EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  844  11
Материалы по теме:
Все про:ПАСЕ (1302) Россия (72999) Климкин (2204)

 Даже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что ограничения против российской делегации можно будет сохранить даже в случае возвращения россиян в ПАСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своей статье для "Европейской правды".

"Стоя над пропастью (где он оказался из-за желания помочь России и получить свои деньги), Совет Европы все еще имеет возможность сделать шаг назад", - убежден Климкин.

"Даже приняв резолюцию о собственной капитуляции перед РФ в ее нынешнем виде, ПАСЕ все равно будет иметь возможность применить к российским депутатам некоторые ограничительные меры", - утверждает министр.

В частности, российских депутатов могут лишить права вносить проекты резолюций и рекомендаций, вносить письменные декларации, быть докладчиком, инициировать срочные и текущие дебаты и т.д., представлять Ассамблею в других органах СЕ и на других международных мероприятиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ПАСЕ обсудила вопрос возвращения делегации РФ с Лавровым

"И если Совет Европы хотя бы немного заботится о репутации, то по максимуму использует тот санкционный инструментарий, которым будет располагать. Одним словом, даже при печальном для нас развитии событий, санкции в отношении России в Ассамблее могут быть восстановлены", - уверен Павел Климкин.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3131911
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая в жо "репутация"?!!
Зиц-Председателя ПАСЕ заботит только его тепленькая пенсия в совете директоров Газпрома.
 показать весь комментарий
 
 
какая репутация у... мягко говоря... продажной женщины, идущей на поклон к маньяку?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко как настоящий патриот и государственник просто обязан платить членские взносы в ПАСЕ за свой счет, чтобы рашу туда не принимали и даже об этом не говорили.
 показать весь комментарий
 
есть 2 варианта. наехать, порешать и не платить, или скулить как шавка и платить. Петя порешал и не платил, посмотрим как поступит бобик. пока не платил, но скаучать уже начал.
 показать весь комментарий
 
Що він меле? ПАРЄ повертає ерефію, щоб потім обмежити їх в правах? Так вони самі пішли з ПАРЄ через обмеження їх прав. Їх ніхто не виганяв. Казковий дебіл цей Чугункин.
 показать весь комментарий
 
ты из ЗЕбилов? куда пошли? это тебя если пошлют, то ты пойдешь! а они просто не платят взносы, после того, как их лишили права голоса на заседаниях. где вас размножают?
 показать весь комментарий
 
Покажіть документ де написано, що їх вигнали з ПАРЄ. І вчіться ввічливому поводженню, коли спілкуєтеся з незнайомцями, якщо ви не з тайожного союзу, звичайно.
 показать весь комментарий
 
Сумний для України розвиток подій зараз відбувається в державі, а не в ПАРЄ.
 показать весь комментарий
 
В гробу я бачив кацапську точку зору, я говорю про ту херню, якою занімається клоунська команда в державі. Ще пару таких висловлювань, типу "не стріляти в відповідь", "з чистого листа", "війна мішає бізнесу" - і в Європі скажуть; "Ідіть ви на х.й, як ви зебіли, то і **.ться з рашкою самі".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДаже при печальном для Украины развитии событий, санкции в отношении РФ в ПАСЕ могут быть восстановлены, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх