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 Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик

Создание финансового центра и введение "безвиза" для иностранных банков позволят запустить в Украину иностранный капитал. Он пошатнет позиции олигархов и создаст условия для строительства в стране капитализма "с человеческим лицом".

Об этом в колонке для издания "Новое время" рассуждает Роман Сульжик, экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, информирует Цензор.НЕТ.

"Модель, построенная у нас, была проста - максимально закрыть страну, получить контроль над всеми ресурсами и цементировать статус-кво подконтрольными политиками. Не удивительно, что мы - самая бедная страна в Европе, и самое продуктивное население не видит для себя тут возможности обеспечить своим семьям достойный уровень жизни и массово уезжает на заработки или эмигрирует", - пишет Сульжик.

По мнению банкира, единственный способ разорвать этот порочный круг - создать конкуренцию олигархическому капиталу при помощи капитала иностранного. Чтобы привлечь его, следует создать финансовый центр, который будет торговать украинскими активами.

"В первую очередь это гривна, государственный долг и акции - потом уже можно будет торговать и газом, и зерном", - рассуждает Сульжик.

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"Как украинцу мне очень обидно, что я помог создать и продать подобный финансовый центр в России за 4 миллиарда долларов, а вся финансовая инфраструктура Украины стоит ровно ноль. Это позор, и это нужно менять", - пишет банкир.

По словам Сульжика, все, что нужно - принять закон, регулирующий такую торговлю.

"Если мы будем успешны в создании такого финансового центра, мы легко сможем сделать его региональным, добавив в него грузинские, армянские, и даже турецкие и польские активы - в этих странах отсутствуют централизованные точки торговли валютой. Санкции, наложенные Западом на Россию, дают нам уникальную возможность составить ей конкуренцию как региональному финансовому центру", - добавляет банкир.

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Еще одним рецептом для привлечения иностранного капитала может стать "безвизовый режим" для иностранных банков.

"По такому принципу работают все банки в ЕС - имея лицензию в одной стране, можно обслуживать клиентов любого другого страны-члена. Мы обязались ввести у себя подобный режим в наших договоренностях об ассоциации с ЕС, и теперь необходимо ускорить этот процесс", - считает Сульжик.

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"Я очень надеюсь, что перезагрузка власти и парламента позволит нашей стране взять новый экономический курс, направленный на открытость, интеграцию в мировую финансовую систему и процветание", - подытожил банкир.

Источник: https://censor.net.ua/n3131932
 
 
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Поняття «утопія» вперше з'явилось у творі Томаса Мора «Утопія» (так в його творі називався острів, на якому було створено ідеальне суспільство). Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик - Цензор.НЕТ 4891
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"Я очень надеюсь" "мы думаем" "возможно" ключевые фразы последнее время,только движения нет,только разрушение
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альтернатива это создание условий для кооперативных банков. Это мощнейший инструмент который вовсю используется в той же Германии или Швейцарии.
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передел очередной?-мне все пох"й завалите еще и банковскую систему
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Так потому олигархи и воду мутят постоянно, что бы кроме их ворованных денег из офшоров, других в Украине не было.
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могу вам напомнить что у одного из первых лиц есть деньги в офшорах и както они не спешат их возвращать в Украину
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Почему у одного? Да кроме первой десятки там сотни человек, но все они не считают Украину своей Родиной, а ползуют ее набивая карманы, и живя на западе, где уже и дети их и внуки. И это продолжается почти 30 лет, но у народа память стирается через кажые 4 - 5 , врожденная тупость, и его периодически сталкивают лбами друг с другом, и система работает дальше...
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Уточніть який "іноземний капітал"?
Не кацапський часом? Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик - Цензор.НЕТ 5466
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Жагун , ты повелся на рашке ! Я вот подумал про немецкий , американский или другой капитал .
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_Утопия! Пока существуют олигархи конкуренции не будет! Будут монополизм и всепожирающая коррупция.
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Инвесторы обходят стороной. Кто будет иметь дело с государством у которого не работает судовая система.
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12.06.19 12:50 Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик -- хахаха, какой иностранный капитал перейдёт в Украину при Зеро и Коломойским ? Покажите мне таких дураков .
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Конкуренцию наши олигархам не составит никто, так как все эти годы, продажные депутаты принимали законы, чтоб нашим олигархам никто не смог создать конкуренцию, все монополии узаконены на все 100% Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик - Цензор.НЕТ 3252
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Ти про що хлопче??? Ніколи не прийде іноземний капітал до краіни з таким рівнем коррупціі та щоденних майже рейдерських захватів
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Наши "честные" суды отберут у иностранцев все , как делали и до этого - так какой идиот сюда сунется инвестировать ?!
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ну если иностранный - это руцкий...то он может... может слиться с нашим олигархатом в едином порыве ободрать еще не ободранное
а если другой... то 100 раз подумает и взвесит все риски... деньги любят тишину и устоявшиеся правила игры.. правила - а не беспредел
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при нашей разнузданной демократии какой дурень будет вкладывать деньги,с таким народом,когда выборы у нас граничат с потерей суверенитета государства,сегодня одно,завтра другое
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик
 
 
 
 
 
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