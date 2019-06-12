 Иностранный капитал может составить конкуренцию деньгам олигархов и помочь построить в Украине "нормальный" капитализм, - банкир Сульжик

Об этом в колонке для издания "Новое время" рассуждает Роман Сульжик, экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, информирует Цензор.НЕТ.

"Модель, построенная у нас, была проста - максимально закрыть страну, получить контроль над всеми ресурсами и цементировать статус-кво подконтрольными политиками. Не удивительно, что мы - самая бедная страна в Европе, и самое продуктивное население не видит для себя тут возможности обеспечить своим семьям достойный уровень жизни и массово уезжает на заработки или эмигрирует", - пишет Сульжик.

По мнению банкира, единственный способ разорвать этот порочный круг - создать конкуренцию олигархическому капиталу при помощи капитала иностранного. Чтобы привлечь его, следует создать финансовый центр, который будет торговать украинскими активами.

"В первую очередь это гривна, государственный долг и акции - потом уже можно будет торговать и газом, и зерном", - рассуждает Сульжик.

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"Как украинцу мне очень обидно, что я помог создать и продать подобный финансовый центр в России за 4 миллиарда долларов, а вся финансовая инфраструктура Украины стоит ровно ноль. Это позор, и это нужно менять", - пишет банкир.

По словам Сульжика, все, что нужно - принять закон, регулирующий такую торговлю.

"Если мы будем успешны в создании такого финансового центра, мы легко сможем сделать его региональным, добавив в него грузинские, армянские, и даже турецкие и польские активы - в этих странах отсутствуют централизованные точки торговли валютой. Санкции, наложенные Западом на Россию, дают нам уникальную возможность составить ей конкуренцию как региональному финансовому центру", - добавляет банкир.

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Еще одним рецептом для привлечения иностранного капитала может стать "безвизовый режим" для иностранных банков.

"По такому принципу работают все банки в ЕС - имея лицензию в одной стране, можно обслуживать клиентов любого другого страны-члена. Мы обязались ввести у себя подобный режим в наших договоренностях об ассоциации с ЕС, и теперь необходимо ускорить этот процесс", - считает Сульжик.

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"Я очень надеюсь, что перезагрузка власти и парламента позволит нашей стране взять новый экономический курс, направленный на открытость, интеграцию в мировую финансовую систему и процветание", - подытожил банкир.