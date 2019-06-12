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 Экономика
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Все про:бизнес (1173) Тука (566)

 То, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах, - недопустимо, - Тука

Присутствие российского бизнеса в украинской энергетике создает риски и предпосылки для дестабилизации ситуации в стране, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

 Об этом он заявил 112.ua, говорится в статье "Кнут или пряник: В чьих интересах действует Антимонопольный комитет в Украине".

Об этой проблеме в украинских СМИ заговорили после выдачи АМКУ разрешения ООО "ДТЭК Нафтогаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Украинская компания приобрела акции крупных энергетических активов, которые ранее контролировались группой VS Energy, принадлежащей бывшему депутату Госдумы РФ Александру Бабакову, который в связи с системной антиукраинской деятельностью и активным участием в аннексии Крыма находится под санкциями США и ЕС, и Михаилу Воеводину (президент ФК "ЦСКА").

В Украине на законодательном уровне урегулирована только половина проблемы – представителям государства-агрессора запрещено принимать участие в покупке большинства предприятий, в то же время вопрос их владения действующими активами никак не урегулирован, говорит Георгий Тука.

"В условиях войны с Россией это уже ненормально. Это фактор большого риска. Тот факт, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах и сохраняется таким образом возможность их влияния на стабильность в них, имеет большое негативное влияние. Я считаю, что это недопустимо", - сказал замминистра.

По словам Туки, присутствие российского бизнеса в украинских энергетических активах представляет особенно большие риски и создает предпосылки для дестабилизации ситуации в стране. В частности, VS Energy остается собственником крупных пакетов акций других крупных облэнерго в Украине: в частности, "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Ривнеоблэнерго" и "Севастопольэнерго".

"Будучи акционерами украинских облэнерго, российские компании имеют доступ к информации, доступ к которой ограничен. В частности, об энергетическом балансе страны. Это создает большой риск утечки стратегически важных данных в страну, которая ведет войну против Украины. Среди инструментов, которые они могли бы использовать в качестве дестабилизирующих обстановку в Украине факторов, – задержка выплаты заработной платы, что могло бы усилить социальную напряженность. Могут срывать поставки топлива и ограничивать объемы производства электроэнергии. Поэтому как гражданин Украины я поддерживаю решение Антимонопольного комитета, который разрешил приобрести пакеты акций облэнерго украинской компании", - сказал 112.ua Георгий Тука.

