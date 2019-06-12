 Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp: Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с заседания правительства.
"Иногда некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят. Судья Барышевского районного суда приостановил лицензию одной из авиакомпаний Украины. Уважая судебную ветвь власти и не вмешиваясь в судебную систему, я хочу сказать, что у некоторых индивидуумов абсолютно четкий конфликт со здравым смыслом и с законом вообще", - сказал Гройсман.
Гройсман поручил разобраться с этой ситуацией.
"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании, и все сделать для того, чтобы на уровне высокого качества безопасности в рамках закона компания продолжила функционировать", - отметил Гройсман.
Он попросил Министерство юстиции подготовить по всем подобным случаям персональное письмо премьер-министра "во все органы судебной власти, которые должны отвечать за это".
"И каждый этот случай был рассмотрен. И также письмо на имя президента Украины. Я буду все делать для того, чтобы новая Верховная Рада приняла правильные законы и мы в конце концов имели судебную ветвь власти, к которой будет безумное уважение от общества. Нельзя так делать, чтобы один судья росчерком пера останавливал жизнь всей страны ", - отметил Гройсман.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что этот вопрос не был в компетенции упомянутого суда. Он назвал это решение "четкой попыткой вмешаться в созданный механизм свободной конкуренции".
Также добавил, что не допустит подобного вмешательства, чтобы сохранить дешевые билеты и рейсы для украинских граждан.
Ранее райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать
Поясняю - хряк-мародер - это петроалексеевичпорошенко. А Янукович - это овощь.
И я вам придумал новое погоняло вы теперь будете ПОПАЛ - ПертоОлексійовичоПорошенкоАнусоЛизи. Бу-га-га.
а говорить ты неспособное - можешь только фекалиями кидаться. характерно для мелких обезьян, между прочим.
Неделю назад меня забанили на 3 дня, подозреваю за то, что назвал цензор хрякотрольской помойкой. Ну реально, такой помойки на цензоре я не помню. Я тут с 2014 и сейчас в шоке.
Импотент, наверно?
Тому творив "підконтрольні суди"
Владу втратив -Суди його посилають на..уй.
Бажана напруга 380В, сила струму - не меньше 10 А. Ні, забагато, пояне воняти, 1А досить. )))
А по друге, мова йде не про кримінал, а про трудові взаємовідносини. Звільняти у зв'язку із втратою довіри.
Дві новини всього за один тиждень.
Не змогли намазати гідність на хліб, то Беня вам змаже жопу
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/tourism/news/10583235-sud-prizupiniv-diyu-licenziji-ukrajinskogo-loukostera-*****.html
даю подсказку: это работа Андрея Богдана в интересах Каломойского.. в 2005 году Андрей Богдан по такой же схеме ограбил "Черкассыгаз"..
на 99 відсотків від МАУ.
Возникает вопрос - что такое реформа в вашем понимании?
Суд данной инстанции (районный суд какого то Задрыщинска) , вообще был не вправе рассматривать иск касающийся лицензии компании. Это как минимум в компетенции высшего административного суда.
вони йому відімстили.
Хотіли у 3.
"Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Приятно, наверное, внезапно появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать в базар и через щель спросить: "Скоко, скоко? Одно кило или весь мешок?"
Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтоб летел чуть впереди, и пару друзей с автоматами, чтоб бежали чуть сзади...." (Жванецкий)
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=vwgfyf0VrPw
Хроники **.наріуму
Бєня почав видавлювати дешеві лоукости.
Про зниження тарифів,була просто шутка,гигиги
Треба купувати газ у рашці,через приватну фірму.
Мощной,тугой струёй, лиється золотий дощ пріпіздєнта.
Господар слуги народа..Тепер тільки МАУ..Розбалував соєфий бариха..наріт..
Даа. Українські перевізники сильно нервують
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.
Звичайно коломойша буде вижимати решту перевізників з України. Цеж ціни треба в три рази знижувати
Вот бы так тоже лицензию бы отобрали...
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О как, теперь старая ВР не такая. А ведь ты оттуда вышел и был в ВР не просто нардепом. Так какой смысл дать тебе шанс снова зайти в ВР .