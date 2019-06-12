 Задержан подозреваемый в нападении на оператора во время стычек на рынке "Барабашово", - полиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на видеооператора. Им оказался 26-летний харьковчанин", - сказано в сообщении.

Мужчине объявили подозрение по ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сегодня Киевский районный суд Харькова изберет подозреваемому меру пресечения.

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В поисках причастных к нападению на оператора следователи изучили видео с камер наблюдения и опросили более 100 свидетелей, сообщили в полиции.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

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