 В Украине появилась служба по этнополитике и свободе совести

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Госслужба по этнополитике и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министерство культуры.

В свою очередь, Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов - изменения в госбюджет для ее финансирования.

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Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул.Прорезная, 15, в Киеве.

Госслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Граничная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий.