 В языковой закон могут внести правки, - Стефанчук

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.
Отвечая на вопрос, кто вообще будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов, Стефанчук сказал: "Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма - не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил".
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По его словам, пока "отката назад" в декоммунизации не планируется.
Закон "О функционировании украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля и подписан тогдашним президентом Петром Порошенко 15 мая.
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После принятия закона Владимир Зеленский, находившийся тогда в статусе избранного президента, заявил, что закон был принят без обсуждения, и его последствия сложно спрогнозировать.
интересно где еще в мире такое возможно?
ведь с точки зрения украинца, между китайским и русским нет существенной разницы, в части государственности..)))
Коалиция "Слуги народа", "Батькивщины" и Гопоблока?
просто, ГнидиНароду уже начали торговаться с ЖопоБлоком за коалицию!
а може спочатку правки в комунальні платежі
Это я к тому, что далеко не все нужно и можно спрашивать у народа и: государственный язык, экономическая политика, налогообложение, пенсионной возраст .....одни из таких вещей
Надо спрашивать, только то что касается прав и свобод. То, что касается общегосударственной политики спрашивать нельзя в принципе
Бо дівчинка з реклами купальників допомагає розбачити боровфейс Стефанчука
"... Лучше займитесь экономикой, коррупцией, как обещали...."
Ну, экономикой вроде занялись, слава Богу. Выше была новость "Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус". Как говорится: "Обещать (в данном случае "шутить") - не значит жениться" .
...
Ключове слово "пока".
Здесь Украина, мать вашу!
То, что мы в последние 3 недели слышим от стефанчуков, кучм, мендель и прочих шефиров - это не оговорки, ошибки или частные мнения.
Мы имеем дело с последовательной и продуманной позицией на сдачу государственных интересов Украины.
Да, всё верно, Карл!