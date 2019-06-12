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 С начала июня на водоемах погибли 103 человека, с начала года - 379, - ГСЧС

С начала июня 2019 года на водоемах Украины погибли 103 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение минувших суток на водоемах страны утонуло 10 граждан. В то же время, с начала июня вода унесла жизни уже 103 человек.

В частности, только в Сумской протяжении 11 июня зафиксирован 4 случая выявления утопленников в реках Сейм, Псел и в пруду в с. Семяновка Конотопского района.

В Запорожской области, в 19 часов 11 июня на ставке в г. Василевка было найдено, изъято из воды и передано сотрудникам Национальной полиции тело мальчика 2011 рождения, который утонул во время купания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала мая в Украине утонули 24 ребенка, - Нацполиция

Дважды изымали утонувших и в Черкасской области. В частности, на р. Тясмин в г. Смела найдено тело подростка 2006 года, а на р. Днепр в Черкассах отдыхающими было обнаружено тело мужчины в возрасте 45 лет, обстоятельства гибели которого выясняют правоохранители.

Вместе с тем на Львовщине 11 июня, а именно в с. Сокольники Пустомытовского района, во время купания в местном озере утонул юноша 2002 года рождения.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасены 156 граждан, в том числе 24 ребенка.

Источник: https://censor.net.ua/n3131895
 
 
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Просто интересно откуда взялась традиция лезть в болотца-озера, мелкие речушки, что бы "купаться"? Такой традиции никогда не было в Западной Европе, Африке, Азии, Южной и Северной Америках.. в общем нигде, кроме по сути 3 стран - Украина, Россия, Белорусь. Это при совке придумали "купаться" или это церковная традиция?
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Спекотно, тому і лізуть освіжитись. Купаються навіть ворони.
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Почти во всех странах бывает жарко, но нигде в мире нет традиции лазить в воду..
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Була делегація туристів з усієї Західної Європи в 50 рил. Відпочивали в Гідропарку. Майже всі купались, окрім німоти. У них дійсно є якийсь забобон - вони купаються лише в океані.
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Ну прямо таки нигде в мире?
По всему Дунаю пляжи - и в Австрии, и в Сербии и тд - и там купаются местные.

В Париже купание в Сене было запрещено в 1923 году - если бы не купались - не нужно было бы запрещать. Впрочем - в этом году соорудили специальные бассейны, сопряженные с рекой и наполненные речной и канальной водой (по сути - просто отгорожена часть реки) специально для купания.

Купаются во вногих странах в реках.
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Сена помойка, видимо в ней клошары мылись, вонь была - вот и запретили. Сербии? не бывал.. но речь опять таки о славянах..Был в Германии - реки такие что купаться по украинским меркам Нужно - так нет же,нигде песчаного пляжика нет,ни одного купающегося не заметил.. есть примеры с других континентов, где в традиции у местных аборигенов купаться?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала июня на водоемах погибли 103 человека, с начала года - 379, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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