 Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили "Интерфакс-Украина" в Совете ЕС.
Данное решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.
Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.
Всего ЕС применил четыре вида санкций. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.
Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.
да вони повинні цє робити !!!
Неужели бывает законная аннексия?
У людини підсвідомо формується думка, що є і якась «законна» анексія.
Украина требует, чтобы Российская Федерация положила конец нарушениям прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, немедленно освободить всех политических заключенных, обеспечить полное соблюдение обязательств Российской Федерации в соответствии с международным правом, а также соблюдать резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций " территориальная целостность Украины ", " положение в области прав человека в автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина) ", А также постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о применении временных мер. В апреле 2019 года представители татарского народа обратились к парламентам и правительствам государств - членов Организации Объединенных Наций с призывом признать геноцид народа.
De la misma manera que en 1944, cuando el régimen de Stalin perpetró la deportación forzosa del ****** tártaro de Crimea, las autoridades actuales del Kremlin y su administración fantoche en Crimea recurren al terror contra los tártaros de Crimea. La atmósfera de miedo, presión física y psicológica ha obligado a casi 40 mil ciudadanos de Ucrania, incluidos a más de 20 mil tártaros de Crimea a abandonar la península ocupada.
Ucrania exige que la Federación de Rusia ponga fin a las violaciones de los derechos humanos en el territorio temporalmente ocupado de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastópol, libere de inmediato a todos los presos políticos, garantice el pleno cumplimiento de las obligaciones de la Federación de Rusia como Estado invasor, de conformidad con el derecho internacional, así como cumpla las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Integridad territorial de Ucrania", "Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)", así como la Orden del Tribunal Internacional de Justicia del 19 de abril de 2017, sobre la aplicación de las medidas provisionales. En abril de 2019, el Mejlis del ****** tártaro de Crimea hizo un llamamiento a los parlamentos y gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reconocieran el genocidio del ****** tártaro de Crimea.