EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7094  157
Все про:украинский язык (683) Стефанчук Руслан (25)

 В языковой закон могут внести правки, - Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что единственный государственный язык в стране - украинский, но в закон о языке могут быть внесены правки.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.

Отвечая на вопрос, кто вообще будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов, Стефанчук сказал: "Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма - не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил".

Также на Цензор.НЕТ: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Земля под вами будет гореть, - Парубий. ВИДЕО

По его словам, пока "отката назад" в декоммунизации не планируется.

Закон "О функционировании украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля и подписан тогдашним президентом Петром Порошенко 15 мая.

Читайте на Цензор.НЕТ: Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

После принятия закона Владимир Зеленский, находившийся тогда в статусе избранного президента, заявил, что закон был принят без обсуждения, и его последствия сложно спрогнозировать.

Источник: https://censor.net.ua/n3131927
 
 
 Топ комментарии
 
Содрогаюсь когда понимаю что это "новое лицо" буду видеть в новостях ещё несколько лет. Это же кара божья.
 показать весь комментарий
 
Украина, как государство, несколько лет под руководством этих поцов не переживёт.
 показать весь комментарий
 
Стефанчук, ты всё знаешь.
Скажи: сколько будет стОить доллар после дефолта ? 100 ? 200 ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Нужно убрать оганичения во всех сферах деятельности, кроме госучереждений.
 показать весь комментарий
 
Це як? Дозволити тільки російську мову?
 показать весь комментарий
 
 
А де приватним вузам найти викладачів російської?
 показать весь комментарий
 
 
где ты видел что бы я сказал російської?
 показать весь комментарий
 
 
Тому, що зняття обмежень у цій сфері саме це і означає.
 показать весь комментарий
 
 
в Законе речь идет об ограничении ВСЕХ языков, кроме украинского, практически во всех сферах человеческой деятельности. Я сказал что нужно убрать эти ограничения, кроме госслужащих. Что тут непоятно?
 показать весь комментарий
 
Один "дурнуватий барига" як ви його називаєте, бігав із українською мовою... ну мабуть дурнею займався, бо це нак.й нікому не потрібно. Прийшов Зе і бігає з її відміною... То що змінилось, окрім того, що країну кацапам здають?
 показать весь комментарий
 
 
те лишить украинцев права требовать возможность получать ответы на мове везде, кроме госучреждений??
интересно где еще в мире такое возможно?
 показать весь комментарий
 
 
не так. Нелзя запрещать людям говорить как им удобней, кроме госучереждений.
 показать весь комментарий
 
те если вам завтра в кафе официант станет отвечать китайскою, ему так удобней, то вы не станете возражать?
ведь с точки зрения украинца, между китайским и русским нет существенной разницы, в части государственности..)))
 показать весь комментарий
 
 
И кто будет принимать эти правки?
Коалиция "Слуги народа", "Батькивщины" и Гопоблока?
 показать весь комментарий
 
 
Що тільки не зроблять "за право" не знати українську...
 показать весь комментарий
 
 
"Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил".Источник: https://censor.net.ua/n3131927. Мы уже видели ответ на петицию об отставке преЗЕдента --- сказали что это шутка.
 показать весь комментарий
 
 
"правки в языковый закон" -
просто, ГнидиНароду уже начали торговаться с ЖопоБлоком за коалицию!

 показать весь комментарий
 
 
І так цей закон прийняли на догоду нацменам - і все одно не влаштовує.
 показать весь комментарий
 
 
Нехорошие тенденции намечаются, будем еще более внимательно наблюдать за сектой святого Вазелина...
 показать весь комментарий
 
 
"У мовний закон можуть внести правки",

а може спочатку правки в комунальні платежі
 показать весь комментарий
 
 
узеленские обещают только в сторону увеличения. что, новость пропустил?
 показать весь комментарий
 
Будет убрано всё, что противоречит ст.10 Конституции Украины.
 показать весь комментарий
 
Если все спрашивать у народа, то народ скажет, что армия нужна, полиция нужна, пенсионный возраст нужно снизить до 16 лет.....размер пенсии поднять в 100 раз, бесплатная медицина нужна, а платить налоги не нужно....Получим доходы бюджета = 0, а расходы как у США...
Это я к тому, что далеко не все нужно и можно спрашивать у народа и: государственный язык, экономическая политика, налогообложение, пенсионной возраст .....одни из таких вещей
 показать весь комментарий
 
 
а если ничего не спрашивать, то будет как в паРаше.
 показать весь комментарий
 
Да. Но зачем шататься из крайности в крайность?!
Надо спрашивать, только то что касается прав и свобод. То, что касается общегосударственной политики спрашивать нельзя в принципе
 показать весь комментарий
 
язык общения между людьми это не крайность.
 показать весь комментарий
 
Поскольку народ в своей массе - идиоты, которые не видят дальше своего носа а максимально далекий срок планирования ограничен временем необходимым для перемещения от телевизора к холодильнику Что собственно наглядно и показали выборы
 показать весь комментарий
 
 
Краще перекласти українською весь фольклор "КВАРТАЛУ ЧЕРВОНИХ ЛІХТАРІВ" , та вирішити мовне питання в свому ватному колективі. Почати з себе превзування на льоту.
 показать весь комментарий
 
