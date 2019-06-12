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 Политика Украины
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Все про:авиация (1794) Гройсман (4773) Омелян (638) SkyUp (7)

 Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился решением Барышевского районного суда Киевской области, который временно приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров воздушным транспортом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания правительства.

"Иногда некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят. Судья Барышевского районного суда приостановил лицензию одной из авиакомпаний Украины. Уважая судебную ветвь власти и не вмешиваясь в судебную систему, я хочу сказать, что у некоторых индивидуумов абсолютно четкий конфликт со здравым смыслом и с законом вообще", - сказал Гройсман.

Гройсман поручил разобраться с этой ситуацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании, и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности в рамках закона компания продолжила функционировать", - отметил Гройсман.

Он попросил Министерство юстиции подготовить по всем подобным случаям персональное письмо премьер-министра "во все органы судебной власти, которые должны отвечать за это".

"И каждый этот случай был рассмотрен. И также письмо на имя президента Украины. Я буду все делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы и мы в конце концов имели судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение от общества. Нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал жизнь всей страны ", - отметил Гройсман.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что этот вопрос не был в компетенции упомянутого суда. Он назвал это решение "четкой попыткой вмешаться в созданный механизм свободной конкуренции".

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Также добавил, что не допустит подобного вмешательства, чтобы сохранить дешевые билеты и рейсы для украинских граждан.

Ранее райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать

Источник: https://censor.net.ua/n3131936
 
   
 Топ комментарии
 
дык.... портновские суды по бениному заказу...
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уважаемый господин Гройсман обязан обратиться в СБУ, в НАБУ, в ГБР и ВСП ,что бы все сторонне проверить кто заказчик и кто исполнители этой схемы..
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
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Ага, надумали по Европам за 50$ летать, быдло в стойло!!!
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дык.... портновские суды по бениному заказу...
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- Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха‑мы!. (с)
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Ага, надумали по Европам за 50$ летать, быдло в стойло!!!
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дык ... это судебная реформа хряка-мародера. Портнова нет уже много лет. Не отвлекай внимание от причины.
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портнов недавно вернулся. прозевал, дядя? Деякі індивідууми із судової системи ухвалюють рішення, які просто на голову не налазять, - Гройсман про скасування судом ліцензії авіакомпанії SkyUp - Цензор.НЕТ 279
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Портнов сейчас никто и звать его никак, а вот суды от хряка остались.
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да. но "хряк" - это "янукович". ты там новобранец что ли? ещё в курс дела не вошёл?
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5 лет Пеця ни мог победить портновские суды... Импотент навернае
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Саакашвили сколько побеждал свои суды, а теперь этого героя-победителя эти суды разыскивают?
Импотент, наверно?
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Пєтя думав,що буде правити 5 років..
Тому творив "підконтрольні суди"
Владу втратив -Суди його посилають на..уй.
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очень дешёвая манипуляция. настолько дешёвая, что даже не буду объяснять, где мухлёж
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Не портновские, а отрехвормированные вашим Пэдрой.
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Вводьте поліграф для суддів... буде мати право сторона відправити (за власний рахунок) суддю на поліграф, з наступною втратою сили рішенням та звільненням судді (якщо не пройде) жодна потвора не насмілиться виконувати подібні замовлення.
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на поліграфі напруга,та сила току на датчиках регулюється? Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 6679
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Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 3093

Бажана напруга 380В, сила струму - не меньше 10 А. Ні, забагато, пояне воняти, 1А досить. )))
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ага...только потом надо как то заставить судейских учитывать показания полиграфа Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 7970.чем?полиграф полиграфовичем?
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Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 6591ГО Порохокіт‏ @pIebeian 2 ч.2 часа назад
Дві новини всього за один тиждень.
Не змогли намазати гідність на хліб, то Беня вам змаже жопу

Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 6155
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и не только ...опу, он утопит Украину в своем дерьме
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У документі наголошується, що дане рішення було ухвалено у зв'язку з позовом Пасенко Оксани, з посиланням на системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. У свою чергу, в авіакомпанії SkyUp уже повідомили, що дану ухвалу було оскаржено SkyUp у Київському апеляційному суді 5 червня 2019 року. "Найближчим час ухвала має бути переглянута в апеляційному порядку, оскільки не має під собою жодних законних підстав. Ми очікуємо законного рішення. Крім того, суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України й Державіаслужба України", - відзначили в прес-службі перевізника. Читайте також В Україні одній з авіакомпаній заборонили виконувати польоти Відзначається, що неправомірність дій судді підтверджує той факт, що підставою для прийняття ним ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/tourism/news/10583235-sud-prizupiniv-diyu-licenziji-ukrajinskogo-loukostera-*****.html
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уважаемый господин Гройсман обязан обратиться в СБУ, в НАБУ, в ГБР и ВСП ,что бы все сторонне проверить кто заказчик и кто исполнители этой схемы..
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
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еще бы - опыт есть, наглости не занимать...
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так цеж рехформи по зеленому тільки мау мау і монополія
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Многие думают, что среди Судей нет Сепаров??? Так Их там Большинство,за большие деньги отрабатывают Заказы Рыгов и Аналов! Сепаров в Киеве больше чем в Донецке,Мертвечука люди в каждом городе....
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у даному випадку чітко видно " замовлення " на Конкурента..
на 99 відсотків від МАУ.
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При этом Порошенко сказал, что пока реформа не коснулась судов первой инстанции Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp - Цензор.НЕТ 7272
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Да, не коснулась.
Возникает вопрос - что такое реформа в вашем понимании?
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Это каломойные индивиды.народ должен летать только на МАУ.лоукостеры зло🤣😁🤣😁
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От количества занесённой сумы всё зависит.Судьи и закон Ньютона могут отменить за мильйон
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Может депутаты такие законы принимают? Потому что если судья мотивационную часть решения согласно закона оформил, то значит решение правильное.
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правильно писать -мотивировочная часть. если как в Указе 303/2019, где просто в кучу перечислили ст. Конституции, то это так же смешно, на лоха!
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Понятно что карманные судьи Бени принимают решения, способствующие процветания его бизнеса
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Блін, а суд тут при чому? Що Беня сказав, то й і приняли!
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И что вы им сделаете? Да срали они на всех и вся.
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Ти це пєті скажи... Він з усіх телевізорів кричав, що провів судову реформу...
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Нужно заказать честных судей, предлагаю на Марсе, это наиболее реалистичный вариант.
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Скажи чесно, а коли до тебе останній раз приходили марсіани?
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От темы не отвлекайся, рехформатор...
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Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман, вы же эту судебную систему реформировали. Что, не получилось?
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Судебная власть независима, и судьи имеют пожизненную неприкосновенность, успехов!
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может в суд лучше так:
"Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко, скоко? Одно кило или весь мешок?"
Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтоб летел чуть впереди, и пару друзей с автоматами, чтоб бежали чуть сзади...." (Жванецкий)
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=vwgfyf0VrPw
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это ты с кем сейчас общаешься .... на прямую с гройсманом...
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Главное "достижение" Пэти ( по его словам), это" реформирование" судебной системы и "люстрация". Грося ты тоже "неожиданно" прозрел. Да что это на вас всех свалилось то. Эпидемия прозрения. Не это все таки "чудо" ни как не иначе. ( Метод излечения близорукости оказывается так прост, нужно взять человека во власть ( глаза при этом алчно начинают сужаться, зрение резко падает), а потом дать ему пинка с ноги и прямо по кобчику , не ну можно еще по яй-ам ( глаза резко открываются и становятся совиными и зрение резко восстанавливается)
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похоже некоторые суды (судьи) принимают решения по беспределу, а поскольку судебная реформа у нас как бы проведена, суды получили полную независимость (хотя часто и от здравого смысла), любое вмешательство - это давление на суд, которого быть не должно...., нельзя проводить судебную реформу частично и оставлять судей наедине с противоречивым УПК и невозможностью наказать за неправомерные решения - это путь в правовой тупик...
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На голову не налазит то,что эти элементы за откупные и за отступные легко отмазываются от антинародной деятельности,блюдут интересы Мафии и Барыги...Даже когда взрываются военные склады и Арсеналы в лучшем случае находят стрелочника,а не заказчика,как это было с убийством Гонгадзе и прочие дела-Не стрелять!!!
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Товарищ Гнойсман, дак ето же твоя с Петей Мародером знаменитая судебная рехворма о которой мы каждый день слушали по 5 аналу.
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треба вінницькому поросяті голову зменшити.
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lemkoitaliano‏ @MGorokhovska 2 ч.2 часа назад

Хроники **.наріуму
Бєня почав видавлювати дешеві лоукости.
Про зниження тарифів,була просто шутка,гигиги
Треба купувати газ у рашці,через приватну фірму.
Мощной,тугой струёй, лиється золотий дощ пріпіздєнта.
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дык там бенины пейсы за версту торчат
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp
 
 
 
 
 
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