 квартир

Кабинет министров утвердил направления средств по трем программам, которые предусматривают покупку около 500 квартир в 2019 году для семей участников боевых действий, переселенцев и погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы приобретем для них около 500 квартир. И в этом году мы предоставим эти квартиры этим категориям граждан", - сказал Гройсман. 

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что чиновники не будут покупать квартиры указанным категориям людей, а предоставят им для этого средства.

В комментарии Цензор.НЕТ Рева рассказал, что речь идет о нескольких программах, которые предусматривают предоставление средств людям для приобретения жилья. 

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По его словам, одна из программ, по которой сегодня правительство направило средства - это покупка жилья членам семей погибших в АТО или ООС, или тем солдатам, которые стали инвалидами 1-2 группы вследствие войны.

"Сегодня более 300 млн направили для того, чтобы более 260 человек получили жилье по этой программе", - отметил Рева.

Он рассказал, что также направили 200 млн грн для покупки квартир для участников боевых действий на территории других стран.

"Большая часть - это участники боевых действий в Афганистане, инвалиды, которые более 30 лет стояли в очереди на жилье. Второй год эта программа действует. В прошлом году мы направили 200 млн и сейчас тоже 200 млн распределили - там кажется 169 человек должны получить средства для приобретения жилья", - отметил министр.

Кроме того, по словам Ревы, еще 25 млн грн направили для приобретения жилья для участников боевых действий - внутренне перемещенных лиц (средства получат 24 человека). Также правительство направило 25 млн для 24 пострадавших на Майдане - участников Революции Достоинства.

"Сейчас мы средства направляем в регионы для тех людей, которые стоят на очереди, по которым уже готовы документы и они могут уже сейчас приобрести квартиры", - рассказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3131944
 
   
 Топ комментарии
 
Это Западная Украина орала в 2014 - Раассеяяя........... приди Кабмин решил купить для семей погибших на Майдане, УБД и переселенцев около 500 квартир - Цензор.НЕТ 7202 Насчет переселенцев. Если тогда равнодушно смотрели, как орки бесновались на площадях их городов, то какого чёрта им восстанавливать должны инфраструктуру заробитчане с Львовщины?)
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>>отправить на западную Украину<<
Кацап, вотткі нєт, іді домой!
"Львоффскій" он, відіті лі. Синок окупанта.
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УБД понимаю, конечно если там реальные УБД а не тыловики из Славянска. Погибшие на Майдане тоже понимаю. А переселенцы лять какого хера вообще?? Давайте теперь купим квартиры тем миллионам украинцев которые тоже уехали из своих сел и городков жить и работать в Киев, миллионники, или гастарбайтерами за бугор? Чем они не переселенцы??
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Грося отчаено борется за рейтинг...
Пока при корыте...
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Вот не помнил...
И снова забыл как там его партия называется
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Урод Грося. Вот Владимир Александрович молодец, хрен наглым майданщикам, убд и шахтерам, а не квартиры!
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Нужен общественный контроль за распределением , а то неизвестно может там уже Муженко в очереди стоит
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Эти квартиры вообще не нужно раздавать.
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Почему? Если человек воевал за страну, погиб а его семья не имеет жилья, они что не имеют права получить деньги от государства на покупку квартиры?С переселенцами там непонятно,но с семьями погибших за страну надо поступать как они заслуживают
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"непонятно" может быть только с пенсионными туристами, которые 2 пенсии получают плюс пособие как переселенцы, а живут фактически на оккупированной территории
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Я этого шахер-махера вообще не понимаю с пенсионными туристами.Пусть бы начислялись пенсии тем кому положено,а после деоккупации можно было бы взаиморасчеты провести за коммунальные и посмотреть может этот пенсионер уже двойной с рф паспортом
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так в том и дело, что теперь они ломанули за рассейскими паспортами в надежде на рассейскую пенсию. Совок из них не вьідавить, все ждут халявьі и побольше
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В тому, що людина сама обирає де жити. Примусове переселення є депортацією. Звертатися до Адміна?
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Ви звернули увагу що воно написало "НА Україну"? Спам, спам і ще раз спам.
Скоріш за все це озлоблений синок окупанта який колись справді жив у Львові, але потім батьки втекли на істарічєскую родіну і його забрали з собою.
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Кацапський троль "щщитати" вміє? Твоя робота - "писати" за методичкою. Блін, яку тупизну мобілізують в рашці.
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Скорее х.. им на всю морду!
Пущай едут в Расейские е..ня и там харчуются!)))
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Тарас Львовский - пусть эти переслеленцы-лугандонцы сами себе все востанавливают. А то гидра уже по всей Украине разползлась
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Все, нема "львоффского". Розмова з москалями має тривати не довше автоматної черги.
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Это Западная Украина орала в 2014 - Раассеяяя........... приди Насчет переселенцев. Если тогда равнодушно смотрели, как орки бесновались на площадях их городов, то какого чёрта им восстанавливать должны инфраструктуру заробитчане с Львовщины?)
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Не годуйте троля. Невже ви не помітили що воно написало "НА Украину"?
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Я их не кормлю, я им рты затыкаю, иначе не будет продыху на нашем форуме от уродов. Кабмін вирішив купити для сімей загиблих на Майдані, УБД і переселенців майже 500 квартир - Цензор.НЕТ 9828
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Зрозуміло, але не варто давати їм сигнал хоч для будь-якого діалогу. "Русня, вотткі нєт, іді домой", "У спам, лахто!". - і все. Слово "спам" має бути обов'язково, люди долучатья.
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скажите пожалуйста - вы что, лично знаете безразличных переселенцев из Луганска? вы в курсе, чем они занимались, живя у себя дома? вы вообще что городите???? Когда от простого жителя города уже НИЧЕГО не зависит и он выбирает Украину, а не все, что имел на тот момент? Вы вообще представляете себе, когда ваша семья остается НИ С ЧЕМ??? в том числе и без средств к существованию? А надо жить, содержать ребенка, что-то есть. Это вы такая умная потому, что в ваш дом не пришли придурки с автоматами!
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>>отправить на западную Украину<<
Кацап, вотткі нєт, іді домой!
"Львоффскій" он, відіті лі. Синок окупанта.
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интересно, а когда-нибудь правительство вспомнит и хотя бьі попьітается помочь решить проблемьі ВСЕХ переселенцев?
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Треба було під танки не лягати в 2014 році.
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КОМУ??? Мне??? простите, конечно, но благодаря сами знаете кому, моя семья осталась с летними вещами из Луганска. И вы хотите обвинить меня в том, что я выбрала не лугандон, а Украину???
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Выборы надо делать каждый год- дорого?? Воруют больше..)).

