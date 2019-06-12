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 Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

Бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт заявили об отказе от баллотирования по списку партии "Слуги народа".

Об этом оба заявили на своих страницах в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - написал Спивак.

Он объяснил свое решение "чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко".

Следует отметить, что ранее активисты называли Спивака человеком Виктора Медведчука. Отмечалось, что он выступает аналитиком и ведущим на телеканале NewsOne, а ранее успел баллотироваться в парламент от СДПУ(о) Медведчука, "Трудовой Украины", сотрудничал с Юлией Тимошенко, Наталией Королевской и Петром Порошенко.

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Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик.

"Уверен, что больше пользы я принесу, все-таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта", - написал Гутцайт.

Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от Слуги народа 01Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от Слуги народа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131938
 
 
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О! Всі євреї туди збігаються!
Тепер зрозкміло, якого народу слуга! Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2465
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Как грится - не приглашали, то я хрен и пойду!!))
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Да нет, просто со Спиваком - человеком Медведчука - это уже ну сильно явный зашквар. Ничем не прикрыть.
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Ну и как с таким прошлым можно идти от Слуга народа? Конечно, лучше самому уйти чем тебя выпрут подсрачником.
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" Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик."

А раньше , когда собирался в Раду , то был политиком , да ? А теперь вдруг перестал быть политиком ? Пхаха , **** , дебил
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Тобто це була правда про Співака і тому його не беруть
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Политика, это всегда ложь, подлость, лицемерие, жадность, отсутствие совести и чести. Если он понял это, то поступил правильно.
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открытые списки - это не так классно! да чуваки???))))
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Открытые списки - это когда голосуют не за список, а поименно в списке. И даже первый номер списка имеет шанс не пройти.
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В послати теж потрібно вміти красиво. Як показував в одній сценці сам Зєлєнскій, переодягнений у хохла з довгими вусами - "Ось вам!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"
 
 
 
 
 
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