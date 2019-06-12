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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1302) Россия (72999) Климкин (2204)

 В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина изменит подход к участию в Совете Европы, - Климкин

В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения РФ каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для "Европейской правды" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - отметил Павел Климкин.

Он пояснил, что Украина будет работать над преодолением существующих вызовов - но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".

Министр также уверен, что успешная отработка "российского трюка" в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например Минской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены, - Климкин

"И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил глава МИД.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Ранее украинские правозащитники предостерегли от принятия этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3131919
 
   
 Топ комментарии
 
________________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Карлик всю гниль из этой конторы прикормил вероятно свора парашинского дерьма возобновит свое присутствие...
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Он уже сбитый летчик, скоро его не будет.
Я думаю, что паРашу не вернут в ПАСЕ, Европа не настолько тупая, что бы подставить саму себя. Весь этот визг - это паРашинская пропаганда, это все им так хочется.
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Вважаєш, шо Клімкін, зазіхає на овес Старої Клячі?
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Порошенко,Клімкін-за ними майбутнє України.Це раз.А щодо ЄС прочитайте про багатополярність Макрона,вам це не нагадує багатовекторність раннього кучми?
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Сомневаюсь, ща высерут очередную морду- лица, оно каждый день раиске будет кунг листинг делать. Лично и с удовольствием.
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Завдання Чугункiна, перед тим як пiти, насрати команді Зеленського на всіх напрямках. І в ПАРЄ в першу чергу.
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В штаны, штаны Зеленскому Климкин сейчас кладет...
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Зеленському навряд чи, а ось пану Петру Чугункин в штани наклав непогано. У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3381
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а ты чо,ответственный за трусы порошенка? У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9206
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Ні, тут всi знають, що відповідальний за труси і чистоту ануса Порошенка Гиг з Вами. Так що заспокойтеся, я на вашу роботу не зазіхаю. У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3727
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кацапа,ты хворост бежал собирать...да виолончели проверил бы.а не чужими трусами перейматься У разі повернення російської делегації в ПАРЄ Україна змінить підхід до участі в Раді Європи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7384
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«В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина изменит подход к участию в Совете Европы, - Климкин»

«А чіто скажіть таваріщь Бєня?»
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Что бы с нами считались,нужно делать армию и страну успешными,усиливать дипломатию на США,а там и Явропа подтянется согбенная
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Карлик всю гниль из этой конторы прикормил вероятно свора парашинского дерьма возобновит свое присутствие...
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А на каких принципах и законах это ПАСЕ вообще создавалось??
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________________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Виходить у нас буде реакція схожа на західну,по типу "дуже стурбовані".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина изменит подход к участию в Совете Европы, - Климкин
 
 
 
 
 
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