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 Экономика
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Все про:рынок (401) электроэнергия (266)

 Благодаря енергореформе страна за 10 лет получит дополнительно $72 млрд, - эксперт Украинского института будущего Прокип

Запуск рынка электроэнергии будет стимулировать создание за десять лет дополнительного ВВП на сумму 72 миллиардов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом написал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в материале для "Волны" "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".

"Реализация реформы рынка электроэнергии, в соответствии с прозрачными правилами и практиками предотвращения неконкурентным действиям способна принести существенные выгоды для страны. По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительно $72 млрд до 2030 года. При этом, по состоянию на сегодня, ежегодные потери экономики Украины от введения реформы, оценены в более чем $ 6,5 млрд в год", - отметил эксперт.

По мнению Прокипа, непосредственно в секторе генерации основными выгодоприобретателями станут государственные компании-Энергоатом и Укргидроэнерго, которые смогут привлечь 2,9-4 млрд долларов инвестиций. Инвестиции будут направлены на строительство новых и обновление существующих мощностей, что поможет увеличить экспорт электроэнергии. По подсчетам эксперта, за семь лет (до 2027-го) экспорт возрастет более чем в 5 раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об отсрочке введения рынка электроэнергии

Эксперт отметил, что энергореформа нужна не только потому, что страна взяла обязательства перед международными партнерами ее ввести. Реформа окажет положительное влияние на энергосектор и экономику в целом. В то время, как отсрочка запуска рынка приведет к кризису в отрасли, а Украина из экспортера превратится в импортера электроэнергии.

"Эта реформа нужна не ради реформы, не только потому, что у Украины есть международные обязательства, а потому, что это непосредственно позитивно повлияет на состояние энергетического сектора и национальную экономку, а впоследствии будет ощущаться потребителями. В то же время, откладывание запуска рынка на годы – банальная инфантильность. Будут продолжать накапливаться существующие проблемы, электроэнергетический сектор не будет развиваться, существующие мощности еще больше изнашиваться, а новые не будут строиться, и впоследствии, через 12 лет мы превратимся в импортера электроэнергии", - прогнозирует Прокип.

Напомним, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии".

Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

Премьер–министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок будет запущен вовремя. Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии в год - на 1 июля 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3131899
 
   
 Топ комментарии
 
З кишень простих Українців)))А хто їх ділити буде?Грося?
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Энергореформа - это поднятие цены на электричество для населения еще в два раза?
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І хто згадає через 10 років цього єкспєрда з його гіпотетичними мільярдами прибутку?
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З кишень простих Українців)))А хто їх ділити буде?Грося?
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І хто згадає через 10 років цього єкспєрда з його гіпотетичними мільярдами прибутку?
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72 лярда а скомундзхят с наших карманов апару тройку триллионов... фанатзеры как бы нам вовсе на свечки и лучины не перейти с рынком имени Ахметка наперсток Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп - Цензор.НЕТ 165 Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково $72 млрд, - експерт Українського інституту майбутнього Прокіп - Цензор.НЕТ 497
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Потому что это по 170 долларов в год на рыло, а в твоем случае 1700.
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Могли бы и 17 000 пообещать, всё равно никто ничего не получит)
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"Украинский институт будущего" имени товарища СабаковаАвакова такой шутник!!!..
скоро мы все, вся страна, будем наблюдать подковерную войну Авакова и Каломойского за будущие 72 млрд баксов, а "Нацжоны" и "Ананльные Пружины" Билецкого будут закидывать офис Анала "Г+Г" резиновыми фалоимитаторамиобразами Перуна..
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За 10 ЛЕТ нас взуют на 72 лярда зеленых дополнительно ? А не пошли бы вы на Х с такой реформой
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Энергореформа - это поднятие цены на электричество для населения еще в два раза?
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Конечно! Один квт в Германии стоит 10 гривен. В Европу, крююю-гом! шагом маршь, ать-два!
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А скільки гривень там середня зарплата?
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Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус
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Саме цікаве, зебіли, що оцей "інститут майбутнього" - чи не повністю зебільний, разумковий...
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Все правильно после поднятия цен Украинцы больше будут платить следовательно ВВП вырастит (из карманов Украинцев)! Эксперт не соврал он просто не сказал за чей счет будет банкет!!
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Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус
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Все это хорошо работает где есть малейшая порядочность в работе бизнеса, существует ряд больших компаний в этой сфере- а не открывающиеся ПП, ЧП и т.д. с уставными капиталами в пару тысяч гривень , открытые и честные торги, а не давление со стороны крупных монополистов и т.д.- в итоге получим рынок с 1-2 , может и 3 монополистами которые в последствии поделят Украину на сферу влияния и перенаправят денежные потоки в свои русла
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В новых платёжках будет написано, наверное.
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Украине повезло неимоверно. Давеча кто-то из коЗеманды обещал получить для госбюджета миллиарды, проводя лотореи. А этот гений энергетики обещает из воздуха нарисовать $ 72 лярда.
Откуда вы берёте таких гениальных руководителей ? Порох вон каждый миллиард с МВФом обговаривал со скрипом; а тут - киндер-сюрпризы всех осчастливят лотореями.
"Невидимая рука рынка" - это мы помним с 90-х. Тогда вообще чуть от голода не сдохли.
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Какой воздух? С каждого украинца по 170 долларов оброка по новым тарифам.
170x42000000рыл x10лет= 72 мильярда.

