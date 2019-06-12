 Террористы спровоцировали перестрелку с подразделением ОС на Донбассе: уничтожены пять наемников РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, во исполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад 2 АК была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, вследствие которого погибли пять боевиков разведывательного подразделения противника.
Также было установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибших были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов.
нуу... разве что в руцкий рай...но у других он адищем называется...
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А також їх треба прикопати на смітнику.
точник:https://censor.net.ua/n3131940
Никогда такого не было...и снова!)))
Всем погибшым абизянам желаю крепкого здоровья!)
Щиро и от всего сердца...
После того как бомбаз вернется домой...там такие урожаи будут шо мама не горюй!!!)))
Вот, теперь точно "ихтамнет".
"Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ дяревни..."
(повтор 5 разів)
Очень интересно - они стреляли по своей инициативе - или им разрешило руководство.
Ну как можно не уважать ЗСУ, что разгонять фейки про преступные приказы о запрете стрелять в ответ.