 Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

Об этом оба заявили на своих страницах в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент", - написал Спивак.

Он объяснил свое решение "чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко".

Следует отметить, что ранее активисты называли Спивака человеком Виктора Медведчука. Отмечалось, что он выступает аналитиком и ведущим на телеканале NewsOne, а ранее успел баллотироваться в парламент от СДПУ(о) Медведчука, "Трудовой Украины", сотрудничал с Юлией Тимошенко, Наталией Королевской и Петром Порошенко.

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Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик.

"Уверен, что больше пользы я принесу, все-таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта", - написал Гутцайт.