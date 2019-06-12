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 Ни один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес

Любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или разведывательную информацию, не поверит, что террористы на Донбассе действуют самостоятельно.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или разведывательную информацию, не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно. Там есть русские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров", - сказал Ходжес.

Он добавил, что, согласно докладам ОБСЕ, Украина соблюдает режим прекращения огня "гораздо лучше", а потому "имеет моральное превосходство над Россией". В то же время, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности, добавил генерал в отставке.

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"Конечно, россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей и затем пытаются обвинить украинцев в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, чтобы они увидели и убедились в этом. Таким образом можно достичь прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня", - подытожил Ходжес.

Также на Цензор.НЕТ: Военнослужащим ВСУ пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3131912
 
   
 Топ комментарии
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Нет противоречий, они же не военные...
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один из них, кагбэ, Верховный Главнокомандующий,

то издь, слегка военный
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Ну мы же с тобой знаем, какая из говна пуля...
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Вам, гороховим мазохістам видніше!
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Ни один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес . А Зеленський не військовий, він артист.
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для особо "одарённых" - он главнокомандующий.Сделай себе наколку на лбу.
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то у них святое.удаляется вместе со скворешником
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_Моральное преимущество Украины проистекает из того, что она права. Правда за нею! А не из того, что она не стреляет в оккупанта.
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Рояль зЕпрезика для коротких брифінгів ....
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так понял трибуна для общения с изберателем Жоден військовий не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно, - екскомандувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 3128
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На кришку цього рояля треба лезо втановити і спусковий механізм на клавішу.)))
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Значит русских войск там нетути. Только русские офицеры. Были бы войска, Ходжес бы об этом сказал. Нет значится войск... Что же тогда нам шестой год лапшу вешают? С кем же тогда война?
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А русские офицеры это тебе не войска?
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Конечно нету. Там есть те, кого обучили на российских военных базах российские офицеры, платят им российские деньги, воюют российским оружием под командованием российских офицеров. Так кто это? Поправте, если я что-то упустил. Ах да, я уверен, что присягу они давали отнюдь не народу Украины.
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Ты - злонамеренный тупорез и путлеровец!
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Зеля откосил, вот поэтому и не верит.
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спасибо, мистер Бен Ходжес! за каждое взвешенное и правдивое слово! за понимание сущности п*длючей рашки - брехливой с*чки! (пардон за не дипломатичные обороты))))
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Только решения принимает трамп - сообщник путлера, а не Ходжес и такие как он.
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Трамп - поки єдиний наш союзник. Єдиний хто РЕАЛЬНО нам допоміг з іноземців. А путлєру допомогають західноєвропейські проститутки.
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_Ты ересь несёшь, покайся! Всё это вопреки и против воли трампа! А этот ублюдок тормозит и саботирует санкции против путлера и помощь Украине.
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За це дякуйте лєщенку, боровик та іншим провокаторам та жовтим журналістам. Коли були вибори США Трампа жовті журналісти безперервно поливали його брудом (ще й після виборів пару місяців по інерції). Коли плюєте людині в писок, не варто очікувати від неї благодіянь. Але попри те США нам допомагало, і не символічно як "партнери" з ЄЕС.
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_Мышку обидели, написали в норку... Мне плевать на мелкие обидки старого ипанутого нарцисса. Важно только то, что он сообщник путлера!
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Ну, мы как-то и не сомневались.конечно, кроме того, кто на Донбассе видел повстанцев.
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Так пять лет у ПОДОРОШЕНКО они были ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ !!!!
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"Любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или разведывательную информацию, не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно. Там есть русские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров", - сказал Ходжес.

А у нас Слуга народа верит. Жоден військовий не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно, - екскомандувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 2721
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Один только вопрос- чьего народа он слуга Жоден військовий не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно, - екскомандувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 7153 Скомророх зелёный при дворце масквабадского хана уместен Жоден військовий не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно, - екскомандувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 8024
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То порохососы так преподносят
Им хочется царя
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Не говорите ерунду - он не верит, а "посылает сигналы"...или просто троллит кремль.
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А преЗЕдент и 73% зе-билоидов - ВЕРУЮТ!!! Жоден військовий не повірить, що "сепаратисти" діють самостійно, - екскомандувач сухопутних сил США в Європі Ходжес - Цензор.НЕТ 2588
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"Ни один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно" - а Зеленский, очень далёкий от армии, говорит, что "сепаратисты" вышли из-под контроля РФ и действуют самостоятельно. Или тут он тоже пошутил?
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Тут 2 варианта - либо он еще не осознал, что он теперь политик и по привычке троллит, либо "посылает сигналы" Кремлю - например - "можем договориться, что если вы свалите с Донбасса - мы признаем, что вас там не было, так и быть".
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Ходжес говорит московитам: хватит муйнёй заниматься, никто уже на Марсе не верит,
что вас там нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНи один военный не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно, - экс-командующий сухопутными силами США в Европе Ходжес
 
 
 
 
 
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