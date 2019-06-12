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 Поддержка украинского народа и осуждение агрессора должны оставаться нашей стратегической позицией, - Грибаускайте выступила в Сейме Литвы с последним посланием на посту президента

Завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте во вторник, 11 июня, в Сейме выступила с последним годовым докладом.

"Способность действовать ответственно, открытая и прямая позиция, а не потакание делает нас заметными на геополитическом пространстве. Основанная на ценностях и доверии, а не на страхе или покорности внешняя политика позволила Литве снискать уважение. Международный порядок меняется и нам следует сохранить ценностный стержень. Это всегда приносит более высокую отдачу, чем попытки угодить кому-либо. Мир уже знает – вертеть Литвой не удастся, но Литве можно доверять. Тем не менее как бы ни менялся мир, с какими бы опасностями ни сталкивалась Свобода, только лишь наше собственное политическое самоопределение покажет степень нашей готовности защищаться и отстаивать фундаментальные ценности", - заявила Грибаускайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на delfi.lt.

"Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным. Новые вызовы в области безопасности, мирового порядка, прав человека, торговли и изменения климата требуют пересмотра деятельности международных организаций. И в этом вопросе Литва – не пассивный наблюдатель, а один из инициаторов перемен. Мы должны и впредь оставаться Колоколом свободы в международной политике. Поэтому безоговорочная поддержка украинского народа и такое же безоговорочное осуждение агрессора – будь то Крым, Керченский пролив или применение химического оружия в Соединенном Королевстве – должны оставаться нашей стратегической позицией", - добавила президент Литвы.

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"С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце в Брюсселе, когда я буду на заседании Европейского совета, мы подпишем более детальное соглашение. Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток, мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние", - - отметила Грибаускайте.

Источник: https://censor.net.ua/n3131905
 
   
 Топ комментарии
 
Вот каким должен быть Президент Украины, но не судьба...
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ФСБ-шника керувати зовнішньою розвідкою вже поставив. Що там наступне у нового преЗЕдента?
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Герус попросил Бойко газовый контракт с рашей заключить. Прям по Фрейду...."Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным.Источник: https://censor.net.ua/n3131905...
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Вот каким должен быть Президент Украины, но не судьба...
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Но мы работаем над этим, вот хряка мародера уже сняли, теперь надо дать возможность работать новому президенту.
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ФСБ-шника керувати зовнішньою розвідкою вже поставив. Що там наступне у нового преЗЕдента?
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Герус попросил Бойко газовый контракт с рашей заключить. Прям по Фрейду...."Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным.Источник: https://censor.net.ua/n3131905...
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Это говно осталось от хряка-мародера. Много еще его придется разгребать.
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И это правильно. Если хрякотроли обсырают решения ЗЕ, то это означает, что он все делает правильно. Истинного агента ФСБ хрякотроли не тронули бы.
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Сємочко був справжній цинічний бандерівець
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Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний о понижении тарифов для населения. Об этом он заявил эфире программы Вот оно как. "Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Источник: https://informator.news/zelenskyy-shutyl-o-taryfakh-no-ne-obeshchal-ykh-snyzyt-predstavytel-prezydenta-herus/
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Пи здеть - не мешки ворочать - дай проф на заявление ЗЕ.
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Ты обещал на мне женится. Мало ли чего я на тебе обещал. Стандартная зоновская двуходовочка для разводки лошар. Кидок, стати, по понятиям не предьявляется. Просто у соевых есть моральное право злорадствовать. А зебилам, в следующий раз, нуно прикрывать задницу тазиком, когда нагибаются за мылом.
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6. Михаил Федоров - главный айтишник Зеленского, который организовывал работу соцсетей в штабе победившего кандидата. По некоторым данным, именно он командует "армией ботов" Зеленского
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А про ... некоторые данные... можно поподробнее? Что нету? Так вот и не пи зди.
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Не забывайте, что Даля во многих смыслах уникальная женщина Они все на пальцах одной руки считаны. в истории человечества. Ну и сравнивать её с нашим зейлом, могут лишь недоумки.
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Запросити пані Далю на президенство..Але клюб 95 буде проти
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СПАСИБО !
щиро дякуємо панні Даля!
саме Ви - найчарівнійший, найнадійнійший і найстійкіший друг України!
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Даля - РЕСПЕКТ тобі і литовському народу !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПоддержка украинского народа и осуждение агрессора должны оставаться нашей стратегической позицией, - Грибаускайте выступила в Сейме Литвы с последним посланием на посту президента
 
 
 
 
 
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