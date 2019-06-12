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 Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, во исполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, вследствие которого погибли пять боевиков разведывательного подразделения противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Призываю разведку рассказать руководству страны о тотальном контроле РФ на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131940
 
   
 Топ комментарии
 
Они выполнили "минские договорённости" . Гундяй определит их в свой "рай" .
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Спасибо, защитники! Мало....надо больше
Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 4389
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Они выполнили "минские договорённости" . Гундяй определит их в свой "рай" .
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Все меньше й меньше трахтарістав залишається на Даунбасі. Шахтарі вже майже скінчилися...
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У кумхуйлят Мертвечука траур, а свіжездохликам нехай земля бетоном.
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не-не..не в рай... на фиг они там!
нуу... разве что в руцкий рай...но у других он адищем называется...
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Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов. Источник: https://censor.net.ua/n3131940
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А також їх треба прикопати на смітнику.
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Войска очерняют мирные инициативы реЗедента
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Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.


точник:https://censor.net.ua/n3131940
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Молодці наші воїни! Стріляйте вбивайте ту нечисть і захищайте себе і нас, а ми вас прикриємо від шута горохового під АП.
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Ни один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно
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произвольного приказа командира бригады ? Не смешите
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Вважаєте, їх фуйло особисто послав?
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именно слово "произвольного" - ключевое в этой новости. быстро спикеры переобулись
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Показуха . Если террористы не будут стрелять, делать провокации и картинки для рос.пропаганды, то им бюджет урежут.
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Жонка евойная координаты скинет сепарам, ото спасибо так спасибо
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То є добре, гарний москаль - дохлий москаль.
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Вот те на...
Никогда такого не было...и снова!)))
Всем погибшым абизянам желаю крепкого здоровья!)
Щиро и от всего сердца...
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Да прибудут с вами черви!)
После того как бомбаз вернется домой...там такие урожаи будут шо мама не горюй!!!)))
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Дякую! Бережіть себе, захисники наші!
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Сер, йєс, сер! Капрал Єнот прибув, сер!

Терористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6188
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а как проверить, что не брешет? никак не проверишь.
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Зашквареним 🐷🐶 - міцного здоров'я, успіхів в особистому житті та багатирської ерекції!
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Порохоботы неожидали от наших военных такой зрады опять их мокнули фейсом в их нечистоты. Защитникам Украины респект!!!
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Ниче шо половина бойцов за пороха голосовали, правда?
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Шо, невже відбулася 100% ротація тих хто на передку?
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Интересно, а пулевые отверстия на одежде совпадут с теми, что на трупах ?
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а какие такие отверстия?...))) кто даст осматривать отверстия? прикопают как бомжей и фсе!
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Головне, що там дурнів, які стануть переодягнутими трупами, не зменшується.
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Это наверно те что из новосибирска приехали . *********** .
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Уволились и засекретились.
Вот, теперь точно "ихтамнет".
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Сьодня заспівают разом з Кабздоном та Моторилою Єтат день пабеди
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Без хора Александрова этот праздник не пройдет Терористи спровокували перестрілку з підрозділом ОС на Донбасі: знищено п'ять найманців РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 7173
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І так, класичне:
"Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ дяревни..."
(повтор 5 разів)
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То есть все? Рекомендаций кучмы не стрелять командование больше не придерживается?
Очень интересно - они стреляли по своей инициативе - или им разрешило руководство.
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Вы давно видели военного без приказа ?
Ну как можно не уважать ЗСУ, что разгонять фейки про преступные приказы о запрете стрелять в ответ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР
 
 
 
 
 
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