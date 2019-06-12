 Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своей статье для "Европейской правды".

"Стоя над пропастью (где он оказался из-за желания помочь России и получить свои деньги), Совет Европы все еще имеет возможность сделать шаг назад", - убежден Климкин.

"Даже приняв резолюцию о собственной капитуляции перед РФ в ее нынешнем виде, ПАСЕ все равно будет иметь возможность применить к российским депутатам некоторые ограничительные меры", - утверждает министр.

В частности, российских депутатов могут лишить права вносить проекты резолюций и рекомендаций, вносить письменные декларации, быть докладчиком, инициировать срочные и текущие дебаты и т.д., представлять Ассамблею в других органах СЕ и на других международных мероприятиях.

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"И если Совет Европы хотя бы немного заботится о репутации, то по максимуму использует тот санкционный инструментарий, которым будет располагать. Одним словом, даже при печальном для нас развитии событий, санкции в отношении России в Ассамблее могут быть восстановлены", - уверен Павел Климкин.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.