Что такое 170 долларов в сравнении с возможностью жить во второй Франции? Пшик!Деньги на бочку, панове!!
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Возможно будет правильно " благодаря энергореформе "а не " енерго".))?
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"Институт будущего" - звучное название для лоха.
Это как заурядная ботоферма - "институт стратегических исследований".
Итак вдумайтесь - По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительно $72 млрд до 2030 года. Источник: https://censor.net.ua/n3131
"может стимулировать" - а может и нет
"до 2030" - может ишак здохнет или падишах.
И это при условии - "если правила прозрачные"
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Пытался найти но не смог. Но суть постараюсь передать. Зеленая энергетика в украине производи 4 % элэн. получает 9% от всех денег за элэн. Тепловые производят 30% получают 50% денег. Атомные производят 50% получают 30% денег. Цифры не точные, но суть отражают. Рынок электроэнергии был выгоден прежде всего атомщикам. У них самая дешёвая энергия и они могли бы за счет выравнивания цен существенно повысить свои ( а значит и государственные) доходы. Все остальные тепло-, соллнечные и пр. то частные лавочки которым выгодно паратизировать с помощью регули руемых цен.
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Ось точні цифри за 2018 рік
https://biz.censor.net.ua/resonance/3106395/***********************************************

Державний Енергоатом виробив електроенргії 55,4%, а получив за це 27% від грошей
Ахметівськи ДТЕК (ТЕС) виробив 29,5%, а получив за це 47% грошей.

В останній період каденції Порошенка Ахметов підгріб під себе всю зелену егергетику по захмарним цінам, які в десятки разів перевищують середньосвітові і заборонив займатись цім бізнесом "звичайним" громадянам України.

Хіба цього мало, щоб мати уяву про олігархічну "економіку" в виконанні цієї солодкої парочки.
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Теперь каждый украинец после запуска рехвормы будет должен в год за электричество дополнительно 4500 гривен, или 375 гр в месяц, или 72 мильярда за 10 лет на весь кагал. Это условия для дальнейшего кредитования МВФ под прикрытием "нового рынка лестричества". Теперь вам понятно, отчего в Греции возникли массовые беспорядки? Народ отказался платить по коммунальным счетам. А долги списали, объявив дефолт.Но МВФ не не горюет, нашёл новых должников в рост.
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Обратите внимание как интеллигентно МВФ проводит экспроприацию бабла у украинцев. Это вам не татарин Ленин, убивший царя и организовавший голодомор. В то же время, в семьях накоплены значительные суммы, с которых не уплачены налоги. Это как минимум 500 долларов в год на работающего в польшах и 200 на строительного халтурщика, оформленного по минималке. Эти деньги должны быть конфискованы через коммунальные платежи и направлены на развитие государства и погашение долгов перед МВФ.
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страна мало что получит...получат олигархи и владельцы ДТЭКов там разных (ну...разве в виде каких-то налогов...) а вот что получит население? потребители?
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Нравятся мне эти искперты. Реформа медицины даст врачам высокую зарплату, энергорынок даст Украине 72 миллиарда. А где тут народ? А нигде, у народа отнимут, цены поднимут, количество врачей снизят, 90% мед. услуг сделают такими дорогими, что никто оплатить не сможет, равно как и показатели элсчетчика. Но сейчас тупой пипл по их мнению должен радоваться лапше.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБлагодаря енергореформе страна за 10 лет получит дополнительно $72 млрд, - эксперт Украинского института будущего Прокип
 
 
 
 
 
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