 
Кто на каком языке хочет общаться,на таком пусть и общаеться.Это Свобода слова и демократия
 показать весь комментарий
 
так никто не запрещает. Но вот если ты хочешь работать в управленческом аппарате украинского государства, то учи государственный язык.
 показать весь комментарий
 
 
А не подправить ли тебе физиономию, свинарчук?
 показать весь комментарий
 
 
Возможно, самые контроверсийные нормы и уберут чтобы не провоцировать вату, но в целом, украинский язык в любом случае останется единственным государственным, а изменения в этом будут оговариваться только через референдум.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб не 'провоцировать', краще відразу прибрати українців. Тоді все відразу стане гарно і ніяких референдумів не треба
 показать весь комментарий
 
зЕленая вонючка двух слов связать не может на родном, на украинском тем более, вот и крутят ЖО...Й! а вообще, все это выглядит как пункты расстрельного приговора цирковой труппе. я уже штук десять насчитал.
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь, я, когда-то, лет 20 назад, говорил с профессором-лингвистом... Много он мне нарассказывал - и про то, как создавалась "сталинская" версия "украинского" языка, и о советских правилах правописания... Так, вот, о них он, в частности, сказал, что правописание было кардинально упрощено, по сравнению с дореволюционным, чтобы "герои-революционеры" не позорились тем, что "грамоте не разумеют"... Они же, вместо того, чтобы прилежно учиться в гимназиях и реальных училищах, "революцию делали"...
 показать весь комментарий
 
 
Той випадок, коли добре, що Adblock прибирає не всю рекламу на сторінці.

Бо дівчинка з реклами купальників допомагає розбачити боровфейс Стефанчука У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1284

У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2072
 показать весь комментарий
 
 
Голосуємо за націоналістів,бо ота молода команда такого народить,що буде велика біда
 показать весь комментарий
 
 
интнресно,мнения хоть одного из 72% об этом,да не только об этом,спросили? У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1959 рехферендум хдэ?
 показать весь комментарий
 
Не лезьте туда, что народ разъеденяет.... Лучше займитесь экономикой, коррупцией, как обещали....
 показать весь комментарий
 
dandylon f610fb11
"... Лучше займитесь экономикой, коррупцией, как обещали...."
Ну, экономикой вроде занялись, слава Богу. Выше была новость "Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус". Как говорится: "Обещать (в данном случае "шутить") - не значит жениться" .
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский ничего не обещал, сказали, что он так шутил.
 показать весь комментарий
 
а почитай-те Конституцию...там уже столько несоответствий...
 показать весь комментарий
 
уроди з команди зе сдадуть Україну а 73% будуть гиготати і чекати мани небесної
 показать весь комментарий
 
 
По его словам, пока "отката назад" в декоммунизации не планируется.

...
Ключове слово "пока".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мені більше за все подобається, як платні російські тролі, що не знають ЖОДНОГО українського слова, кидають за гроші мародера Порошенка в Зеленського бруд на "захист" української мови
 показать весь комментарий
 
ну вот начал ты писать на украинском. и что? тебе это ума добавило? мне кажется наоборот - еще тупее стал.
 показать весь комментарий
 
 
Ну реклама - хрен с ней, но вот русские названия товара "ПИВО МЯГКОЕ" и вывески "ПИРОГОВАЯ" меня лично раздражают....
Здесь Украина, мать вашу!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а почему Цензор не обозревает ситуацию с Huawei и то как США режет им доступ к Андроиду? Украинцы не пользуются самыми лучшими камерофонами или США всегда правы?
 показать весь комментарий
 
 
У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3775Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 23 ч.23 часа назад
То, что мы в последние 3 недели слышим от стефанчуков, кучм, мендель и прочих шефиров - это не оговорки, ошибки или частные мнения.
Мы имеем дело с последовательной и продуманной позицией на сдачу государственных интересов Украины.
Да, всё верно, Карл!

У мовний закон можуть внести правки, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5485
 показать весь комментарий
 
 
Щоразу питання української мови, як єдиної державної, називають незручним. Щоразу волають, що цим питанням ми можемо якось образити російськомовних та вносимо розкол у єдність. Не розумію, чого це має ображати російськомовних. Ніхто не вказує їм якою мовою розмовляти на побутовому рівні - вдома, на кухні, з дітьми, з друзями, з рідними і т.д. Йдеться про вимогу державної мови на роботі, в державних установазх магазинах, банках, в уряді, в керівництві держави. Чомусь таке звичайне питання державної мови нікого не ображає в європейських країнах, де для отримання права на проживання, на роботу, на візу необхідно здати екзамен на певний рівень знання державної мови. Чому у нас це одвічна проблема? Що не так з російськомовними, що проживають в Україні? Не з усіма, звичайно, бо є абсолютно розумні та інтелектуальні, які легко володіють рідною російською та державною українською, розуміють усю правильність мовного питання і при цьому, вдома зберігають свої російські традиції та мову. Що ж з іншими не так? У чому проблема? Що це - хвороблива неспроможність вивчити мову за роки проживання тут? зневага до мови держави, де живуть і чий хліб жують? чи імперські замашки?
 показать весь комментарий
 
 
Так а когда вы начнете бороться с коррупцией и бедностью??
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ языковой закон могут внести правки, - Стефанчук
 
 
 
 
 
 вверх