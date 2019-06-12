«В случае возвращения российской делегации в ПАСЕ Украина изменит подход к участию в Совете Европы, - Климкин»

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для "Европейской правды" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", - отметил Павел Климкин.

Он пояснил, что Украина будет работать над преодолением существующих вызовов - но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".

Министр также уверен, что успешная отработка "российского трюка" в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например Минской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены, - Климкин

"И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию "Минска", - пояснил глава МИД.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Ранее украинские правозащитники предостерегли от принятия этой резолюции и безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ, поскольку Россия полностью пренебрегает требованиями организации.