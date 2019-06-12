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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:суд (22205) Омелян (638) SkyUp (7)

 Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что решение Барышевского районного суда Киевской области о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines является незаконным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Омелян отметил, что райсуд в принципе не может принимать такие решения, а истицу следовало бы "проверить".

"У районного суда нет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда. Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - уверил Омелян.

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Как известно, Барышевский районный суд Киевской области лишил лицензии украинского авиаперевозчика SkyUp из-за иска недовольной пассажирки. Соответствующее решение суд вынес 25 мая. Через неделю, 4 июня, компания узнала об этом решении и подала апелляцию.

"Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольные услугами авиакомпаний, пишут негативные отзывы авиакомпаниям и в сети Интернет о том, что их не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений на борту самолета и многое другое, но в правовом государстве все это не может быть основанием для прекращения действия лицензии целой авиакомпании", - отмечают в SkyUp.

Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131903
 
 
 Топ комментарии
 
"Класична рейдерська схема витискування конкурента з ринку:

1. Позов до СкайАп подає громадянин, який не користувався послугами компанії;
який ніби купив квиток на чартер до ШЕШ, на який не продають квитки;

2. Ухрюпінський суд. В розпал сезону.

Скоро прийдуть за іншими.
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В SkyUp сообщают:

" по собственным данным, пассажирка, которая подала иск, не пользовалась услугами авиакомпании и физически не могла приобрести билет на рейс Киев-Шарм-эль-Шейх, как указывает в иске, так как такие рейсы являются чартерными и билеты на них не продаются.
Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3131903
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Да нет, это последствия "судебной реформы" хряка мародера. Столько говна за ним надо еще разгрести, ужас.
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Да нет, это расчистка пространства для коломойских МАУ.
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парашенко судебную реформу не проводил, ...
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А при чем тут Порох? Прогисходит все это уже при сцаре - зебиле.
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Мдаа, незабаром знову залишиться одна мау, зі своїми шаленими тарифами. Онвамнічегонедолжен.
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Цікава судова реформа вийшла у Порося))
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Англієць,зараз у судах лише ті,кого призначав Поросєнко,який зробив реформу,то хто винен,Зеленський?
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Зараз в судах і ті, кого призначив Поросєнко, і ті, кого призначив Яник, і навіть Ющ із Кучмою. У нас деяких суддів мають право назначати ПОЖИТТЄВО...
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Полагаешь, надо было их просто расстрелять ?
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Ага, тільки чудернацьки рішення поперли після повернення Бєні. І за якимось збігом обставин - УСІ на його користь.
А реформувати окремо судову систему у нашій давно і дуже хворі на корупцію крїні дуже важко. навіть не знаю - як? Може антикоруаційний суд допоможе і реальні, а не понтах "посадки"?
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А взагалі за такі ухвали треба суддю за яйця підвішувати...
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что б все понимали, такие беспредельные решения районных судов, это фишечка Андрея Богдана и юр фирмы "Пукшин и Партнеры"..
А конкретно данное решение, принято в интересах авиакомпании МАУ, то есть в интересах Каломойского..
В SkyUp прокомментировали решение суда о приостановке лицензии авиакомпании
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O, Беня уже подкинул судейским очередной транш. Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 4559
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Беня возвращает свою монополию...
Перед выборами предупреждали что так и случится......
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Причем тут Беня? Суды то Петя Бляхэр реформировал. О чем нам 5 лет каждый день хвастался о прекрасно проделанной судовой рехворме.
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Суды низшей инстанции еще не реформировались.
Теперь их реформирует новый обладатель булавы.
Он, кстати, это обещал или только шутил об этом?
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Alex Surov 3d90a6e3 - Беня (у которого его личный презик Зю) купил суд....

Это же ясно....
За большие деньги можно купить и английскую королеву наверное...
Пэтя уже ушел..., и где реакция этого Зю и его команды, на вообщем то не рядовое событие?
Еще раз специально для вас - Петя ушел, сейчас презик Зю... Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 7049
 показать весь комментарий
 
"Класична рейдерська схема витискування конкурента з ринку:

1. Позов до СкайАп подає громадянин, який не користувався послугами компанії;
який ніби купив квиток на чартер до ШЕШ, на який не продають квитки;

2. Ухрюпінський суд. В розпал сезону.

Скоро прийдуть за іншими.
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Чартеры продают билеты, сам иногда покупаю.
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Ну не знаю... Можете написать об этом на сайте компании.
А как насчет запрета суда?
"Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба."



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Судьи очень быстро понимают куда ветер дует. Коломойскому тоже надо выборы отбить. Ну вы это... не обижайтесь если чо...
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В SkyUp сообщают:

" по собственным данным, пассажирка, которая подала иск, не пользовалась услугами авиакомпании и физически не могла приобрести билет на рейс Киев-Шарм-эль-Шейх, как указывает в иске, так как такие рейсы являются чартерными и билеты на них не продаются.
Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3131903
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Интересна персона, подавшая иск. Алкоголичка?

"Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал.
Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3131903
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У нас судьи выше богов. Они делают что хотят и им за ето ничего не бывает. Какие вы нах. хотите инвестиции еще в Украину. Ету страну третьего мира инвесторы обходят десятой дорогой. Все что у нас называют иностранными инвестициями ето наши же украинские деньги украденные у нас и прокрученные Ворами-олигофренами через офшорные компании.
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А я как пользователь этой компании за суд, так как из двух раз пользования услугой этой авиакомпании совместно с туроператором Join-up, два раза попадал на задержки рейса то на 5часов, то на 19часов и по словам этого авиаперевозчика по техническим проблемам с их самолетом, хотя компании и неболе 2-х лет, но самолеты у них 20 и более лет.
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не правда, самолеты у них 5 - 8 лет, один есть 13 лет.
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а вы когда полетите в их самолете, спросите у бортпроводницы какого года самолет...
на сайте компании многое пишут, но не все правда.
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Пестеть не мешки ворочать, правдажеж? Самый старый у них 2003 года что кагбе и не очень много.
Что до задержках - не летайте чартерами, вон жеж МАУ есть
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Очень удивляет такая неуменость к компрометирующим действиям и жадность дорвавшихся до власти. Еще же парламентские не прошли, чувствую после них вообще с катушек сорвуться.
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Ну что, зелебобики, скоро останется одна МАУ... Готовьтесь платить Бене в 100 раз больше... Ми зробили їх разом! Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать - Цензор.НЕТ 7962
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Две недели назад летел самолетом этой авиакомпании. Нормально все, питания на борту нет, но бесплатные безалкогольные напитки и платные алкогольные на борту есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРайсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)
 
 
 
 
 
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