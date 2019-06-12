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 "Голос" убрал из своего списка двух мажоритарщиков из-за связей с пророссийскими силами

Партия "Голос" исключила из списка двух кандидатов в депутаты в одномандатных округах после сообщений об их несоответствии критериям политсилы.

Об этом сообщается на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.

Так, активисты и журналисты движения "ЧЕСНО" предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке, а кандидат в Киеве Евгений Кугук (выдвигался по округу №217) был в списках партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года.

"Эти факты противоречат принципам, которыми партия "Голос" руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов", - заявили в политсиле и призвали в дальнейшем сообщать о подобных лицах.

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"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности - это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", - отмечает антикоррупционная активистка Александра Устинова, №5 в избирательном списке "Голоса".

Источник: https://censor.net.ua/n3131934
 
 
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И дальше что?
Не успели создать партию,а уже пошли выкидыши
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По спискам других партий "Чесно" собирается пройтись?
Там непаханное поле.
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вот,а у нас презик назначает в СБУ человека с медалькой от ФСБ пуйла и ничего-тишина
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Голос" убрал из своего списка двух мажоритарщиков из-за связей с пророссийскими силами
 
 
 
 
 
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