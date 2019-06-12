 Райсуд на Киевщине запретил SkyUp перевозить пассажиров. Омелян пообещал, что авиакомпания продолжит работать (обновлено)

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Омелян отметил, что райсуд в принципе не может принимать такие решения, а истицу следовало бы "проверить".
"У районного суда нет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда. Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал. Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.
"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - уверил Омелян.
Как известно, Барышевский районный суд Киевской области лишил лицензии украинского авиаперевозчика SkyUp из-за иска недовольной пассажирки. Соответствующее решение суд вынес 25 мая. Через неделю, 4 июня, компания узнала об этом решении и подала апелляцию.
"Мы уверены в том, что ежегодно миллионы пассажиров, недовольные услугами авиакомпаний, пишут негативные отзывы авиакомпаниям и в сети Интернет о том, что их не устраивает выбор и качество питания на борту, некомфортные кресла, внешний вид и поведение бортпроводников, отсутствие объявлений на борту самолета и многое другое, но в правовом государстве все это не может быть основанием для прекращения действия лицензии целой авиакомпании", - отмечают в SkyUp.
А реформувати окремо судову систему у нашій давно і дуже хворі на корупцію крїні дуже важко. навіть не знаю - як? Може антикоруаційний суд допоможе і реальні, а не понтах "посадки"?
А конкретно данное решение, принято в интересах авиакомпании МАУ, то есть в интересах Каломойского..
В SkyUp прокомментировали решение суда о приостановке лицензии авиакомпании
Перед выборами предупреждали что так и случится......
Теперь их реформирует новый обладатель булавы.
Он, кстати, это обещал или только шутил об этом?
Это же ясно....
За большие деньги можно купить и английскую королеву наверное...
Пэтя уже ушел..., и где реакция этого Зю и его команды, на вообщем то не рядовое событие?
Еще раз специально для вас - Петя ушел, сейчас презик Зю...
1. Позов до СкайАп подає громадянин, який не користувався послугами компанії;
який ніби купив квиток на чартер до ШЕШ, на який не продають квитки;
2. Ухрюпінський суд. В розпал сезону.
Скоро прийдуть за іншими.
А как насчет запрета суда?
"Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба."
" по собственным данным, пассажирка, которая подала иск, не пользовалась услугами авиакомпании и физически не могла приобрести билет на рейс Киев-Шарм-эль-Шейх, как указывает в иске, так как такие рейсы являются чартерными и билеты на них не продаются.
Кроме этого, SkyUp подчеркивает, что лицензию выдает и аннулирует только Государственная авиационная служба.
Источник: https://censor.net.ua/n3131903
"Если бы у нас было СБУ или НАБУ, то они бы моментально выяснили, как может истец, которая имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ей в этом помогал.
Мы, кстати, это выяснили за неделю", - отмечает министр.
Источник: https://censor.net.ua/n3131903
на сайте компании многое пишут, но не все правда.
Что до задержках - не летайте чартерами, вон жеж МАУ есть