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 Политика Украины
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Все про:ВР (23050) Стефанчук Руслан (25)

 Смешанная система выборов - большая беда ВР, - у Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента

Представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что глава государства не исключает введение двухпалатного парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук отметил, что смешанная система выборов - большая беда украинского парламента.

"Большая беда украинского парламента - половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - заявил представитель Зеленского в ВР.

При этом Стефанчук отметил, что переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно честно урегулировать вопросы оппозиции, - Стефанчук об одном из первых законов "Слуги народа"

"Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время. Но если мы исходим из того, что мы по важным вопросам должны обязательно учитывать мнение народа, то мы не можем игнорировать мнение, которое уже когда-то было высказано. Мы и не можем игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал (введение двухпалатного парламента в 2000 году поддержали 82,9% избирателей. - Ред.). Потому в качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум", - сказал он.

Напомним, ранее политическая партия "Слуга народа" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3131906
 
   
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз.

(А.Макаревич).
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Не очень понятно от чего тревожится Свинарчук. У него второе почётное место в списках. Пройдёт полюбасу.
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Какой двухпалатный парламент?
Палата с Наполеонами и палата с Элвисами?
Шо за бред?
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Одна половина оккупационный блок они же рыги, вторая половина все остальные. У нас вроде всегда парламент и был двухпалатный.
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Красавчик

Одна палата №6 а вторая какая?



Как это сочетается с сокращение чиновников и т.д.


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Двухпалатный, трёхпалатный... Украинские избиратели не привыкли пользоваться мозгами, поэтому конфигурация не имеет значения. Всё равно приведут уродов.
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Двопалатний парламент - це аби не скорочувати чисельність депутатів, як то обіцяв Зе... Тобто вони ніби і скоротять чисельність Ради, але введуть верхню палату і загальна кількість депутатів лишиться незмінною.

І да, двопалатний парламент зазвичай у ФЕДЕРАТИВНИХ державах типу США чи Московії...
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Я за двухпалатный парламент,но с одновременным упразднением должности президента
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Согласен, первая палата-50 душ, вторая-150. И всё.
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А все еще помнят что шмаркля обещал сократить количество депутатов? Так вот - забудьте. Будет ещё больше "новых лиц" новых рыл.
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АП клоуны уже "сократили".
Теперь подумывают о "сокращении" Парламента.

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КрррассссотА!
Реформи!
(по зебільному)
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чего мелочиться с двумя палатами. давай сразу на 150 коек, для всех ЗЕ-пациентов.
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При этом Стефанчук отметил, что переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время Источник: https://censor.net.ua/n3131906
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У вас нема багато часу, бо скоро вас почнуть ненавидіти.
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Ще б не погано було ввести закони котрі заборонять пролізти до ВР сєпарам, смотрящім, представникам олігархів, і криміналітету.
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Хороша ідея - зробити як в метрополії. Палата кримінальних лордів та палата єврейських общин.
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Хмммм.
"Смысл разделения парламента на две палаты может заключаться в: обеспечении большего консерватизма в принятии законодательных решений. Как правило, верхняя палата формируется менее демократическим путём, чем нижняя: для её членов устанавливается более высокий возрастной ценз, она может избираться не напрямую населением, а, например, региональными органами власти, наконец, она может состоять из вовсе не избираемых гражданами лиц. В результате верхняя палата более склонна занимать позиции, близкие правительству страны, либо направленные на недопущение резких перемен."


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это блогер так топил за Зю.., так топил, что я бросил его читать....
И вот сегодня наткнулся... Смешанная система выборов - большая беда ВР, - у Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента - Цензор.НЕТ 1179

Смешанная система выборов - большая беда ВР, - у Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента - Цензор.НЕТ 2138 Ray‏ @Ray_net_ua 3 ч.3 часа назад

"Читаю я списки кандидатов от "Слуги Народа" и потихоньку офигеваю. Впечатление - активистов засунули под лавку и полезла воровская пена со всех щелей" - украинец про список партии Зеленского в Раду. Этот список далеко неполный, в нем нет некоторых "слуг" олигарха Коломойского.

Смешанная система выборов - большая беда ВР, - у Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента - Цензор.НЕТ 4608
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Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
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2. Руслан Стефанчук - представитель президента в Верховной Раде. Родом из Тернополя. Он адвокат, доктор юридических наук и профессор.
В декабре 2017 года президент Петр Порошенко дал Стефанчуку звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".
В 2014 году Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В 2018 и 2019 годах подавался на должность судьи Верховного суда. Но, как видим, нашел другую работу.
В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко (близкий друг Петра Порошенко), а также вице-премьером Степаном Кубивым, который также считается верным соратником действующего президента.
В штабе Зеленского отвечал за разработку закона о референдуме, народном вето, налоговой системе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСмешанная система выборов - большая беда ВР, - у Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента
 
 
 
 
 
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