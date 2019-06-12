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 Политика Украины
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Все про:дороги (1797) Укравтодор (356) Гройсман (4773) Новак Славомир (35)

 За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что за два года в Украине построили 6800 километров дорог.

Об этом сообщает с заседания Кабмина корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы в 2017-2018 гг построили 6800 км дорог. Если проводить аналогию по срокам, то могу сказать, что за предыдущие 10 лет было построено гораздо меньше", - отметил премьер-министр.

Гройсман отметил, что ранее в стране не было "ни системы строительства дорог, ни плана действий, ни стратегии, ни механизмов финансирования".

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Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак отметил, что с учетом остатка финансирования с прошлого года, дорожный фонд имеет поступления в размере 5 млрд грн.

Новак рассказал, что в 2019 году Укравтодор планирует отремонтировать 305 объектов. По его словам, с начала года уже выполнены более 26% работ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131913
 
 
 Топ комментарии
 
После 2 часового дождя в Черкасской области смыло асфальтированную дорогу Гройсмана

За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7259
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А скільки з них змило першим дощем? Трусельман замовчує. За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8201
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Не вірю.
Зе сказав, що нічого не будується. А він для багатьох авторитет.
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Сеть автобанов охватила всю страну, как в Германии в 1937 году и это хорошо. Вот только в Голландии велодорожка, в посадке вдоль канала, по сравнению с центральной аллеей в парке моего родного города - это дорога до и после войны.
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А скільки з них змило першим дощем? Трусельман замовчує.
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это тот который знает как сделать жизнь украинцев лучше так и дороги он построил За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 280
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Как то не верится.на вите почтовой по одесской ирассе как ковырялись при яныке так и ковыряются по сей день. Так те хоть развязок ,метро построили ...
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пля-ть сказочник асфальтного завода, а ты покажи где эти дороги? езжу по всей Украине. Киев-Чоп не при тебе Грося строили.............
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После 2 часового дождя в Черкасской области смыло асфальтированную дорогу Гройсмана

За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7259
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надо дофотошопить гросю как он открывает дорогу За два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6624
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а сколько нужно? это если правда - 5-10 % от необходимого...точно!
нет, что построили отличные дороги к хатынкам и фазендам - верю!!!
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Где они - эти мифические тысячи км?
По/ прежнему , из Одессы в Чоп нужно ехать через Киев. Е50 так и не сделали , сделали кусками В некоторых местах вообще позорное бездорожье.
Везде дороги лучше наших, что в Молдове, что в Беларуси, про прибалтов вообще молчу.
Посмотрели бы, как строят дороги китайцы. У нас же ,по- прежнему, очень много живой рабсилы.
Гройсман- свистун ещё тот. Все мы знаем, чья школа
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это 7 дорог от границы до границы. украина уже вся в супер дорогах.
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Да, к портам и границам там где вывозится зерно, металлолом, лес, руда и подобное.
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Недавно проезжал по Киевской кольцевой, околица даже в российском зажопинске выглядит лучше. Гройсман совсем забрехался.
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Харьковская кольцевая такая же,от Херсона до Мелитополя вообще дорогой назвать нельзя-лучше б грунтовая была,а так асфальт на 50% с ямамами
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"переможники" визжат: а вот скока новых крутых машин на дорогах ко-ко-ко...
получается что каждая собака трясется на ямах, иногда подыхает(перевернуться например легко), но зато на новой машине? Это даже не жлобство, а Климкин оптимист шо надо уже начинать ныть про вступление в ЕС, дабы лет за 15 взяли За два роки в Україні побудували 6,8 тис. км доріг, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3883
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Этот мордатый не понимает разницы между ремонтом и строительством. О чем можно дальше говорить.
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гладко было на бумаге но забыли про овраги
хуже дорог в Украине еще поискать надо
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Гройс, а вы сделал интерактивный сайт? С фото и т.д. Шоп каждый житель мог выехать из дому и сравнить - есть ли дорога там где указано и каково ее состояние(даже новой), или ты 3.14Zдабол.
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Если вы, дыбилы, не просто от избытка ума гавно по мониторам размазываете, а реально интересуетесь ситуацией - вам на сайт Укравтодора - вот где поле для разоблачения Проклятого Гройсвмана!

https://ukravtodor.gov.ua/timeline/remont_dorih.html?filterdoc=Report
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Построили или отремонтировали? Володя, не путай х.. с пальцем, это разные понятия.
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Товарищ гройсман, приглашаю вас в увлекательную поездку из Киева в Черкассы через Канев! Трасса мирового уровня! (ну подумаешь, что уровня 1720 года...)
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Правильнее...Списали бабла на 6.8 тыс. км.....раздерибанили. Неуч опять отжтгает.
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Та ви млять у Києві та навколо побкдуйте зочаб нормальні дороги!!! З Міднародного Аеропорту Бориспіль млять виїхати нормально не можно.... заї#али своїми балачками!!! У Києві дороги гірше ніж в селі у ЄС .... в будь якому селі ЄС !!! Сором.
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- Ти бачишь гарні дороги в Україні?
- Ні , не бачу.
- А вони є. Це я - грося , тобі кажу.
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Побудувати це коли через поле зробити асфальтну дорогу,а в нас поремонтували бо дороги були,але не пригодні до пересування
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два года в Украине построили 6,8 тыс. км дорог, - Гройсман
 
 
 
 
 
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