За 2 месяца для людей в предвыборную компанию сделают больше чем за 1 год во власти..)
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Это от 350 до 500 миллионов гривен, но не меньше
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+ эти деньги появятся из облигаций займа под 15-20% годовых, + администрирование всей этой кухни будет стоить средств.
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Скоро вибори... знову буде піар на крові героїв, як і пять пройдешніх років!
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Охренеть - для 1,5 млн. беженцев 24 квартиры😡. И это на пятом году исхода граждан с оккупированных территорий...
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Ого, 1,5 млн біженців втікли з Донбасу від московитів, чого ж вони не винесли ту шайку?
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Мы им должны купить за свой счет квартиры потому что они нас 23 года Кормили)))))
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Там є досить великий прошарок нормальних, які переїхали до нас і закрутили бізнес або знайшли роботу, при чому це переважно небідні люди. Їх найбільша мрія вирізати отой люмпен,що лишив їх хатів, будинків, майна, а декого і родичів. Так що різати там будуть не міфічні бандерівці, а отакі дончани тих донбасят.
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У меня есть знакомые из райцентров которые десятилетиями живут и работают в Польше, еще с конца 90-х. Почему им правительство не купит квартиры в больших городах где есть работа?? Чем они хуже этих донбассовцев??
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УБД понимаю, конечно если там реальные УБД а не тыловики из Славянска. Погибшие на Майдане тоже понимаю. А переселенцы лять какого хера вообще?? Давайте теперь купим квартиры тем миллионам украинцев которые тоже уехали из своих сел и городков жить и работать в Киев, миллионники, или гастарбайтерами за бугор? Чем они не переселенцы??
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.. я никуда не уехал, но если начнется коммунизм и всем будут выделять по квартире, то я тоже не против для себя квартиру за бюджетный счет.
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Отличаются тем,ватный дятел,что беженцы потеряли свое недвижимое и зачастую движимое имущество
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Ну такое.. Любят лепить свечки везде, прикрываясь: "мы строим дом, для пострадавших от Элиты-Центра!" И если местные против, застройщик сразу зовет толпу которой пообещали , что в этой свечке выделят пару квартир. Самое смешное, что бывает строят те же, кто эту Элиту центр и провернул. Тот же боксерский застройщик Столар, имеющий отношение к Элите-центру.
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Квартиры надо покупать с 2014 года, или когда пришел Гройсман - премьером с 2016 года, а не перед выборами. А дело правое, если будет правильное распределение. Ребята заслужили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин решил купить для семей погибших на Майдане, УБД и переселенцев около 500 квартир
 
 
 
 
 
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