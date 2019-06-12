 С начала июня на водоемах погибли 103 человека, с начала года - 379, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, в течение минувших суток на водоемах страны утонуло 10 граждан. В то же время, с начала июня вода унесла жизни уже 103 человек.

В частности, только в Сумской протяжении 11 июня зафиксирован 4 случая выявления утопленников в реках Сейм, Псел и в пруду в с. Семяновка Конотопского района.

В Запорожской области, в 19 часов 11 июня на ставке в г. Василевка было найдено, изъято из воды и передано сотрудникам Национальной полиции тело мальчика 2011 рождения, который утонул во время купания.

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Дважды изымали утонувших и в Черкасской области. В частности, на р. Тясмин в г. Смела найдено тело подростка 2006 года, а на р. Днепр в Черкассах отдыхающими было обнаружено тело мужчины в возрасте 45 лет, обстоятельства гибели которого выясняют правоохранители.

Вместе с тем на Львовщине 11 июня, а именно в с. Сокольники Пустомытовского района, во время купания в местном озере утонул юноша 2002 года рождения.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасены 156 граждан, в том числе 24 ребенка.