Источник: https://censor.net.ua/n3131925
 
   
 Топ комментарии
 
Ти ба! А при Порошенко було допустимо, і навіть бажано. Так? То, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах, - недопустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 2927
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Жора. А где ж ты раньше был. Почему не бил во все колокола. Не ставил ультиматум "рЭволюционной" власти, не клеймил Порошенко. Мы то со всем согласны. Но почему сейчас , а не пять лет во власти, со своим Кабинетом министров, не со своей коалицией, не со своими силовиками, ни со своим ген прокурором. Жора.., почему. Кто мешал. Имя. Имя.
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Ти ба, помітив на 6-й рік, вибори такі вибори.
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Согласен. Но и то, что Тука, купленный за шоколад, представитель власти-тоже.
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Ти ба, помітив на 6-й рік, вибори такі вибори.
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Ти ба! А при Порошенко було допустимо, і навіть бажано. Так?
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рошеновская соска прозрела на пятом году войны и служения хозяину мародёру Порошенко
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так шо ты предлагаешь?отдать назад бабакову?
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Ну так закрывайте. 5 лет только патриотическим ртом все работают. Пустобрехи.
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ЗЕ, клован, уже 20 дней во власти и пАчиму Ахметов не сидит? Пачиму российский бизнес доминирует во всех секторах экономики?
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Ахметов? Так он же партнёр Порошенко по Роттердам +....Тогда и хозяина твоего сначала в СИЗО , а потом на нары с полной конфискацией награбленного.
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Так а хозяин то кто? Ты сам то чьих будешь?
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вопрос был о том,почему зелебеня разрешает всяким бабаковым владеть секторами экономики...и почему зелебеня настойчиво пропихивает в раде решение об отсрочке ликвидации роттердам +...который через 18 дней должен быть отменен Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 2018.
есть чего сказать?
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ты долбак порохоотрыжка. что тебе ещё сказать.
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понятно,калашматников Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 7579ваше жизненное кредо-отнять и поделить
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ну ты и долбень.....Шариков твой прадед......селёдки сожри и узбагойся.
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а чего тарифы до сих пор не снизили?кстати,на селедку тоже не мешало бы цены скинуть Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 4106
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Вау, Зеленский за месяц должен исправить все то, что натворили при Порошенке за 5 лет. Ведь то, о чем речь, произошло при твоем дражайшем Порошенко. Да тут теперь не один год разрудивать.
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у придурей методичка...их ещё пока держат на работе. но конкуренция вот друг перед дружкой выслуживаются перед Хозяином соевым.
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почему порох с 31.04 не в ростове?зелебене ктото помочь должен?а ты почему на форуме,вместо того,шоб зелебене помогать?
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А чего ему бояться? Генпрокурор-кум куда-то делся?
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а причем здесь генрокурор? Те, що великий російський бізнес представлений в українському фінансовому та енергетичному секторах, - неприпустимо, - Тука - Цензор.НЕТ 9311ты бы хоть выучил,кто должен сажать высших должностных лиц.а то неучем выглядишь...
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Сажает у нас всегда суд, но без прокуратуры никакого суда не будет, ибо сторону обвинения в суде всегда представляет именно прокуратура.
В любом случае - в структуре "кто должен сажать" отсутствует президент или его администрация.
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та ты шо!...а какже весна придет-сажать будем? наврал шоле?
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Без понятия - меня лозунги не интересуют.
Но, надеюсь, что сажать таки будут...правда как заставить судей сажать самих себя - мне пока не понятно.
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какие же это лозунги?это рекламный план действий был...для ватной ботвы,шоб поршнями энергичнее на к урнам избирательным двигала
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Тука прозрело...5 лет молчало прихолуйствовал Порошенко , язык в дупе. Ещё с Грымчаком ответите сколько разворовали в своём недоМинистерстве. Только по ТВ шоу, интервью, по телефону эксперды, по скайпу и так целыми днями. Когда выполняли работу замМинистров???
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Жора. А где ж ты раньше был. Почему не бил во все колокола. Не ставил ультиматум "рЭволюционной" власти, не клеймил Порошенко. Мы то со всем согласны. Но почему сейчас , а не пять лет во власти, со своим Кабинетом министров, не со своей коалицией, не со своими силовиками, ни со своим ген прокурором. Жора.., почему. Кто мешал. Имя. Имя.
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Некогда ему было....бабло крысил и прятал по сусекам.
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Вообще-то об этом писали и раньше, но как-то никого не скребло. И вообще надо бы присмотреться к АМКУ, а то диверсанты какие-то.
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Руководство ставленник Порошенко. доверенное лицо. Что ещё сказать.
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А какие предпосылки созданы в стране, чтобы на эти рынки зашли порядочные корпорации?
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ну как...беню вон возвращают рулить укрнефтью и приватом .чем тебе не предпосылки?
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У тебя есть хоть малейшие доказательства того, что Бене что-то там позволяют, возвращают? Нет? Тогда молчи.
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Да ты шо ,пять лет не мешало и на тебе 😁
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еще вопрос какой именно войны? то ли гибридной,то ли гражданской,то ли торговой,
но уж точно не войны за освобождение
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Згоден ....сидіти тупо вже третій рік в слабеньких бліндажах і чекати на свою міну то не є війна...
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Вот именно. Конфискуйте в пользу Коломойского вместо Приватбанка.
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Завод з виробництва набоів досі не побудовано..склади озброення попалені .. оборонпром краде як щури ..на сбу та сзр ставлять кумів братів сусидів..Хто не будь може запостмти хоч який то позітив ??
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тука...ти вбивство свого товариша Єндрю розплутав? чм боїшся вийти на самого себе?
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Не може бути! Сивочолий гетьман давно їх всіх повиганяв ! )))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаТо, что крупный российский бизнес представлен в украинском финансовом и энергетическом секторах, - недопустимо, - Тука
 
 
 
 
 
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