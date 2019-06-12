 Смешанная система выборов - большая беда ВР, - у Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Стефанчук отметил, что смешанная система выборов - большая беда украинского парламента.
"Большая беда украинского парламента - половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - заявил представитель Зеленского в ВР.
При этом Стефанчук отметил, что переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.
"Будут вопросы, которые касаются формы парламента: одно- или двухпалатный. Но я не говорю сейчас о конкретной концепции, о том, что это все будет сделано в ближайшее время. Но если мы исходим из того, что мы по важным вопросам должны обязательно учитывать мнение народа, то мы не можем игнорировать мнение, которое уже когда-то было высказано. Мы и не можем игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал (введение двухпалатного парламента в 2000 году поддержали 82,9% избирателей. - Ред.). Потому в качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум", - сказал он.
Напомним, ранее политическая партия "Слуга народа" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз.
(А.Макаревич).
Палата с Наполеонами и палата с Элвисами?
Шо за бред?
Одна палата №6 а вторая какая?
Как это сочетается с сокращение чиновников и т.д.
І да, двопалатний парламент зазвичай у ФЕДЕРАТИВНИХ державах типу США чи Московії...
"новых лиц"новых рыл.
Теперь подумывают о "сокращении" Парламента.
Реформи!
(по зебільному)
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У вас нема багато часу, бо скоро вас почнуть ненавидіти.
"Смысл разделения парламента на две палаты может заключаться в: обеспечении большего консерватизма в принятии законодательных решений. Как правило, верхняя палата формируется менее демократическим путём, чем нижняя: для её членов устанавливается более высокий возрастной ценз, она может избираться не напрямую населением, а, например, региональными органами власти, наконец, она может состоять из вовсе не избираемых гражданами лиц. В результате верхняя палата более склонна занимать позиции, близкие правительству страны, либо направленные на недопущение резких перемен."
И вот сегодня наткнулся...
Ray @Ray_net_ua 3 ч.3 часа назад
"Читаю я списки кандидатов от "Слуги Народа" и потихоньку офигеваю. Впечатление - активистов засунули под лавку и полезла воровская пена со всех щелей" - украинец про список партии Зеленского в Раду. Этот список далеко неполный, в нем нет некоторых "слуг" олигарха Коломойского.
В декабре 2017 года президент Петр Порошенко дал Стефанчуку звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины".
В 2014 году Стефанчук был проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры. В 2018 и 2019 годах подавался на должность судьи Верховного суда. Но, как видим, нашел другую работу.
В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко (близкий друг Петра Порошенко), а также вице-премьером Степаном Кубивым, который также считается верным соратником действующего президента.
В штабе Зеленского отвечал за разработку закона о референдуме, народном вето, налоговой системе.