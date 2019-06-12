 Жительница Львова пыталась продать за $2700 свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации за границей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полицейские задержали 38-летнюю львовянку 11 июня во Львовском международном аэропорту при получении 2700 долларов США. После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику", - сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Львовской области установили, что львовянка подыскивает "клиентов", чтобы продать свою дочь для сексуальной эксплуатации.

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При реализации оперативных мероприятий полицейские задержали женщину в аэропорту во время получения ею средств за продажу ребенка.

Стоит отметить, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП), совершение насилия в семье (ст.173-2 КУоАП), занятие проституцией и т.д. (ст. 181-1 КУоАП) .

Теперь женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.