 За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Об этом сообщает с заседания Кабмина корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы в 2017-2018 гг построили 6800 км дорог. Если проводить аналогию по срокам, то могу сказать, что за предыдущие 10 лет было построено гораздо меньше", - отметил премьер-министр.
Гройсман отметил, что ранее в стране не было "ни системы строительства дорог, ни плана действий, ни стратегии, ни механизмов финансирования".
Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак отметил, что с учетом остатка финансирования с прошлого года, дорожный фонд имеет поступления в размере 5 млрд грн.
Новак рассказал, что в 2019 году Укравтодор планирует отремонтировать 305 объектов. По его словам, с начала года уже выполнены более 26% работ.
Зе сказав, що нічого не будується. А він для багатьох авторитет.
нет, что построили отличные дороги к хатынкам и фазендам - верю!!!
По/ прежнему , из Одессы в Чоп нужно ехать через Киев. Е50 так и не сделали , сделали кусками В некоторых местах вообще позорное бездорожье.
Везде дороги лучше наших, что в Молдове, что в Беларуси, про прибалтов вообще молчу.
Посмотрели бы, как строят дороги китайцы. У нас же ,по- прежнему, очень много живой рабсилы.
Гройсман- свистун ещё тот. Все мы знаем, чья школа
получается что каждая собака трясется на ямах, иногда подыхает(перевернуться например легко), но зато на новой машине? Это даже не жлобство, а Климкин оптимист шо надо уже начинать ныть про вступление в ЕС, дабы лет за 15 взяли
хуже дорог в Украине еще поискать надо
https://ukravtodor.gov.ua/timeline/remont_dorih.html?filterdoc=Report
- Ні , не бачу.
- А вони є. Це я - грося , тобі кажу.