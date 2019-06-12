 Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят, - Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания правительства.
"Иногда некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят. Судья Барышевского районного суда приостановил лицензию одной из авиакомпаний Украины. Уважая судебную ветвь власти и не вмешиваясь в судебную систему, я хочу сказать, что у некоторых индивидуумов абсолютно четкий конфликт со здравым смыслом и с законом вообще", - сказал Гройсман.
Гройсман поручил разобраться с этой ситуацией.
"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании, и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности в рамках закона компания продолжила функционировать", - отметил Гройсман.
Он попросил Министерство юстиции подготовить по всем подобным случаям персональное письмо премьер-министра "во все органы судебной власти, которые должны отвечать за это".
"И каждый этот случай был рассмотрен. И также письмо на имя президента Украины. Я буду все делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы и мы в конце концов имели судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение от общества. Нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал жизнь всей страны ", - отметил Гройсман.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что этот вопрос не был в компетенции упомянутого суда. Он назвал это решение "четкой попыткой вмешаться в созданный механизм свободной конкуренции".
Также добавил, что не допустит подобного вмешательства, чтобы сохранить дешевые билеты и рейсы для украинских граждан.
Ранее райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать
Импотент, наверно?
Тому творив "підконтрольні суди"
Владу втратив -Суди його посилають на..уй.
Бажана напруга 380В, сила струму - не меньше 10 А. Ні, забагато, пояне воняти, 1А досить. )))
Дві новини всього за один тиждень.
Не змогли намазати гідність на хліб, то Беня вам змаже жопу
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/tourism/news/10583235-sud-prizupiniv-diyu-licenziji-ukrajinskogo-loukostera-*****.html
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
на 99 відсотків від МАУ.
Возникает вопрос - что такое реформа в вашем понимании?
"Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко, скоко? Одно кило или весь мешок?"
Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтоб летел чуть впереди, и пару друзей с автоматами, чтоб бежали чуть сзади...." (Жванецкий)
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=vwgfyf0VrPw
Хроники **.наріуму
Бєня почав видавлювати дешеві лоукости.
Про зниження тарифів,була просто шутка,гигиги
Треба купувати газ у рашці,через приватну фірму.
Мощной,тугой струёй, лиється золотий дощ пріпіздєнта.