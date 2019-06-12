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 У Казахстана новый президент: Токаев вступил в должность

У Казахстана новый президент: Токаев вступил в должность

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

По официальным данным, на внеочередных президентских выборах 9 июня Токаев получил почти 71 процент голосов при явке избирателей в 77 процентов.

Накануне Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя "полнокровным", а не переходным президентом. Он призвал покончить с употреблением словосочетания "транзит власти" применительно к Казахстану.

Выборы были назначены после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в марте нынешнего года. При этом он сохранил в своих руках значительную власть.

Читайте на Цензор.НЕТ: Токаев победил на выборах президента Казахстана

Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с вопиющими нарушениями основных свобод и демократических стандартов, что ставит под сомнение честность подсчета голосов. Отдельно наблюдатели отметили задержания более 500 участников акций протеста и журналистов в день выборов.

Также на Цензор.НЕТ: 700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент". Их участники считают, что выборы не являются честными и свободными. Полиция задержала около 700 участников протестов, 550 - привлечены к административной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3131918
 
 
 Топ комментарии
 
8-и процентные как всегда во всех бедая видят зеленского
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Украине бы подобные законы!
...И пару-тройку концлагерей. Нужно же где-нибудь доктору Менгеле отделять этнических долбо*бов от неэтнических?
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Ну и зря. Надо было им кого-нибудь с именем Нурсултан поставить. Не пришлось бы потом пол-страны переименовывать.
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Новые лица, походу, становится мировым трендом. Молоца зебилы стали дизайнерами мирового уровня.
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8-и процентные как всегда во всех бедая видят зеленского
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Очередной седой додик который не сегодня, завтра копыта отбросит.
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С их системы уголовного наказания НЕ этнических казахов за сепаратизм и агитацию и психиатрического лечения этнических казахов за те же деяния...
В общем то они здраво рассудили,что этнический казах не страдающий психическими заболеваниями не может быть рашистом.
Им можно опасаться только прямого вторжения РФ.
Украине бы подобные законы!
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Украине бы подобные законы!
...И пару-тройку концлагерей. Нужно же где-нибудь доктору Менгеле отделять этнических долбо*бов от неэтнических?
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Без подлянок парламента ? То где демократия ?
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Предлагаю назвать столицу Украины Зеклованабад.😁🤡🤡🤡
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Выбрали очередного холуя Москвы, который уже душит репрессиями народ Казахстана.
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